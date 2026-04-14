Bár sokak számára aranyos állatnak tűnik, a mosómedve valójában inváziós faj, amely komoly természetvédelmi kockázatot jelent – hívja fel a figyelmet a Szegedi Vadaspark.
Órián fogás a vidéki horgásztavon: egy nap alatt két óriás is horogára akadt a szerencsés pecásnak + Fotó
Rendkívüli fogásokról számoltak be a Tokaji Kovács-tó közösségi oldalán: egy háromnapos horgásztúra során két kiemelkedően nagy tokhal is horogra akadt, a legnagyobb példány súlya meghaladta a 76 kilogrammot.
A beszámoló szerint a horgászoknak szinte nem volt idejük kipakolni: az érkezést követő öt percen belül már meg is kezdődött az első komoly fárasztás. Koleszár János egy 76,1 kilogrammos tokhallal küzdött meg, amely végül sikeresen a szákba került. A tó közösségi oldala szerint ez az egyik leggyorsabban érkező kapitális fogás, amelyet a helyszínen valaha rögzítettek.
Nem sokkal később újabb látványos fogás borzolta a kedélyeket: Sárosi László egy közel másfél órás fárasztás után egy 73,8 kilogrammos tokot emelt ki a vízből. A két hal együtt így közel 150 kilogrammot nyomott - írta a Pecaverzum.
Három nap, 21 hal
A három horgászból álló csapat – akik testvérek – videóban is összefoglalta a túra eredményeit. Elmondásuk szerint összesen 21 halat sikerült kifogniuk három nap alatt. Ahogy a lapnak Koleszár János elmondta: a halak közül 11 ponty volt, és hat darab meghaladta a 20 kilót, a maradék 10 hal tok és viza volt.
A tokhalak és vizák egyébként a nagytestű, hosszú életű halak közé tartoznak, amelyek megfelelő körülmények között extrém méretet is elérhetnek. A mostani fogások is azt mutatják, hogy a mesterségesen telepített horgásztavakban megfelelő táplálék és környezet mellett kimagasló példányok is kialakulhatnak.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Újabb gyilkos fertőzés is felütötte a fejét a Balatonnál: órási kihívások előtt a hazai szőlősgazdák
Nem indul könnyen az idei szezon a Balaton környéki szőlősgazdáknak: a Balatonboglári Borvidék ültetvényein már most látszanak azok a jelek, amelyek gyengébb termést vetítenek előre.
Bongor és az Elefánt is az új helyszínen lép fel: a Balaton közelébe költözik a fiatalok kedvenc fesztiválja
Új fejezet kezdődik az egyik legismertebb hazai alternatív zenei esemény életében: a Kolorádó Fesztivál 2026-ban már nem Nagykovácsiban, hanem félórányira a Balatontól rendezik meg.
A pusztulás széléről hozták vissza Gobbi Hilda egykori luxusvilláját: elképesztő titkokat rejtenek a falak + Fotók
A Dunakanyar egyik különleges kulturális emlékhelye, a Patkó-villa teljes körű felújításon esett át. A Gobbi Hilda által alapított egykori nyaraló a jövőben alkotóházként működik tovább.
Súlyos hibába szaladnak a magyar kerttulajok: ezekhez a fákhoz áprilisban tilos nyúlni, figyelmeztet a sztárkertész
De vajon ilyenkor, április elején még belefér a metszés? Mit tehetünk a szőlővel, a gyümölcsfákkal és a bokrokkal, ha kora tavasszal nem jutott rá idő?
Ez a zseniális ötlet változtatta meg az ingázók mindennapjait: mindenki a csodájára jár a vidéki vasútállomásnak
Új arculatot kapott a besnyői vasútállomás aluljárója: a korábban rideg, szürke átjárót most látványos falfestés teszi barátságosabbá. A projekt mögött helyi lakosok ötlete, önkormányzati összefogás...
Te is eteted a madarakat ezekben a hónapokban? Most közölte a madárvédelmi egyesület, sokat árthatsz nekik!
A betegség miatt a zöldike brit állománya kétmillió egyeddel csökkent, így a faj mára felkerült a veszélyeztetett madarak vörös listájára.
A fél ország nosztalgiából eszi, a másik menekül előle: megnéztük, honnan jött a párizsi, és hogyan készíthetjük el mi magunk is otthon, adalékmentes házi változatban.
Gyászolnak a természetvédők: összeomlott a populáció ennél a magyar településnél, drámai a visszaesés
Megrázó számokat közölt az idei farmosi békamentésről a Tápió Natúrpark: a 2026-os tavaszi akció során mindössze 73 kétéltűt sikerült biztonságban átjuttatni a 311-es út túloldalára.
Szinte csodával határos módon menekült meg egy apró borzkölyök Kőbánya közelében: egy kiránduló család vette észre, hogy varjak támadnak egy kis állatot, és azonnal közbeléptek.
Megbolondult az időjárás, visszatért a havazás Magyarországra: itt lehet számítani még hóesésre + Videó
Bolondját járatja velünk az április: szép a hóesés, de mi lesz így a gyümölcsfákkal?
Igazi különlegesség várja a magyarokat Pécsen: új köntöst kapott a legendás művész felbecsülhetetlen gyűjteménye
Az idén 50 éves pécsi Vasarely Múzeum újra látogatható. Az 1976-os megnyitót megidéző ünnepségen a művész unokája és dédunokái is jelen voltak.
Új rekord született a híres horgászvizen, a Maconkai-tórendszer területén: egy 25,25 kilogrammos nyurgapontyot fogtak ki április 7-én, kedden hajnalban Bátonyterenyén.
Aszály, szélvihar és hajnali fagyok egyszerre terhelik a vasi gyümölcsösöket: a következő napok dönthetnek arról, mennyi kajszi marad a fákon, és időben elindul-e az eperszezon.
Felejtsd el a külföldi utakat: ez a csodálatos hazai borvidék királyi pincerendszerrel és díjnyertes ízekkel vár
A lassú turisztikai élményekért nem kell messzire utaznod: itthon is akad bőven olyan hely, ahol megpihenhetsz, csak magadra koncentrálhatsz, és igazán átélheted az utazás örömét....
Komoly vízisport-fejlesztés indul a déli parton: Balatonmáriafürdő új, nemzetközi szintű vitorlásközpontot építene, amely a helyiek és a turisták mellett a profi sportolóknak is új bázist...
Valószínűleg egy ügyes marketinghúzással állunk szemben – a szombathelyi Gól vendéglő története a hét közepén bizonyította, hogy a kreatív kommunikáció még a helyi sajtót is...
Folytatódik a botrány a balatoni sztárfürdőben: túlklórozás, hideg víz, szivárgó álmennyezet – megszólalt a hatóság
Túlklórozás, hideg víz, szivárgó álmennyezet – válaszolt a hatóság és a Galerius Fürdő vezetése.
Hatalmas akcióval csábítja a turistákat Parajd: így próbál talpra állni a bányakatasztrófa után a település
Új turisztikai mentőövet dobna a látogatóknak Parajd: a tavalyi bányakatasztrófa után most ingyenes fürdőbelépőkkel próbálják újra fellendíteni a település idegenforgalmát.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.