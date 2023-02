Nagyon nyeregben vannak most ezek a lakásvásárlók: sokkal könnyebben kapnak hitelt bárki másnál?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Töretlen a budapesti panelek népszerűsége, a lassuló ingatlanpiacon is gyorsan és jó áron találnak új tulajdonosra a lakótelepi otthonok. Tavaly a Fehérvári úti lakótelepen költöttek a legtöbbet a vásárlók, itt átlagosan majdnem 900 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár. Ár szempontjából Havanna és Óhegy jelenti a legjobb befektetést, e területeken 571-607 ezer forintos négyzetméteráron is megoldható az otthonteremtés - írja a Bankmonitor. A portál szerint lakáshitelt is sokkal könnyebben kaphat, aki ilyen ingatlant vásárol.

A kiszámítható fenntartási költségük miatt egyre kedveltebb panellakások értékesítési ideje a gyengébb második fél évben sem nőtt. A Duna House 2022-es negyedik negyedéves adatai alapján átlagosan 2 hónapnál kevesebb időre volt szükség a sikeres tranzakciózárásig régiótól függetlenül. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Budapest legdrágább és legolcsóbb lakótelepei A fővárosi lakótelepeken 2022-ben a 2021-es év átlagos négyzetméteráraihoz képest 19-54 százalékpontos áremelkedést mértek. A 2021-es árszinthez képest a legnagyobb mértékben a Bécsi úti (54 százalék), az újpalotai (40 százalék), valamint a gazdagréti lakótelep lakásainak négyzetméterárai emelkedtek. Tavaly a Fehérvári úti lakótelepen költöttek a legtöbbet a vásárlók: átlagosan majdnem 900 ezer forint volt az ár négyzetméterenként az ingatlanközvetítő adatai szerint, míg 2021-ben még 650 ezer forint. Közel azonos árakon juthattak a vásárlók panellakáshoz Gazdagréten, míg a Bécsi úton és Vizafogón az átlagos négyzetméterárak 805-850 ezer forint között alakultak. Ár szempontjából Havanna és Óhegy jelenti a legjobb befektetést, e területeken 571-607 ezer forintos négyzetméteráron is megoldható az otthonteremtés. A népszerűségi lista a tavalyi év első feléhez képest átrendeződött, Újpalota és Újpest mellett a Füredi úti lakótelepen kínált lakások voltak a legkeresettebbek az év második felében. Panellakás 60 millió forintért A legmagasabb eladási árú panellakásokat 2022-ben Budapest III. kerületében értékesítette a Duna House, ahol több ízben 60 millió forintos vételár felett zárult a tranzakció. Megjegyezték, hogy már a milliós négyzetméterárat meghaladó kategória sem meglepő a panellakások között, egy 36 négyzetméteres, jó állapotú és elhelyezkedésű lakás a XIII. kerületben például 39 millió forintért kelt el. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 54 087 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az MKB Bank 54 721 forintos törlesztőt (THM 14,57%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A budapesti és a nagyvárosokban található panellakásokat szívesen hitelezik a bankok. Ennek egyik oka, hogy mivel nagy számban találhatók a piacon egymáshoz nagyon hasonló ingatlanok, esetükben viszonylag könnyű megbecsülni a forgalmi értéket. A becsült forgalmi érték maghatározása azért kulcskérdés, mert a bankok ennek legfeljebb 80 százalékáig hiteleznek, vagyis 20 százalékot mindenképpen önerőként kell előteremtenie az adósnak.

Címlapkép: Getty Images

