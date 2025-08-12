Itt a fordulat az Otthon Start szabályaiban: erre kevesen számítottak, itt vannak a részletek

Megjelent a Magyar Közlönyben az Otthon Start Programról szóló rendelet, amely kiemelt beruházássá minősíti és felgyorsítja a legalább 250 lakásos, fix 3 százalékos hitelprogramnak megfelelő lakásfejlesztések engedélyezését.

A hétfőn közzétett kormányrendelet jelentősen lerövidíti a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezési folyamatát, így már ősszel megindulhat több ezer új lakás építése országszerte – közölte a Miniszterelnökség.

A rendelet értelmében minden olyan építési beruházás, amely legalább 250 lakás megépítését célozza, és amelynek legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek, kiemelt nemzetgazdasági beruházássá minősíthető. Ez egyszerűsített és gyorsított engedélyezési eljárást tesz lehetővé.

A beruházások vizsgálatát a nemrég létrehozott Otthon Start Programiroda végzi majd az Építési és Közlekedési Minisztérium közreműködésével. A programiroda feladata a fix 3 százalékos hitelprogram végrehajtásának koordinálása és a lakásfejlesztések elősegítése.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára korábban ismertette, hogy a szeptember 1-jén induló program keretében az első lakásvásárlók korhatár nélkül, gyermekvállalás nélkül is igényelhetnek fix 3 százalékos hitelt az ország egész területén.

A program előnyei között említette a 25 évre szóló kiszámíthatóságot, az alacsonyabb törlesztőrészleteket, a nagyobb ingatlanok elérhetőségét, valamint a mindössze 10 százalékos önerő-követelményt. A hitel kombinálható más támogatásokkal, például falusi CSOK-kal, CSOK Plusszal és babaváró hitellel is.

A kormány célja, hogy öt év alatt 50 ezer új lakás és több ezer családi ház épüljön, ami összesen 4500-5000 milliárd forintnyi beruházást jelenthet. A program 20-25 ezer olyan lakásfejlesztés megindítását teszi lehetővé, amely e nélkül nem valósulhatna meg, ezzel munkahelyeket teremtve és növelve az adóbevételeket.