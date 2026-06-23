A rendellenes elszíneződés okát egyelőre nem sikerült megállapítani.
Újra megnyílt a Balaton egyik legnépszerűbb kilátója: a sorsa azonban továbbra is bizonytalan
Jó hír a kirándulóknak: csaknem egy év szünet után ismét látogatható a Keszthelyi-hegység egyik legismertebb panorámapontja. A gyenesdiási Festetics-kilátón befejeződtek a szükséges karbantartási munkálatok, így újra élvezhető a páratlan balatoni kilátás.
Újra megnyitotta kapuit a gyenesdiási Festetics-kilátó, amely a Keszthelyi-hegység egyik legkedveltebb kirándulóhelye. A Bakonyerdő Zrt. tájékoztatása szerint a létesítményen elvégzett munkák lehetővé tették a biztonságos újranyitást. A felújítás során megerősítették a kilátó tartószerkezetét, a főtartókat acélköpenyezéssel látták el, emellett több helyen új fogópárokat is beépítettek.
A kilátót még 2025 augusztusában zárták le, miután az időjárásnak hosszú éveken át kitett fa szerkezeti elemek állapota indokolttá tette a beavatkozást. Az eredeti tervek szerint a lezárás rövidebb ideig tartott volna, végül azonban közel egy évre volt szükség ahhoz, hogy a látogatók ismét biztonságosan használhassák az építményt.
Még nem dőlt el a kilátó jövője
A Bakonyerdő Zrt. szerint a mostani munkálatok elsősorban a biztonságos üzemeltetést szolgálták, a kilátó hosszú távú sorsáról később születhet döntés. A lehetőségek között szerepel egy újabb, átfogó felújítás, de akár egy teljesen új kilátó megépítése is.
A kezelő felhívta a figyelmet arra is, hogy a kilátón egyszerre legfeljebb 15 ember tartózkodhat.
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A Festetics-kilátó a Keszthelyi-hegység egyik legismertebb látványossága, ahonnan tiszta időben lenyűgöző panoráma nyílik a Balaton nyugati medencéjére, a környező erdőkre és a tanúhegyekre is. Az újranyitással ismét teljes értékű célpont lehet a térség egyik legnépszerűbb túraútvonalán.
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