Egyszerűsödik a kisebb összegű állami támogatások elszámolása, miután módosították az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletét.
6 milliárd a tét: egyetlen döntéssel eldőlt a Diósgyőri Acélművek egy részének sorsa
Egy hétfő este megjelent kormányhatározattal 6 milliárd forint közpénzt kap Miskolc pályázat és kérelem benyújtása nélkül, a Diósgyőri Acélművek egykori területének megszerzésére. A döntés nemcsak egy rozsdaövezet jövőjét, hanem a költségvetési törvény folyamatos átírásának gyakorlatát is újra reflektorfénybe helyezi.
Megjelent a hétfői Magyar Közlönyben egy olyan kormányhatározat, amely szerint pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő 6 milliárd forintot ad a kormány Miskolc városának. Az összeg célja egy 33,6 hektár nagyságú ingatlan önkormányzati megszerzése, a kapcsolódó tárgyi eszközök megvásárlása, valamint a rendezett tulajdonviszonyok és az üzemeltetési költségek biztosítása – mindezt egyedi támogatásként, egyszeri döntés alapján.
A határozatban szereplő helyrajzi szám az egykori Diósgyőri Acélművek északkeleti részére utal, tehát egy korábbi ipari terület kormányzati átvételéről és önkormányzati tulajdonba adásáról van szó.
A pénz odaítélésének érdekessége, hogy nem kellett pályázni vagy kérelmet benyújtani – az összeget a kabinet egyben, kormányhatározat alapján biztosítja.
A Gazdaságfejlesztési Keretből kivett további 2,5 milliárd forintot a Miniszterelnökség kapja meg nem nevezett felhalmozási és működési kiadásokra, kétmilliárdot pedig a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. Ugyanez a tárca a kiemelt önkormányzati támogatások rubrikájából is kap 2,3 milliárdot már az év harmadik hetében „év közben jelentkező többletfeladatokra”.
Mit jelent ez Miskolcnak?
Az ingatlan megszerzésével a városnak elvileg lehetősége nyílik:
- ipari terület újrahasznosítására,
- helyi fejlesztések előkészítésére,
- és a tulajdonosi viszonyok rendezésére.
Ugyanakkor a támogatás célját és feltételeit a határozat nem részletezi tovább, így szakértők szerint nehéz megjósolni, hogy pontosan milyen projektek, beruházások vagy kötelezettségek kapcsolódnak majd a 6 milliárd forinthoz.
