Újra megnyílt a Balaton egyik legnépszerűbb kilátója: a sorsa azonban továbbra is bizonytalan

Jó hír a kirándulóknak: csaknem egy év szünet után ismét látogatható a Keszthelyi-hegység egyik legismertebb panorámapontja. A gyenesdiási Festetics-kilátón befejeződtek a szükséges karbantartási munkálatok, így újra élvezhető a páratlan balatoni kilátás.

Újra megnyitotta kapuit a gyenesdiási Festetics-kilátó, amely a Keszthelyi-hegység egyik legkedveltebb kirándulóhelye. A Bakonyerdő Zrt. tájékoztatása szerint a létesítményen elvégzett munkák lehetővé tették a biztonságos újranyitást. A felújítás során megerősítették a kilátó tartószerkezetét, a főtartókat acélköpenyezéssel látták el, emellett több helyen új fogópárokat is beépítettek.

A kilátót még 2025 augusztusában zárták le, miután az időjárásnak hosszú éveken át kitett fa szerkezeti elemek állapota indokolttá tette a beavatkozást. Az eredeti tervek szerint a lezárás rövidebb ideig tartott volna, végül azonban közel egy évre volt szükség ahhoz, hogy a látogatók ismét biztonságosan használhassák az építményt.

Még nem dőlt el a kilátó jövője

A Bakonyerdő Zrt. szerint a mostani munkálatok elsősorban a biztonságos üzemeltetést szolgálták, a kilátó hosszú távú sorsáról később születhet döntés. A lehetőségek között szerepel egy újabb, átfogó felújítás, de akár egy teljesen új kilátó megépítése is.

A kezelő felhívta a figyelmet arra is, hogy a kilátón egyszerre legfeljebb 15 ember tartózkodhat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Festetics-kilátó a Keszthelyi-hegység egyik legismertebb látványossága, ahonnan tiszta időben lenyűgöző panoráma nyílik a Balaton nyugati medencéjére, a környező erdőkre és a tanúhegyekre is. Az újranyitással ismét teljes értékű célpont lehet a térség egyik legnépszerűbb túraútvonalán.