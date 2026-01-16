Ezek a legerősebb kénes gyógyvizek Magyarországon: csodás hatásuk miatt 2026-ban mindenki ide vágyik

A kénes-savas gyógyvizek nem véletlenül számítanak a magyar fürdőkultúra igazi különlegességeinek. Ezek a ritka összetételű vizek nemcsak gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító és porcanyagcserét serkentő hatásúak, hanem bizonyos betegségek esetén kifejezetten hatékony gyógyhatással is bírnak. De hol is találhatók Magyarország legjelentősebb kénes-savas gyógyfürdői, és mitől olyan egyediek? Milyen panaszokra ajánlottak, és miben múlják felül a többi gyógyvizet?

Nem mondunk nagy újdonságot azzal, hogy Magyarország a világ termálvizes élvonalához tartozik: Japán, Izland, Olaszország és Franciaország után az 5. legjelentősebb termálvíz-adottságokkal rendelkező ország vagyunk. Fürdőkultúránk világszerte ismert, a hazai termál- és gyógyvizek pedig számos betegség kezelésében nyújthatnak hatékony segítséget.

De azt tudtad, hogy Magyarországon olyan kénes gyógyvízű fürdőhelyek is találhatók, amelyek Európa-szerte is ritkaságnak számítanak? Összegyűjtöttük hát a legjelentősebb kénes gyógyvizű helyeket, a 2026-os nyitvatartási információkkal és felnőttjegyárakkal együtt, hogy könnyen megtaláld a számodra ideális fürdőt.

De előtte lássuk, mennyire népszerűek a hazai gyógyfürdőink

Országszerte több mint 130 olyan fürdő működik, ahol a vendégek minősített gyógyvízzel töltött medencékben mártózhatnak meg. Fontos ugyanakkor különbséget tenni a fogalmak között. A gyógyvizes fürdők nem minden esetben gyógyfürdők, bár a két kategória között jelentős az átfedés. Számos olyan létesítmény működik ugyanis, ahol a medencékben „szimpla” termálvíz található: ezek a vizek hivatalosan nem minősülnek gyógyvíznek, ugyanakkor hatásuk sok esetben hasonló lehet, csupán a minősítési eljárás hiányzik mögülük.

Hideg gyógyvizek és termálvizek - mi a különbség? A gyógyvizeket hőmérsékletük alapján, 30 °C alatt hideg, az ezt meghaladókat meleg víznek (hévíznek vagy termálvíznek) nevezzük. A mélyfúrású kutak vizét csak akkor nevezzük termál- vagy hévíznek, ha hőmérséklete meghaladja a 30 °C-ot.

Termálvíz vagy hévíz az a rétegvíz, amelynek hőmérséklete meghaladja a 30 °C-ot. A víz hőfokát az adott terület geotermikus gradiense határozza meg. Európában ez az átlagérték 33 m/°C, Magyarországon 20 m/°C. Ez azt jelenti, hogy hazánkban relatíve kisebb mélységből hozható a felszínre termálvíz. A termálvíz fogalmát a hétköznapokban gyakran helytelenül azonosítják a gyógyvíz fogalmával. Magyarországon 2000. január 1-jén összesen 1289 regisztrált termálkút volt.

A legfrissebb KSH adatok is jól mutatják az ágazat jelentőségét: 2025-ben 103 gyógyfürdő üzemelt hazánkban, ami hárommal több, mint egy évvel korábban. A termálfürdők száma változatlanul 136, míg az élményfürdők száma 190, ami hárommal volt kevesebb a 2024-es adatnál. A fürdőágazat gazdasági súlya is folyamatosan nő: a fürdők összes árbevétele 2025-ben 278 819 millió forint volt, szemben a 2024-es 238 409 millió forinttal.

Az egészségügyi szolgáltatások jelenléte szintén figyelemre méltó: 2025-ben 79 fürdőben volt lehetőség orvosi vizsgálatra, míg 117 helyen különféle gyógykezeléseket is kínáltak, ami tovább erősíti a gyógyturizmus szerepét.

Aki szeretné áttekinteni, hol találhatók minősített gyógyvizes fürdők Magyarországon, az egy interaktív térképen könnyedén meg is teheti. A térkép egyébként kirajzolja, hogy a legtöbb gyógyvizes termálfürdő az Alföldön található, de a Dunántúl nyugati része is kiemelkedően sűrűn ellátott ilyen fürdőkkel:

Íme, a legerősebb kénes gyógyvizek Magyarországon – TOP helyek

Az ásvány- és gyógyvizek jelentős része nagy mennyiségben tartalmaz oldott ásványi anyagokat, amelyek révén nem csupán kellemes élményt nyújtanak, hanem igazolt gyógyhatással is bírnak, így egyaránt alkalmasak fürdő- és ivókúrákhoz. Magyarország ebből a szempontból kivételes adottságokkal rendelkezik: országszerte - ahogy fentebb is írtuk - több mint 130 meleg vizes gyógyfürdő működik, amelyek közül 36 speciális összetételű vízzel rendelkezik. Ide tartoznak többek között a radioaktív, kénes-savas, sós-brómos-karbonátos, valamint jódos gyógyvizek is.

E különleges vizek közül kiemelt figyelmet érdemelnek a kénes-savas gyógyfürdőknek, amelyek sajátos kémiai összetételük miatt másképp hatnak a szervezetre, mint az „átlagos” termálvizek. A kén a bőrön keresztül felszívódva gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító és porcanyagcserét serkentő hatást fejt ki, miközben a savas jelleg fokozza a hatóanyagok felszívódását. Nem véletlen, hogy ezeket a vizeket elsősorban mozgásszervi betegségek, reumatikus panaszok, bőrproblémák, sőt egyes esetekben anyagcsere-zavarok kiegészítő kezelésére alkalmazzák.

De vajon hol találhatók Magyarország legjelentősebb kénes-savas gyógyfürdői, és mitől olyan különlegesek? A következőkben megmutatjuk a legfontosabb hazai helyszíneket, és azt is, milyen egyedi gyógyhatásokkal, és nem utolsó sorban jegyárakkal várják a fürdőzőket:

1. Harkányi Gyógyfürdő

A dél-magyarországi Harkányi Gyógyfürdő és Strand termálvize nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában is az egyik legmagasabb kéntartalmú. A víz jellegzetes komponense, a könnyen felszívódó karbonil-szulfid, hozzájárul ahhoz, hogy a fürdő különösen hatékony legyen reumatológiai panaszok, krónikus ízületi problémák és bőrproblémák (például pikkelysömör) kezelésében.

A Harkányfürdő a 2026-os szezonban is nyitva tart (téli időszakban is), és adult felnőtt napi belépőjegy a Termál- és Vízivilág részlegre kb. 7 500 Ft, kedvezményes jegy kb. 6 500 Ft körül alakul (a jegyek a fizetendő ÁFA-t is tartalmazzák) – ezek az árak a 2026-os hivatalos árlista alapján érvényesek.

2. Balf Gyógyfürdő

A nyugat-magyarországi Balf fürdő kisebb méretű, de hidrogén-szulfidban gazdag kénes vízzel rendelkezik, amely szintén megfelel gyógyászati célokra. A fürdő helyi részlege ugyan nem úgy működik, mint a nagyobb fürdők, de a gyógyfürdő szolgáltatások közé tartozó medencefürdő és kádfürdők olcsó, mindennapi lehetőséget nyújtanak.

A 2026-os díjak szerint egy pezsgőfürdő (30 perc) 1 800 Ft, aromafürdő (30 perc) 2 000 Ft, míg az uszodai belépő 900 Ft, gyógyfürdő (30 perc) + uszoda (szombat, vasárnap és ünnepnap) 1 800 Ft, a kedvezményes jegyek ennél alacsonyabbak lehetnek.

3. Budapest – Rudas Gyógyfürdő

A Rudas Thermal Bath klasszikus budapesti fürdő vize kénes, kalcium-magnézium-összetételű, és enyhén radioaktív komponenseket is tartalmaz. Ez a kombináció különösen előnyös porckopásos és gerincproblémák esetén. A Gellért-fürdő jelenleg hosszabb felújítás miatt zárva tart (2025–2028 között), ezért 2026 januárjában nem látogatható.

A Rudas felnőtt napi jegy kb. 12 000 Ft hétköznap (kabinnal), hétvégi áron akár 15 000 Ft-tól indul.

4. Mezőkövesd – Zsóry Gyógy- és Strandfürdő

A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő komplexum és gyógyfürdő 2026 januárjában is nyitva áll vendégek számára, beleértve a fedett gyógy- és élményfürdő medencéket. A medencék többek között gyógyvizes részleggel is rendelkeznek, ahol a víz kénes és egyéb ásványi anyagokban gazdag.

Felnőtt belépőjegy itt kb. 4 800 Ft egész évben (télen is), nyugdíjas jegy kb. 4 400 Ft, diák/gyermek jegy kb. 4 000 Ft. Délutáni belépő (15:00 után) kb. 3 400 Ft.

A fürdő nyitvatartása általában 08:30–18:00/19:00 körül alakul a téli hónapokban, a fedett és szabadtéri részlegek eltérő üzemidőkkel.

5. Egerszalók – Saliris Thermal & Spa

A híres „sóhegy” lábánál lévő Egerszalóki fürdő medencéi kénes jellegű termálvízzel fedett és kültéri részlegekkel várják a látogatókat, melyek ideálisak mozgásszervi és általános wellness célokra télen is.

2026 januárjában a felnőtt egész napos belépőjegy kb. 10 700 Ft hétköznapokon, kb. 11 900 Ft hétvégi napokon. Szaunavilág és délutáni jegyek külön díjazás alá esnek.

A nyitvatartás általában 10:00–20:00/21:00 között történik a szaunavilág és medencék esetében – a fürdő egész évben üzemel.

5+1. Hévízi‑tó – a világ egyik legismertebb kénes gyógyvizű fürdője

A Hévízi‑tó nem csupán Magyarország egyik ikonikus gyógyfürdője, hanem a világ legnagyobb biológiailag aktív termáltava, ahol a természetes termálvíz – gazdag kén‑hidrogénben, kalciumban, magnéziumban, hidrogén‑karbonátban és enyhe radonban – messze földön ismert gyógyhatást fejt ki. A több mint 200 éves gyógykultúrával rendelkező fürdővíz kombinálja a gyógyászat és a rekreáció előnyeit, miközben egész évben lehetővé teszi a szabadtéri fürdőzést is, még télen is.

A tó vize különösen alkalmas mozgásszervi panaszok kezelésére: ízületi gyulladások, porckopás vagy csontritkulás esetén csökkentheti a fájdalmat és segítheti a mozgékonyság javulását. A kén és más ásványi anyagok gyulladáscsökkentő, értágító és fájdalomcsillapító hatásúak, miközben a víz hosszabb tartózkodás során kellemesen ellazítja az izmokat. Emellett a Hévízi‑tavat bőrproblémák (például pikkelysömör) enyhítésére, továbbá bizonyos gyomor‑bélrendszeri és légúti panaszokra is használják a gyógykúrák részeként.

A forrásvíz hőmérséklete a tóban általában 24–38 °C között ingadozik, így a hűvösebb évszakokban is komfortos fürdőzést tesz lehetővé. A tó fenekén található tőzegiszapos réteg tovább növeli a gyógyhatást, mivel a testfelületre helyezve serkenti a vérkeringést és fokozza a bőrre gyakorolt hatást.

A Hévízi‑tófürdő 2026 januárjában is üzemel, igaz, fél éve lezárták a központi épületét. Emaitt azonban átalakult a belépési rend, megszűntek a napijegyek, és a nyitvatartás is módosult a felújítási munkálatok miatt. Bővebb információkat erről ITT találsz!