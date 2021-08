Felhajtja az ingatlanok árát az állami támogatás: így szárnyal a lakáspiac

A Babaváró töretlen népszerűségét jelzi, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 2021 első negyedévében a lakossági hitelállomány bővüléséből 60 százalékkal vette ki a részét. Az igénylők kétharmada valamilyen lakáscélra, vagyis vásárlásra, átalakításra, felújításra költötte a Babaváró kölcsönt.

Az MNB értékelése szerint az államilag támogatott konstrukciók továbbra is fontos szerepet töltenek be a lakossági hitelezésben. A 2019-ben bevezetett Babaváró kölcsön kiemelkedően teljesít, idén márciusra már 1192 milliárd forintot folyósítottak belőle, ami a teljes lakossági hitelállomány 14 százalékának felel meg. A babaváró kölcsön iránti kereslet a második negyedévben erősödött ezt támasztják alá az OTP Bank adatai is. A hitelintézet a második negyedévben közel 67 milliárd forint értékben folyósított Babaváró kölcsönt, ami volumenében 20%-os bővülést jelent az első negyedévhez viszonyítva.

Akik a járvány miatt elhalasztották a vásárlást, igyekeznek behozni az elvesztegetett időt és minél gyorsabban megtalálni a megfelelő ingatlant, sok esetben a hozzá kapcsolódó legjobb hitelkonstrukcióval együtt. A kényszerű bezártság és a home office miatt átalakult a kereslet, felértékelődtek a városokat körülvevő agglomerációk. Ma már kiemelt elvárás, hogy a kiszemelt otthonnak legyen közvetlen kapcsolata a külvilággal, családi házaknál megfelelő méretű saját kert, lakásoknál terasz, erkély, vagy legalább egy loggia.

Az Ingatlanpont szakértőinek tapasztalata szerint a megvásárolni kívánt ingatlanok méretét sok esetben az Otthonteremtési Program adta lehetőségek határozzák meg, az ügyfelek ahhoz igazítva keresik meg a számukra legmegfelelőbb ingatlant. Nemcsak a vásárlóknak, az eladóknak, építtetőknek is egyre fontosabb, hogy az otthonok „CSOK-képesek” legyenek, mert ezek kelnek el leggyorsabban. A piac felpörgésével az árak is emelkedtek, ami az államilag támogatott konstrukciók előnyeinek egyre teljesebb körű kihasználása mellett a kiegészítésként felvett piaci hitelek összegében is érezteti hatását.

A felújítási támogatások miatt a használt ingatlanoknál a felújítási, korszerűsítési megoldások népszerűbbek lettek, de azért továbbra is a jó állapotú, újszerű otthonok a legkedveltebbek, az újlakás piac is remekül kezdte az évet. Továbbra is megfigyelhető jelenség az építőanyagok árának drasztikus emelkedése és a szakemberhiány.

Az államilag támogatott konstrukciókkal megvásárolt ingatlanok árában jellemzően nagy a szórás.

Az Ingatlanpont szakértőinek tapasztalatai szerint a fővárosban nem ritka az akár 100 millió feletti érték, de az átlag ingatlanár 40 millió forint körül alakul. Vidéken a régiókon belül is nagyok az éltérések, a Dél-Dunántúlon a Balaton-part kivételével 20, az Észak-Dunántúlon a nagyvárosokban 60-70, kisebb településeken 30-40, a Dél-Alföldön a nagyobb városok környékén 25-30, Észak-Kelet Magyarországon, településtől függően 40-50 millió forint az ingatlanok átlag ára. A támogatott ingatlanok árának emelkedése szinte mindenhol megfigyelhető.