Megcsúszott a kivitelezés, elszálltak az árak: kiderült, mi várhat így a kedvelt vidéki fürdőre

Közel egymilliárd forintos beruházás keretében újul meg a békéscsabai Árpád fürdő, ahol elsősorban a gyermekes családokat célozzák meg új attrakciókkal. A fejlesztés ugyan csúszik, és a tervekhez képest szűkebb tartalommal valósul meg, de a városvezetés szerint így is látványos átalakulás várható.
Jelentős turisztikai fejlesztés előtt áll Békéscsaba: a TOP Plusz program keretében összesen 950 millió forint támogatást nyert el az önkormányzat, amelyből a CsabaPark, a Munkácsy Negyed és mindenekelőtt az Árpád fürdő újulhat meg. A forrás legnagyobb részét a városi strand fejlesztésére fordítják - írta a Beol.hu.
A beruházás részletei a békéscsabai közgyűlés közelmúltbeli ülésén kerültek napirendre, ahol az is kiderült: az eredeti ütemtervhez képest később indulhatnak a munkálatok, és a projekt tartalmát is módosítani kellett.
Korábban azzal számoltak, hogy a kivitelező 2025 nyarán veheti át a munkaterületet, és a fejlesztés 2026 nyarára elkészülhet. Ez azonban nem valósult meg. A közgyűlésen elhangzott: a közbeszerzési eljárás ugyan eredményesen lezajlott abban az értelemben, hogy hat ajánlat érkezett, ám egyik sem fért bele a rendelkezésre álló keretbe.
Az Árpád fürdő fejlesztésére 735 millió forint állt volna rendelkezésre, a legkedvezőbb ajánlat viszont is 892 millió forintról szólt, vagyis mintegy 157 millió forintos többletköltséget jelentett volna. Emiatt az eljárást eredménytelennek nyilvánították.
Visszavágott tervek, de maradnak az új attrakciók
A kudarcba fulladt közbeszerzés után egyeztetések kezdődtek arról, hogyan lehetne a beruházást mégis megvalósítani. A döntés végül az lett, hogy bizonyos elemeket elhagynak vagy átalakítanak, hogy a projekt beleférjen a pénzügyi keretbe.
Szarvas Péter polgármester a közgyűlésen hangsúlyozta: a módosítások ellenére az Árpád fürdő így is jelentős fejlesztésen megy majd keresztül, különösen a gyermekes családok számára.
Új gyermekmedence és 400 négyzetméteres spraypark
Az előterjesztés szerint a fejlesztés részeként:
- egy gyermekmedencét alakítanak ki csúszdával,
- épül egy több mint 400 négyzetméteres spraypark, benne egy vízi várral, három csúszdával és
- összesen 31 különféle, fröcskölő élményelemmel,
- parkosítják a strand területét, új utcabútorokat helyeznek ki, a meglévőket pedig felújítják.
- Emellett rendbe teszik az Élővíz-csatorna felőli kishidat, új beléptető rendszert alakítanak ki, kamerás megfigyelőrendszert telepítenek, valamint kerékpártárolókat helyeznek el.
A fürdő belső tereiben is történnek fejlesztések: megújulnak a szaunák és a gőzfürdő, rendbe teszik a gyógymedencéket, új kültéri tusolókat alakítanak ki, és akadálymentes mosdó is épül.
Ami kimarad: új játszótér nem lesz
A korábbi tervekkel szemben azonban nem minden valósul meg. A módosított projektből többek között kikerült az a terv, amely szerint a meglévő játszótér helyére egy teljesen új játszóteret építettek volna.
A közgyűlés jóváhagyta a beruházás tartalmának szűkítését, így az önkormányzat újabb egyeztetésekbe kezdhet, majd ismét közbeszerzési eljárást ír ki. A jelenlegi menetrend szerint a fejlesztés már nem 2026 végéig, hanem várhatóan 2027 végére valósulhat meg.
