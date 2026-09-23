Matolcsy tagadja a vádakat, szerinte a gyanúsítás egy hamis mesére épül.
Erősödött a forint reggel: így áll most az euróval és dollárral szemben
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót röviddel 7 óra után 362,09 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 362,75 forintnál. A dollár jegyzése 316,88 forintra süllyedt 317,35 forintról, a svájci franké pedig 386,01 forintról 385,53 forintra gyengült. Az euró árfolyama 1,1431 dollárról 1,1427 dollárra változott.
Megnyílik az EU-s pénzcsap: 4,2 milliárd euróhoz juthat Magyarország, itt van von der Leyen bejelentése
Az Európai Bizottság pozitívan értékelte a magyar kormány jogállamisági reformjait, így javaslatot tett 4,2 milliárd euró befagyasztott uniós forrás felszabadítására.
Visszatér a kötelező sorkatonaság? Behívóparancsokat kezdtek el kiküldeni Tolna és Hajdú-Bihar megyében
Szeptemberben több magyarországi címre is katonai behívóparancs érkezett, ami gyorsan találgatásokra adott okot a közösségi médiában.
Ez lett a magyar EU-milliárdok sorsa: kiderült, miért maradtak ki a felzárkózásból a legszegényebb vidékek
Első pillantásra úgy tűnhet, hogy több hátrányos helyzetű térség jelentős összegeket kapott. A számok mélyebb elemzése azonban rácáfol erre az összképre.
Elindult a pályázat a Szent István Vidékfejlesztési Program helyi fejlesztési testületeibe, szerdától lehet jelentkezni a tíz mikrotérségben.
Pozitív korrekció várható szerdán a nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
A politikusok vagyonát is vizsgálná a NAV: a családtagok sem maradnának ki, nyilvános feketelista is jöhet
A törvénytervezet felhatalmazná a NAV-ot, hogy célzott kockázatelemzéssel vizsgálja az országgyűlési képviselők, az állami vezetők és hozzátartozóik vagyongyarapodását.
Nincs mese, itt a feketeleves: váratlanul gyengülni kezdett a forint, megérezzük a devizák drágulását
A kamatdöntés bejelentésének napján minden vezető devizával szemben gyengült a forint.
Most érkezett! Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt: ezzel vádolják az MNB korábbi elnökét
Hivatali visszaélés gyanújával hallgatta ki a Nemzeti Nyomozó Iroda a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és további hat embert.
Házkutatásokat és lefoglalásokat hajtott végre a Központi Nyomozó Főügyészség az MNB alapítványait érintő, százmilliárdos hűtlen kezelés gyanúja miatt indított eljárásban.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2028. január 1-jétől 3 százalékról 2,5 százalékra csökkenti inflációs célját.
Brutális jóslat érkezett: hamarosan minden lélektani határt átléphet az üzemanyagár, ez nagyon fog fájni
A szaúdi szállítások újraindulása hozott némi átmeneti enyhülést, a közel-keleti feszültségek és a megrongálódott infrastruktúra így is tartós kockázatot jelentenek.
A költségvetés jelenleg igen magas hiányt mutat, de segíthet a helyzeten, hogy a likviditási tartalékok erősödtek, és az év végén jelentős uniós bevételek érkezhetnek.
Hatvan új kormányrendelet jelent meg egyszerre: megszűnik a TEK önállósága, alapjaiban alakul át a magyar rendőrség
Október 1-jétől új rendszerben működnek a rendvédelmi szervek, a változásokat hatvan kormányrendelet vezeti át.
Most közölte a Mol: ekkor termelhet újra teljes kapacitással a Dunai Finomító, így áll a sérült üzem javítása
Az üzembehelyezést és tesztelést követően újra teljes kapacitáson termelhet majd a százhalombattai finomító, várhatóan októberben.
Súlyos biztonsági hiányosságokat állapított meg, és bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a Mol tiszaújvárosi üzemében történt halálos robbanás ügyében.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 363,92 forintról 361,97 forintra süllyedt 18 órakor.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 242,89 pontos, 0,16 százalékos emelkedéssel, 152 996,63 ponton zárt hétfőn.
Ezen a vidéki településen találta meg számításait Ungváry Krisztián: ettől retteg a legjobban az ismert történész
Súlyos veszélyt jelent a magyar szőlőültetvényekre az aranyszínű sárgaság nevű betegség, amely mára valamennyi hazai borvidéken megjelent.
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