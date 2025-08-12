Csúcsot döntött az eladó és a kiadó lakóingatlanok iránti érdeklődők száma, mióta bejelentették az Otthon Start programot.
Itt a fordulat az Otthon Start szabályaiban: erre kevesen számítottak, itt vannak a részletek
Megjelent a Magyar Közlönyben az Otthon Start Programról szóló rendelet, amely kiemelt beruházássá minősíti és felgyorsítja a legalább 250 lakásos, fix 3 százalékos hitelprogramnak megfelelő lakásfejlesztések engedélyezését.
A hétfőn közzétett kormányrendelet jelentősen lerövidíti a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezési folyamatát, így már ősszel megindulhat több ezer új lakás építése országszerte – közölte a Miniszterelnökség.
A rendelet értelmében minden olyan építési beruházás, amely legalább 250 lakás megépítését célozza, és amelynek legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek, kiemelt nemzetgazdasági beruházássá minősíthető. Ez egyszerűsített és gyorsított engedélyezési eljárást tesz lehetővé.
A beruházások vizsgálatát a nemrég létrehozott Otthon Start Programiroda végzi majd az Építési és Közlekedési Minisztérium közreműködésével. A programiroda feladata a fix 3 százalékos hitelprogram végrehajtásának koordinálása és a lakásfejlesztések elősegítése.
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára korábban ismertette, hogy a szeptember 1-jén induló program keretében az első lakásvásárlók korhatár nélkül, gyermekvállalás nélkül is igényelhetnek fix 3 százalékos hitelt az ország egész területén.
A program előnyei között említette a 25 évre szóló kiszámíthatóságot, az alacsonyabb törlesztőrészleteket, a nagyobb ingatlanok elérhetőségét, valamint a mindössze 10 százalékos önerő-követelményt. A hitel kombinálható más támogatásokkal, például falusi CSOK-kal, CSOK Plusszal és babaváró hitellel is.
A kormány célja, hogy öt év alatt 50 ezer új lakás és több ezer családi ház épüljön, ami összesen 4500-5000 milliárd forintnyi beruházást jelenthet. A program 20-25 ezer olyan lakásfejlesztés megindítását teszi lehetővé, amely e nélkül nem valósulhatna meg, ezzel munkahelyeket teremtve és növelve az adóbevételeket.
Augusztusban beindul az albérletpiac, hiszen a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után tömegek keresnek kiadó lakást vagy szobát a budapesti és vidéki egyetemi városokban.
Az ingatlanok dinamikus áremelkedése mögött jócskán elmarad a fizetőképesség és a reálbérek 3-4% közé tehető lassú növekedése.
Az első fél évben 5129 új lakás épült Magyarországon, ami 15%-kal elmarad az egy évvel korábbitól, ugyanakkor a kiadott építési engedélyek száma 43%-kal ugrott meg.
A hétvégére visszatér a kánikula és napról napra melegebb lesz, vasárnap már 33-38 Celsius-fok között alakul a csúcshőmérséklet.
Augusztus elsejével hatályba lépett a helyi önazonosság védelméről szóló törvény jogvédelmi eszközeinek alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 240/2025. (VII. 31.) Kormányrendelet.
A kereslet ugyan megugrott, az árak egyelőre nem álltak komoly növekedési pályára az Otthon Start bejelentése és a részletek megismerése után
