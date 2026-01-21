Így ügyeskedik ki plusz szabadnapot 2026-ban sok élelmes magyar: ezt a törvény is engedi

A 2026-os választások lebonyolítását szabályozó rendeletek közül több még tavaly szeptemberben, más rendeletek pedig idén januárban jelentek meg. Ezek határozzák meg, hogy mennyi lesz jövőre a választási bizottságok tagjainak, szavazatszámlálóknak a tiszteletdíja, illetve azt is, kinek járhat szabadnap. A vonatkozó rendeletek rögzítik a választás napját, meghatározzák a választási irodák feladatköreit, a lebonyolítás körülményeit, szükséges nyomtatványokat és az informatikai rendszerek használatát is.

A Magyar Közlönyben még 2025. szeptember 15-én jelent meg a 11/2025. (IX. 15.) és a 12/2025. (IX. 15.) IM rendelet. Ezek a rendeletek a választási költségek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és ellenőrzési

rendjéről, valamint a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése feloszlásának kimondása, illetve feloszlatása miatt tartandó időközi választás költségei megelőlegezésének részletes szabályairól, valamint az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szólnak.

Ugyan tavaly szeptemberben azt még nem közölték hivatalosan, mikorra tűzik ki az országgyűlési választást, azóta 2026. január 13-án a Magyar Közlöny 2026. évi 4. számában megjelent A köztársasági elnök 1/2026. (I. 13.) KE határozata az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választásának kitűzéséről. Eszerint az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választását 2026. április 12. napjára tűzte ki Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Ugyanebben a számban jelent meg Az igazságügyi miniszter 1/2026. (I. 13.) IM rendelete a 2026. április 12. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak

megállapításáról. A legfontosabb rendelkezések, amelyek ebből a rendeletből kiderültek:

A külképviseleti megfigyelőt, nemzetközi megfigyelőt, illetve a 2013. évi XXXVI. törvény 245. § (2) és 281. § (3) bekezdése szerinti megfigyelőket legkásőbb 2026. április 2-án 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot az országgyűlési egyéni választókerület székhelye szerinti település képviselő-testülete legkésőbb 2026. március 1-jén 16.00 óráig választja meg.

A szavazatszámláló bizottság tagjait a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2026. március 23-án 16.00 óráig választja meg.

Az alábbi bizottsági tagokat is legkésőbb 2026. április 2-án 16.00 óráig lehet bejelenteni:

a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) megbízott tagját az NVB elnökénél,

a területi választási bizottság megbízott tagját területi választási bizottság elnökénél,

az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megbízott tagját az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elnökénél

az egy szavazókörös településen működő helyi választási bizottság megbízott tagját a helyi választási bizottság elnökénél

a szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél

a szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörös településen működő helyi választási bizottság megbízott tagját személyesen vagy meghatalmazott útján bejelenteni a helyi választási iroda fekvése szerint illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetőjénél.

Meghatározták továbbá, hogy

a szavazatszámláló bizottságot a helyi választási iroda vezetője legkésőbb 2026. április 9-én a póttagok közül a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha az átjelentkező választópolgárok vagy a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma azt indokolja

a szavazatszámláló bizottság tagja legkésőbb 2026. április 10-én tesz esküt vagy fogadalmat

a a helyi választási iroda vezetője a névjegyzéket a törvény 257/A. §-a szerint több részre osztja, az érintett szavazatszámláló bizottságba tagot megbízó jelölő szervezet, illetve független jelölt 2026. április 10-én 16.00 óráig további tagokat bízhat meg a szavazatszámláló bizottságba.

a választási bizottság a törvény 245. § (4) bekezdése szerint megbízott tagja legkésőbb 2026. április 11-én tesz esküt vagy fogadalmat

A helyi választási iroda vezetője legkésőbb 2026. április 9-én osztja be a megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagokat a szavazatszámláló bizottságokba.

Így járhat a plusz szabadnap

A 1/2026. (I. 13.) IM rendelet alapján a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól mentesül

a szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörös település helyi választási bizottságának tagja 2026. április 12-én és 13-án,

a 2013. évi XXXVI. törvény 292. § (1) bekezdése szerinti szavazatszámláló bizottság tagja 2026. április 12-én és 13-án, továbbá

az említett törvény 292. § (4) bekezdése szerinti szavazatszámlálás napján, legkésőbb 2026. április 18-án,

az újraszámlálást végző helyi választási bizottság tagja az újraszámlálás napján, április 13-án, 14-én vagy 15-én, illetve 19-én,

az újraszámlálást végző egyéni választókerületi választási bizottság tagja április 19-én, és erre az időre távolléti díj illeti meg, amelyet a munkáltató fizet.

A munkáltató a választási bizottság tagját megillető távolléti díj és járulékai megtérítését

a 2026. április 12-én végzett szavazatszámlálás esetén legkésőbb 2026. április 17-én 16.00 óráig,

a törvény 294. § (2) bekezdése szerinti szavazatszámlálás esetén legkésőbb 2026. április 23-án 16.00 óráig,

a törvény 15. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben legkésőbb az újraszámlálást követő 5. nap 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától.

Az említett IM rendelet azt is rögzíti, hogy 2026. április 12-ig nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni.

Ennyi tiszteletdíj járhat a szavazatszámlálóknak

A két tavaly szeptemberben megjelent rendelet a közelgő jövő tavaszi választások körülményeit, szabályait, költségvetését, stb. hivatott meghatározni. A 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról meghatározza továbbá többek közt a választási bizottságok, választási irodák, a szavazókörök, a központi és szavazóköri névjegyzék, a szavazás előkészítése és lebonyolítása, illetve a jogorvoslat kapcsán érvényes szabályokat. Ez a törvény rendelkezik tehát arról is a 10. A választási bizottság című pontjának 15. §-ban, hogy a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól mentesül:

a szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörös település helyi választási bizottságának tagja a szavazás napján és az azt követő napon,

a 292. § (1) bekezdése szerinti szavazatszámláló bizottság tagja a szavazás napján és az azt követő napon, továbbá a szavazatszámlálás napján, valamint

a szavazatszámlálást végző választási bizottság tagja a szavazatszámlálás napján

és erre az időre távolléti díj illeti meg, amelyet a munkáltató fizet. A munkáltató a távolléti díj és járulékai megtérítését a szavazatszámlálást követő öt napon belül igényelheti a helyi választási irodától - szól a törvény, illetve a fent említett rendelet. A szavazás lebonyolításában aktívan részt vevők tiszteletdíját minden választás előtt rendelet határozza meg: a díj általában növekszik. 2022-ben a szavazatszámlálók tiszteletdíja bruttó 50 ezer forint volt, 2026-ban már ennek az összegnek több mint másfélszerese lesz a tiszteletdíj.

Az igazságügyi miniszter 11/2025. (IX. 15.) IM rendelete azt írja a választási irodák, választási bizottságok tagjainak személyi juttatásai kapcsán, hogy

11. § (1) A HVI - helyi választási iroda - és az OEVI - országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda - tagjának személyi juttatásáról a HVI, illetve az OEVI vezetője, a TVI tagjainak személyi juttatásáról a TVI - vármegyei, illetve fővárosi választási iroda - vezetője dönt, döntését az informatikai rendszerben rögzíti legkésőbb a szavazás napját követő tizedik napig.

(2) A választási iroda vezetője – az (1) bekezdésben foglalt határidőig – az informatikai rendszerben tesz javaslatot a saját személyi juttatásának összegére. (3) A HVI és az OEVI vezetőjének személyi juttatásáról a TVI vezetője, a TVI vezetőjének személyi juttatásáról a - Nemzeti Választási Iroda - NVI elnöke dönt, döntését az informatikai rendszerben rögzíti a szavazás napját követő tizenöt napon belül.

(4) A választási iroda vezetőjének személyi juttatása nem haladhatja meg az 1. mellékletben a részére megállapított normatíva összegét (...) és (7) A választási bizottság elnökének és tagjainak 1. mellékletben meghatározott tiszteletdíja kizárólag akkor csökkenthető, ha a feladatellátásban személyi változás történt (díjmegosztás).

Ez talán bonyolultnak hat, de ha megnézzük a rendelet 1. mellékletét, abból kiderülnek a pontos összegek. A személyi juttatások alpontban látható, hogy a 2026-os választáson várhatóan bruttó 90 ezer forint lesz a normatíva alapján a SZSZB - szavazatszámláló bizottság - elnökének díja és bruttó 80 ezer forint a SZSZB választott tagjainak díja. A külképviseleti szavazatok és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt SZSZB szavazatszámlálásban részt vevő választott tagjainak további tiszteletdíja bruttó 56 ezer forint. Ez pedig csak a szavazatszámláló bizottság tiszteletdíja, a rendelet melléklete pontosan meghatározza a továbbiak a

helyi választási bizottság (HVB) választott tagjainak tiszteletdíját,

választási bizottságok tagjainak egyéb díját utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján

HVI vezetőjének és tagjainak díját választási naponként, az érintett választópolgárok száma függvényében

SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díját és további jegyzőkönyvvezetők díját

HVI vezetőjének és tagjainak díját újraszámlálás esetén, az újraszámlálással érintett szavazókörök száma alapján, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

A felsoroltakra alesetenként még mind külön tételek vonatkoznak. A pontos összegek megismeréséhez érdemes a vonatkozó rendelet mellékletét megvizsgálni:

A teljes melléklet innen tölthető le.

Ki lehet választási bizottsági tag?

A választási törvény szerint a választási bizottság választott és megbízott tagokból áll. A Nemzeti Választási Bizottságnak csak magyarországi lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A választási bizottság választott tagja és a Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat. Fontos, hogy a választási bizottságnak nem lehet tagja többek között képviselő, alpolgármester, jegyző, vagy másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja. Szintén nem lehet tag a Magyar Honvédséggel szolgálati viszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, továbbá a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt. Nem lehet – a szavazatszámláló bizottság kivételével – a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója. Hogy ki lehet és ki nem lehet tag, azt a törvény 16-18. §-a részletesen tárgyalja.

Fontos tudni, hogy a választási bizottság tagjaira számos feladat hárul: nemcsak a választások napján, hanem előtte és utána is. A bizottsági tagok előzetesen oktatáson vesznek részt, a választás napján is számos feladatot látnak el, és később is lehet teendőjük. Aki tehát jelentkezne valamilyen szerepkör betöltésére, mérlegelje, hogy nem csak egy napnyi elfoglaltságról lehet szó.

A törvény szerint a szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani.

Ezután a helyi választási iroda vezetője a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon osztja be a megválasztott tagokat az adott választásra a szavazatszámláló bizottságokba. A beosztást a helyi választási iroda vezetője – a szavazás napja kivételével – bármikor módosíthatja. A törvény szerint egy szavazatszámláló bizottságba három választott tagot kell beosztani. Ha a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak száma kettőnél kevesebb, a helyi választási iroda vezetője a szavazatszámláló bizottságot kiegészíti úgy, hogy tagjainak száma öt legyen. (Az egy szavazókörrel rendelkező településen nem kell szavazatszámláló bizottsági tagot választani.)

A szavazatszámláló bizottságot a helyi választási iroda vezetője a szükséges számban további tagokkal egészítheti ki, ha a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma több mint negyven. Továbbá a helyi választási iroda vezetője a szavazókör szavazatszámláló bizottságát – legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon – a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha a névjegyzékben lévő választópolgárok száma meghaladja az ezerötszázat.

A Nemzeti Választási Bizottság további egy-egy tagját azok a pártok bízzák meg, amelyekhez tartozó képviselők az Országgyűlésben képviselőcsoportot alkotnak.

Tehát aki szeretne részt venni a szavazatszámlálásban, az lehet választott vagy megbízott (delegált) tag. A választott tagokat a helyi önkormányzat képviselői választják meg, illetve a helyi választási iroda jelöli ki. Ezért a választott tagok gyakran önkormányzati dolgozók, vagy már "bejáratott" bizottsági tagok. Ha valaki választott tag szeretne lenni, a helyi önkormányzatot, jegyzőt érdemes megkeresni.

Vannak még a bizottságokban megbízott tagok is, akiket a szavazatszámláló bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, esetleg a független jelöltek bíznak meg. Ebben az esetben tehát a pártokon, jelölteken keresztül lehet bekerülni megbízás útján a bizottságba, ehhez velük kell felvenni a kapcsolatot. Illetve országosan működnek olyan civil szervezetek, amelyek tagok megbízását is intézik. Mind a pártok, mind a szervezetek szívesen fogadják a jelentkezőket és többnyire képzéseket is biztosítanak számukra. Fontos azonban, hogy a megbízott tagok nem a központi normatíva alapján kapján a díjazásukat, hanem ez megegyezés kérdése a megbízó párttal, szervezettel, mekkora lesz a tiszteletdíj.