A Budapestet Győrrel összekötő 1-es vasútvonalon, Tata térségben egy váltónál olyan anyagtörést fedeztek fel, amelyet a lehető legrövidebb időn belül ki kell javítani.
Jeges csodák, amiket látni kell: különleges jégszobrok ejtenek rabul a téli Balaton partján + Fotók
A látvány egyszerre törékeny és lenyűgöző: ezek az alkotások csak addig léteznek, amíg a fagy engedi.
Január van, repkednek a mínuszok, igazi télies arcát mutatja most a Balaton-part. Ebben a hideg, nyugodt időszakban különleges látvány fogadja azokat, akik egy sétára indulnak a tó körül.
A Lelépők osztotta meg azokat a fotókat, amelyeken a „Kőmanók világa” névre keresztelt jégszobrok láthatóak. A jeges, múló alkotások Tihany–Sajkodnál bukkantak fel:
Európai szinten is pótolhatatlan élőhelyek tűnhetnek el Magyarországon. A szikes tavak – amelyek szinte teljes európai állománya hazánkban található – lassan teljesen kiszáradnak.
Egyre többször érkeznek riasztások a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához a fűtési szezonban előforduló cserépkályha-robbanások miatt.
Nem mindennapi jelenetet rögzítettek a biztonsági kamerák a Balaton közelében. Egy népes vaddisznócsalád vonul végig épp a park területén...
Sorra bírságolják a tilosban korcsolyázókat a magyar rendőrök: durva, mennyibe kerül egy rossz lépés
Hiába a fagy és a csábító jégfelület, a hatóságok szerint életveszélyes lehet a korcsolyázás. A tatai Öreg-tónál már bírságokat is kiszabtak.
Az északi parton több helyen kedvezőbb állapotú a jég, de ezek a felületek sem érték még el a biztonságos téli sportoláshoz szükséges vastagságot.
A Bereg–Szatmári-síkon is beköszöntött az igazi tél: a havazás és az erőteljes lehűlés tündérmesébe illő tájjá alakította át a Hortobányi Nemzeti Park különleges gyöngyszemét.
Erdők mélyén bújik meg a csoportos csiperke – ritka, védett és különösen látványos gomba, amely 2026-ban elnyerte az Év Gombája címet Magyarországon.
130 év után fedezték fel a Bécsi Tudományegyetem gyűjteményében Leopold Tausch 1886-ban leírt késő kréta korú csigáit. A magyar kutatói részvétellel feldolgozott anyag két új...
Figyelem, új szabály lépett életbe: korlátozást vezettek be egy kedvelt kirándulóhelynél Budapest közelében
Figyelem, új szabály lépett életbe a Budai-hegység egyik kedvelt kilátópontjánál: tilos letérni erről az ösvényről!
„Anya, ez eddig a legjobb hülyeség, amit kitaláltál” 450 jégtéglából épített iglut egy kaposvári család
Nem semmi: egy szivárványszínű iglu díszíti az egyik kaposvári családi ház udvarát. A kuckó 450 darab színes jégtéglából készült, amelyet hat ember szorgos keze épített...
Van-e még jövője a hagyományos papírboltoknak? Eladó Miskolc egyik ikonikus üzlete, a Városház téri Papirusz, amely több mint ötven éve működik a belvárosban.
Ehhez nem kell drága külföldi utazásokban gondolkodni: Magyarországon még mindig számos kulcsosház, vagy épp menedékház kínál megfizethető erdei szállást.
Figyelem! Egyetlen napra újra megnyílik a Bükk egyik legkülönlegesebb vasútvonala: 2026. január 31-én közlekedik a Zúzmara Expressz.
Amikor a hőmérséklet 0 fok alá csökken, a kinti kutyák is komoly terhelésnek vannak kitéve. A hideg, a hó, és a szél életveszélyes helyzeteket teremthet...
Decemberben még teltházzal üzemelt a debreceni Chili Cafe, január 2-től azonban technikai okokra hivatkozva határozatlan ideig zárva tart.
Elképesztő videót tettek közzé a jégbe zárt Balaton-partról: a víz felszínén már megjelentek az első jégfoltok, a partot pedig összefüggő hótakaró borítja.
Mi volt ez? Kék, medúzaszerű és éjszaka repül: a fél országot ez a repülő tárgy tartotta lázba + Videó
Elsőre furcsának tűnhetett, amit az égen láttunk: rengetegen észlelték Budapesttől Mosonmagyaróváron át, és számos webkameránkon is feltűnt ez a különleges, ritka jelenség.
Mikor lesz vásár Dunaföldvár mellett? Itt vannak a dunaföldvári vásár 2026-os időpontjai, helyszíne és más tudnivalók
A dunaföldvári vásár 202-ban is minden hónap 3. vasárnapján lesz márciustól novemberig.