A horgászok nagy csíkos harcsákat fogtak a folyóban.
HelloVidék

Rémisztő sebek borították a Tiszából kifogott ragadozót: a szakértők elárulták, ehetünk-e a vírusos halból

HelloVidék
2026. április 16. 10:45

Szokatlan sérülésekkel került partra egy szürkeharcsa a Tisza szegedi szakaszán. A hal állapotát szakértők vizsgálták, és több lehetséges okot is azonosítottak, köztük madártámadás nyomait és egy vírusos fertőzést.

A különös eset a Szeged térségében történt, a Tisza és a Maros torkolatánál, ahol egy horgász egy szürkeharcsát emelt ki a vízből. A halon látható elváltozások annyira szokatlanok voltak, hogy a fogója szakértői véleményt kért arra vonatkozóan, milyen eredetűek lehetnek a sérülések, és biztonságosan fogyasztható-e a zsákmány - írta a Pecaverzum.

Az ügyben a Magyar Haltani Társaság adott szakmai választ a beérkezett fotók alapján. A szakértők szerint a hal testén látható, egymás mellett futó, szabályos sebhelyek nagy valószínűséggel madártámadás nyomai lehetnek, amelyek a vízfelszín közelében érhették az állatot.

Emellett a harcsán megfigyelhető, kerekded, vöröses bőrelváltozások hátterében feltehetően a harcsa papillomatosis vírus állhat, amely a szakértők szerint sérült bőrfelületeken keresztül fertőzhette meg az állatot. Ez a betegség bőrelváltozásokat okozhat az érintett példányokon, különösen akkor, ha azok már korábban is sérültek voltak.

A Magyar Haltani Társaság tájékoztatása szerint az ilyen elváltozások ellenére a hal megfelelő előkészítés után – a bőr eltávolítását követően – hőkezelve, sütve vagy főzve fogyasztható. A szakértők ugyanakkor általánosságban is felhívják a figyelmet arra, hogy a természetes vizekből származó halaknál minden esetben érdemes körültekintően eljárni, különösen akkor, ha a példányon szokatlan elváltozások láthatók.
