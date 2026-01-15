Jeges csodák, amiket látni kell: különleges jégszobrok ejtenek rabul a téli Balaton partján + Fotók

A látvány egyszerre törékeny és lenyűgöző: ezek az alkotások csak addig léteznek, amíg a fagy engedi.

Január van, repkednek a mínuszok, igazi télies arcát mutatja most a Balaton-part. Ebben a hideg, nyugodt időszakban különleges látvány fogadja azokat, akik egy sétára indulnak a tó körül.

A Lelépők osztotta meg azokat a fotókat, amelyeken a „Kőmanók világa” névre keresztelt jégszobrok láthatóak. A jeges, múló alkotások Tihany–Sajkodnál bukkantak fel:

