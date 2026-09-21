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14 év fegyházat kér az ügyészség az ismert borászra: súlyos szexuális bűncselekményekkel vádolják
Súlyos szexuális bűncselekményekkel vádolja az ügyészség Horváth József borászt, a fertőrákosi Ráspi étterem tulajdonosát. A vádirat szerint a férfi hónapokon keresztül zaklatta egyik, akkor még 16 éves alkalmazottját, és a kapcsolat megszakítását követően sem hagyta békén. Az ügyészség 14 év fegyházbüntetést indítványozott arra az esetre, ha a vádlott beismeri bűnösségét és lemond a tárgyalásról.
A történtek a vádirat szerint 2023-ban kezdődtek, amikor a lány a férfinál dolgozott. Az ügyészség állítása szerint a borász a munkavégzés során rendszeresen szóban és testi érintésekkel közeledett hozzá, miközben a lány eleinte ellenállt. A vád szerint a zaklatás később olyan mértékűvé vált, hogy a sértett a főnöke közeledése elől már nem tudott kitérni. Az ügyészség szerint végül a lány tiltakozása és pszichikai nyomásgyakorlás mellett létesített vele szexuális kapcsolatot- írta a Blikk.hu.
Az ügyészség szerint a lány ezt követően megpróbálta megszakítani a kapcsolatot, a férfi azonban ezt nem fogadta el. A vádirat alapján hónapokon keresztül több olyan helyen is megjelent, ahol a lány megfordult, köztük szórakozóhelyeken, valamint a lakóhelye és az iskolája környékén. A vád szerint követte is a fiatal nőt, és annak határozott elutasítása ellenére továbbra is érzelmi kapcsolatot próbált kialakítani vele. Az ügyészség a férfit minősített szexuális erőszakkal, zaklatással, személyi szabadság megsértésével és szexuális kényszerítéssel vádolja.
A borász tagadja a vádakat
Horváth József a Blikknek nyilatkozva tagadta, hogy erőszakosan közeledett volna a lányhoz. Az ő állítása szerint közöttük hosszabb ismerkedés után alakult ki kapcsolat, és szerinte akkor történt közöttük bármi, amikor a lány már betöltötte a 18. életévét.
A hatóságok azonban egészen máshogy látják: a lapunknak küldött tájékoztatás szerint a főügyészség egészen pontosan minősített szexuális erőszakkal, zaklatással, személyi szabadság megsértésével és szexuális kényszerítéssel vádolta meg a férfit, és a vádiratban indítványt tett arra, hogy – amennyiben az előkészítő ülésen a váddal egyezően beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról – a Győri Törvényszék vele szemben 14 év fegyház büntetést szabjon ki.
Értetlenül állunk a vádemelés előtt, mert álláspontunk szerint mi olyan érdemi védekezést terjesztettünk elő a nyomozás során, melyben bizonyítékokkal alátámasztva cáfoltuk az ügyfelem terhére rótt cselekményt, és ráadásul előadásunkat igazolta a poligráfos vizsgálat eredménye is
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– mondta a Blikknek dr. Falvai Zsolt, a vádlott borász ügyvédje.
A vádiratban szereplő 14 éves fegyházbüntetés nem jogerős ítélet, hanem az ügyészség indítványa arra az esetre, ha a vádlott beismeri bűnösségét és lemond a tárgyalásról. Az ügyben a bíróság dönt majd.
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