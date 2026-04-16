Szombathelyen napok óta az oladi plató és a rákkeltőnek minősülő azbeszt ügye a fő beszédtéma. Mintegy 12 kilométernyi útszakasz, 22 utca lehet érintett – helyszíni...
Rémisztő sebek borították a Tiszából kifogott ragadozót: a szakértők elárulták, ehetünk-e a vírusos halból
Szokatlan sérülésekkel került partra egy szürkeharcsa a Tisza szegedi szakaszán. A hal állapotát szakértők vizsgálták, és több lehetséges okot is azonosítottak, köztük madártámadás nyomait és egy vírusos fertőzést.
A különös eset a Szeged térségében történt, a Tisza és a Maros torkolatánál, ahol egy horgász egy szürkeharcsát emelt ki a vízből. A halon látható elváltozások annyira szokatlanok voltak, hogy a fogója szakértői véleményt kért arra vonatkozóan, milyen eredetűek lehetnek a sérülések, és biztonságosan fogyasztható-e a zsákmány - írta a Pecaverzum.
Az ügyben a Magyar Haltani Társaság adott szakmai választ a beérkezett fotók alapján. A szakértők szerint a hal testén látható, egymás mellett futó, szabályos sebhelyek nagy valószínűséggel madártámadás nyomai lehetnek, amelyek a vízfelszín közelében érhették az állatot.
Emellett a harcsán megfigyelhető, kerekded, vöröses bőrelváltozások hátterében feltehetően a harcsa papillomatosis vírus állhat, amely a szakértők szerint sérült bőrfelületeken keresztül fertőzhette meg az állatot. Ez a betegség bőrelváltozásokat okozhat az érintett példányokon, különösen akkor, ha azok már korábban is sérültek voltak.
A Magyar Haltani Társaság tájékoztatása szerint az ilyen elváltozások ellenére a hal megfelelő előkészítés után – a bőr eltávolítását követően – hőkezelve, sütve vagy főzve fogyasztható. A szakértők ugyanakkor általánosságban is felhívják a figyelmet arra, hogy a természetes vizekből származó halaknál minden esetben érdemes körültekintően eljárni, különösen akkor, ha a példányon szokatlan elváltozások láthatók.
Dráma Sajóbábonyban: éhségsztrájkra készülnek a vegyi üzem dolgozói. A helyzetet súlyosbítja, hogy a dolgozók szerint az üzemben jelenleg minimális a személyzet.
A kilencvenes évek legendás sztárpárja, Bodnár Attila és Pap Rita ma már csendesebb életet él: Ausztriából hazaköltözve otthonukat a Vas megyei fürdővárosban, Bükfürdőn találták meg.
Különleges és ritka rovarral találkoztak a természetvédők a Körös-Maros Nemzeti Park területén: a pompás nünüke egy példányát észlelték a Kis-Sárréten, Kisvátyon térségében – olyan helyen,...
A Mission: Impossible és a Top Gun sztárja, Tom Cruise ismét hazánkban dolgozik. Április elején már Budapesten is feltűnt, és a jelek szerint a Balatonnál...
Órián fogás a vidéki horgásztavon: egy nap alatt két óriás is horogára akadt a szerencsés pecásnak + Fotó
Rendkívüli fogásokról számoltak be a Tokaji Kovács-tó közösségi oldalán: egy háromnapos horgásztúra során két kiemelkedően nagy tokhal is horogra akadt.
Bár sokak számára aranyos állatnak tűnik, a mosómedve valójában inváziós faj, amely komoly természetvédelmi kockázatot jelent – hívja fel a figyelmet a Szegedi Vadaspark.
Komoly fejlesztések indulhatnak a Balaton egyik népszerű településén: Alsóörs 2026-ban látványos beruházásokkal erősíti turisztikai és infrastrukturális vonzerejét.
Súlyos bejelentés, egészségügyi vészhelyzet a vidéki nagyvárosban: 12 kilométeren át húzódik a durva szennyezés
Egészségre káros mennyiségű azbesztet mutattak ki Szombathely Oladi Platóján: a szennyezés mintegy 12 kilométernyi úthálózatot, összesen 24 utcát érint.
Aranyba borítja a hazai tájat ez a különleges virág: sietned kell, ha látni akarod, de eszedbe ne jusson hazavinni
Áprilisban aranysárgára festi a nedves tájakat a mocsári gólyahír: látványos, de mérgező növény, amely fontos táplálék a beporzóknak. Ti felismeritek?
Újabb gyilkos fertőzés is felütötte a fejét a Balatonnál: órási kihívások előtt a hazai szőlősgazdák
Nem indul könnyen az idei szezon a Balaton környéki szőlősgazdáknak: a Balatonboglári Borvidék ültetvényein már most látszanak azok a jelek, amelyek gyengébb termést vetítenek előre.
Bongor és az Elefánt is az új helyszínen lép fel: a Balaton közelébe költözik a fiatalok kedvenc fesztiválja
Új fejezet kezdődik az egyik legismertebb hazai alternatív zenei esemény életében: a Kolorádó Fesztivál 2026-ban már nem Nagykovácsiban, hanem félórányira a Balatontól rendezik meg.
A pusztulás széléről hozták vissza Gobbi Hilda egykori luxusvilláját: elképesztő titkokat rejtenek a falak + Fotók
A Dunakanyar egyik különleges kulturális emlékhelye, a Patkó-villa teljes körű felújításon esett át. A Gobbi Hilda által alapított egykori nyaraló a jövőben alkotóházként működik tovább.
Súlyos hibába szaladnak a magyar kerttulajok: ezekhez a fákhoz áprilisban tilos nyúlni, figyelmeztet a sztárkertész
De vajon ilyenkor, április elején még belefér a metszés? Mit tehetünk a szőlővel, a gyümölcsfákkal és a bokrokkal, ha kora tavasszal nem jutott rá idő?
Ez a zseniális ötlet változtatta meg az ingázók mindennapjait: mindenki a csodájára jár a vidéki vasútállomásnak
Új arculatot kapott a besnyői vasútállomás aluljárója: a korábban rideg, szürke átjárót most látványos falfestés teszi barátságosabbá. A projekt mögött helyi lakosok ötlete, önkormányzati összefogás...
Te is eteted a madarakat ezekben a hónapokban? Most közölte a madárvédelmi egyesület, sokat árthatsz nekik!
A betegség miatt a zöldike brit állománya kétmillió egyeddel csökkent, így a faj mára felkerült a veszélyeztetett madarak vörös listájára.
A fél ország nosztalgiából eszi, a másik menekül előle: megnéztük, honnan jött a párizsi, és hogyan készíthetjük el mi magunk is otthon, adalékmentes házi változatban.
Gyászolnak a természetvédők: összeomlott a populáció ennél a magyar településnél, drámai a visszaesés
Megrázó számokat közölt az idei farmosi békamentésről a Tápió Natúrpark: a 2026-os tavaszi akció során mindössze 73 kétéltűt sikerült biztonságban átjuttatni a 311-es út túloldalára.
Szinte csodával határos módon menekült meg egy apró borzkölyök Kőbánya közelében: egy kiránduló család vette észre, hogy varjak támadnak egy kis állatot, és azonnal közbeléptek.
-
