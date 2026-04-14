Kék nyugás férfi horgászik Romániában a Duna-deltában, sportosan érzi magát
Órián fogás a vidéki horgásztavon: egy nap alatt két óriás is horogára akadt a szerencsés pecásnak + Fotó

2026. április 14. 16:15

Rendkívüli fogásokról számoltak be a Tokaji Kovács-tó közösségi oldalán: egy háromnapos horgásztúra során két kiemelkedően nagy tokhal is horogra akadt, a legnagyobb példány súlya meghaladta a 76 kilogrammot.

A beszámoló szerint a horgászoknak szinte nem volt idejük kipakolni: az érkezést követő öt percen belül már meg is kezdődött az első komoly fárasztás. Koleszár János egy 76,1 kilogrammos tokhallal küzdött meg, amely végül sikeresen a szákba került. A tó közösségi oldala szerint ez az egyik leggyorsabban érkező kapitális fogás, amelyet a helyszínen valaha rögzítettek.

Nem sokkal később újabb látványos fogás borzolta a kedélyeket: Sárosi László egy közel másfél órás fárasztás után egy 73,8 kilogrammos tokot emelt ki a vízből. A két hal együtt így közel 150 kilogrammot nyomott - írta a Pecaverzum.

Három nap, 21 hal

A három horgászból álló csapat – akik testvérek – videóban is összefoglalta a túra eredményeit. Elmondásuk szerint összesen 21 halat sikerült kifogniuk három nap alatt. Ahogy a lapnak Koleszár János elmondta: a halak közül 11 ponty volt, és hat darab meghaladta a 20 kilót, a maradék 10 hal tok és viza volt. 

A tokhalak és vizák egyébként a nagytestű, hosszú életű halak közé tartoznak, amelyek megfelelő körülmények között extrém méretet is elérhetnek. A mostani fogások is azt mutatják, hogy a mesterségesen telepített horgásztavakban megfelelő táplálék és környezet mellett kimagasló példányok is kialakulhatnak.

