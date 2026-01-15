2026. január 15. csütörtök Lóránt, Loránd
-2 °C Budapest
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Jeges csodák, amiket látni kell: különleges jégszobrok ejtenek rabul a téli Balaton partján + Fotók
HelloVidék

Jeges csodák, amiket látni kell: különleges jégszobrok ejtenek rabul a téli Balaton partján + Fotók

HelloVidék
2026. január 15. 11:15

A látvány egyszerre törékeny és lenyűgöző: ezek az alkotások csak addig léteznek, amíg a fagy engedi.

Január van, repkednek a mínuszok, igazi télies arcát mutatja most a Balaton-part. Ebben a hideg, nyugodt időszakban különleges látvány fogadja azokat, akik egy sétára indulnak a tó körül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Lelépők osztotta meg azokat a fotókat, amelyeken a „Kőmanók világa” névre keresztelt jégszobrok láthatóak. A jeges, múló alkotások Tihany–Sajkodnál bukkantak fel:

Címlapkép:Facebook.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #időjárás #tél #fagy #jég #látványosság #kirándulás #tihany #tó #hellovidék #látnivaló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:24
11:15
11:05
10:33
10:23
Pénzcentrum
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
Gulyás Gergely: változik a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése, erről minden idős magyarnak tudnia kell
Óriási változás zajlik a hazai ATM-eknél: minden banki ügyfelet érint, aki pénzt szeretne felvenni
Alig ismert nyugdíjkatasztrófa érik a fejlett világban: küszöbön az összeomlás, nehéz lesz elkerülni
NAPTÁR
Tovább
2026. január 15. csütörtök
Lóránt, Loránd
3. hét
Január 15.
A Wikipédia napja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Figyelem! Hóhelyzet miatt nem kell suliba menni: ezekben a vidéki iskolákban már meglépték
2
6 napja
Ennél cukibb videót ma nem látsz: így bújnak össze a dermesztő hidegben a somogyi erdő vadjai
3
4 napja
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
4
3 hete
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
5
2 hete
Horgászok figyelem, 2026-tól új korszak jön a partokon: teljesen átalakulnak a hazai versenyek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Okmányos inkasszó
Olyan beszedési megbízás, mely során a megbízó a fizetési okmányok mellé a kereskedelmi okmányokat is mellékeli illetve, ha a kereskedelmi okmányokat a fizetési okmányok nélkül küldi meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 15. 10:19
Gulyás Gergely: változik a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése, erről minden idős magyarnak tudnia kell
Pénzcentrum  |  2026. január 15. 10:01
Óriási változás zajlik a hazai ATM-eknél: minden banki ügyfelet érint, aki pénzt szeretne felvenni
Agrárszektor  |  2026. január 15. 10:32
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?