Megoldódhat a rejtély: ezért színeződhetett el a Szinva vize Miskolcon

A Miskolci Hőszolgáltató Kft. (MIHŐ) karbantartási munkálatainál történt műszaki hiba vagy mulasztás miatt vas-oxidos víz jutott a Szinvába, ez okozhatta a narancssárga színt.

Tóth-Szántai József polgármester keddi Facebook-bejegyzésében az olvasható, hogy helyszíni vizsgálatok és az első információk alapján valószínűsíthető, hogy a Szinva elszíneződésének oka a Tatár utcai Fűtőmű területén keresendő.

Mint írta, a MIHŐ egyik gőzfejlesztő kazánjánál karbantartási munkálatok zajlottak és a kazánból leengedett, vas-oxidot tartalmazó vizet eredetileg a szennyvízelvezető rendszerbe engedték, azonban műszaki hiba vagy mulasztás miatt a víz egy része a Szinvába jutott.

A helyszínen a tűzoltóság, a rendőrség, a városgazda és az illetékes szakemberek is vizsgálatot folytattak, a jelenlegi információk szerint az elszíneződést okozó anyag emberre nem jelent veszélyt. Ugyanakkor a szennyeződés az élővilágban károkat okozott, ezt a polgármester elfogadhatatlannak nevezte és elrendelte az eset minden körülményének kivizsgálását - olvasható a bejegyzésben.

Tóth-Szántai József azonnali hatállyal arra kérte a MIHŐ ügyvezetőjét, hogy adjon részletes tájékoztatást a történtekről, a felelősség kérdéséről, valamint azokról az intézkedésekről, amelyekkel megelőzhető, hogy hasonló eset a jövőben előforduljon.

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Hozzátette: a miskolciak joggal várják el, hogy a város természeti értékeit megóvják, ebben pedig "nem lehet kompromisszum". A vizsgálat eredményéről és a szükséges intézkedésekről a polgármester tájékoztatni fogja a nyilvánosságot - írta.