Halálos vírus terjed a Dunántúlon: két megyében is riadót fújtak, a kutyák és macskák is veszélyben lehetnek
Újra felbukkant Magyarországon az álveszettségként is ismert Aujeszky-betegség, amely kutyákra és macskákra nézve szinte minden esetben halálos lehet. A szakemberek szerint különösen a Dunántúlon érdemes most fokozottan figyelni: a vírus jelenlétét Somogy vármegyeben sertéstelepeken is igazolták, és a fertőzés a vadállományban is fennmaradhat.
A betegséget egy herpeszvírus okozza, amely elsősorban sertéseket fertőz, de más emlősökre – köztük kutyákra és macskákra – is átterjedhet. A legnagyobb veszélyt a fertőzött vadállatokkal, különösen vaddisznóval való érintkezés jelenti: elég lehet egy tetem megszagolása, egy harapás, vagy akár nyers hús fogyasztása is. Emberre ugyanakkor a vírus nem veszélyes, humán megbetegedést nem okoz - írta a Vaol.hu. A tünetek gyorsan súlyosbodhatnak. A gazdiknak ezekre a jelekre kell azonnal figyelniük:
- szokatlan nyugtalanság, feszültség,
- erős, csillapíthatatlan viszketés,
- bizonytalan járás, koordinációs zavar,
- zavartság, furcsa viselkedés.
- A fertőzés lefolyása sokszor néhány nap alatt tragédiába fordulhat, ráadásul jelenleg nincs olyan célzott kezelés, amely megállítaná a betegséget.
A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal januárban járványügyi zárlatot rendelt el három somogyi sertéstelepen, miután a vírust laboratóriumi vizsgálatokkal is megerősítették. A szakemberek szerint most a megelőzés a legfontosabb. Amit érdemes betartani:
- erdei sétán mindig legyen pórázon a kutya,
- ne engedjük tetemhez, belsőséghez vagy ismeretlen állati maradványhoz,
- kerüljük a nyers sertéshús etetését,
- gyanús tünetek esetén azonnal forduljunk állatorvoshoz.
Pánikra nincs ok, de félvállról venni sem szabad a helyzetet: most tényleg egyetlen rossz döntés is végzetes lehet a házi kedvencek számára.
