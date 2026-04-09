Halálos vírus terjed a Dunántúlon: két megyében is riadót fújtak, a kutyák és macskák is veszélyben lehetnek

Újra felbukkant Magyarországon az álveszettségként is ismert Aujeszky-betegség, amely kutyákra és macskákra nézve szinte minden esetben halálos lehet. A szakemberek szerint különösen a Dunántúlon érdemes most fokozottan figyelni: a vírus jelenlétét Somogy vármegyeben sertéstelepeken is igazolták, és a fertőzés a vadállományban is fennmaradhat.

A betegséget egy herpeszvírus okozza, amely elsősorban sertéseket fertőz, de más emlősökre – köztük kutyákra és macskákra – is átterjedhet. A legnagyobb veszélyt a fertőzött vadállatokkal, különösen vaddisznóval való érintkezés jelenti: elég lehet egy tetem megszagolása, egy harapás, vagy akár nyers hús fogyasztása is. Emberre ugyanakkor a vírus nem veszélyes, humán megbetegedést nem okoz - írta a Vaol.hu. A tünetek gyorsan súlyosbodhatnak. A gazdiknak ezekre a jelekre kell azonnal figyelniük:

szokatlan nyugtalanság, feszültség,

erős, csillapíthatatlan viszketés,

bizonytalan járás, koordinációs zavar,

zavartság, furcsa viselkedés.

A fertőzés lefolyása sokszor néhány nap alatt tragédiába fordulhat, ráadásul jelenleg nincs olyan célzott kezelés, amely megállítaná a betegséget.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal januárban járványügyi zárlatot rendelt el három somogyi sertéstelepen, miután a vírust laboratóriumi vizsgálatokkal is megerősítették. A szakemberek szerint most a megelőzés a legfontosabb. Amit érdemes betartani:

erdei sétán mindig legyen pórázon a kutya,

ne engedjük tetemhez, belsőséghez vagy ismeretlen állati maradványhoz,

kerüljük a nyers sertéshús etetését,

gyanús tünetek esetén azonnal forduljunk állatorvoshoz.

Pánikra nincs ok, de félvállról venni sem szabad a helyzetet: most tényleg egyetlen rossz döntés is végzetes lehet a házi kedvencek számára.