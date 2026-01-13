Napok óta lehetetlen útszóró sót kapni Budapesten és vonzáskörzetében, a legtöbb áruházban készlethiány lépett fel.
Lenyűgöző fotókon a téli Hortobágy: évek óta senki sem láthatta így
A Bereg–Szatmári-síkon is beköszöntött az igazi tél: a havazás és a markáns lehűlés meseszerű tájjá varázsolta a Hortobágyi Nemzeti Park különleges élőhelyeit, ahol a tőzegmohás lápok, vulkáni eredetű dombok és a ritka erdők fehérbe öltözve tárulnak a látogatók elé.
A Bereg–Szatmári-síkon is beköszöntött az igazi tél: a havazás és az erőteljes lehűlés tündérmesébe illő tájjá varázsolta a Hortobányi Nemzeti Park különleges gyöngyszemét.
A táj mesébe illő téli pillanatait Habarics Béla, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának munkatársa örökítette meg. A Bereg–Szatmári-sík ilyenkor egészen más arcát mutatja, nézzétek csak!
Különleges táj az Alföld peremén
A Szatmár–Beregi Tájvédelmi Körzet közel 22 ezer hektáron terül el, a Szatmári- és a Beregi-sík területén. A védett területet 1982-ben hozták létre, hogy megőrizzék az Alföld egyik legváltozatosabb és legértékesebb természeti környezetét.
A síkvidéki táj különlegessége, hogy két egykori vulkáni eredetű hegy is emelkedik benne: a Barabás közelében található Kaszonyi-hegy, valamint a Tarpai-Nagyhegy, amely egy régi vulkáni kúp maradványa. Ezek a kiemelkedések télen, havas környezetben még hangsúlyosabban rajzolódnak ki a tájból.
A térség egyik legnagyobb természeti értékét a beregi tőzegmohás lápok jelentik, mint a Bábtava, a Nyíres-tó és a Zsid-tó. Ezek az élőhelyek rendkívül speciális mikroklímát igényelnek, ezért az Alföldön kifejezetten ritkák.
Közülük is kiemelkedik a Nyíres-tó, amely úgynevezett dagadóláp: országos szinten is egyedülálló, sőt Közép-Európában ez a lápféle legdélebbi alföldi előfordulása. Télen a befagyott vízfelületek és a hóval borított lápvidék különösen látványos képet nyújt.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Szatmár–Bereg térsége jelentős erdőterületekkel is rendelkezik
A Bockereki-erdő a benne található vizes élőhelyekkel és fás legelőkkel együtt összefüggő, értékes természeti egységet alkot.
A magosligeti Cserköz-erdő, a tarpai Téb-erdő, valamint a Ricsei- és a Garbolci-erdő elsősorban gyertyános tölgyeseiről ismert. Bár most a tél uralja a vidéket, tavasszal ezek az erdők valódi botanikai látványossággá válnak: ilyenkor nyílik többek között a hóvirág, a tavaszi tőzike, a szellőrózsák, az erdei galambvirág, valamint a mocsári kockásliliom és a kárpáti csillagvirág is.
Címlapkép: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Erdők mélyén bújik meg a csoportos csiperke – ritka, védett és különösen látványos gomba, amely 2026-ban elnyerte az Év Gombája címet Magyarországon.
Figyelem, új szabály lépett életbe: korlátozást vezettek be egy kedvelt kirándulóhelynél Budapest közelében
Figyelem, új szabály lépett életbe a Budai-hegység egyik kedvelt kilátópontjánál: tilos letérni erről az ösvényről!
„Anya, ez eddig a legjobb hülyeség, amit kitaláltál” 450 jégtéglából épített iglut egy kaposvári család
Nem semmi: egy szivárványszínű iglu díszíti az egyik kaposvári családi ház udvarát. A kuckó 450 darab színes jégtéglából készült, amelyet hat ember szorgos keze épített...
Van-e még jövője a hagyományos papírboltoknak? Eladó Miskolc egyik ikonikus üzlete, a Városház téri Papirusz, amely több mint ötven éve működik a belvárosban.
Ehhez nem kell drága külföldi utazásokban gondolkodni: Magyarországon még mindig számos kulcsosház, vagy épp menedékház kínál megfizethető erdei szállást.
Figyelem! Egyetlen napra újra megnyílik a Bükk egyik legkülönlegesebb vasútvonala: 2026. január 31-én közlekedik a Zúzmara Expressz.
Amikor a hőmérséklet 0 fok alá csökken, a kinti kutyák is komoly terhelésnek vannak kitéve. A hideg, a hó, és a szél életveszélyes helyzeteket teremthet...
Decemberben még teltházzal üzemelt a debreceni Chili Cafe, január 2-től azonban technikai okokra hivatkozva határozatlan ideig zárva tart.
Elképesztő videót tettek közzé a jégbe zárt Balaton-partról: a víz felszínén már megjelentek az első jégfoltok, a partot pedig összefüggő hótakaró borítja.
Mi volt ez? Kék, medúzaszerű és éjszaka repül: a fél országot ez a repülő tárgy tartotta lázba + Videó
Elsőre furcsának tűnhetett, amit az égen láttunk: rengetegen észlelték Budapesttől Mosonmagyaróváron át, és számos webkameránkon is feltűnt ez a különleges, ritka jelenség.
Mikor lesz vásár Dunaföldvár mellett? Itt vannak a dunaföldvári vásár 2026-os időpontjai, helyszíne és más tudnivalók
A dunaföldvári vásár 202-ban is minden hónap 3. vasárnapján lesz márciustól novemberig.
A rózsaszín színben tündöklő Aurora Borealis körülbelül fél órán keresztül volt látható az északi horizont felett.
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
Hogyan érdemes nekivágni, hogy ne hibázzunk? Erről mesélt Szabó Miklós, aki saját kezűleg újított fel egy öreg vályogházat a nógrádi, eldugott kis faluban, Vanyarcon.
A 2026-os trend-előrejelzések azt mutatják, hogy a mézfogyasztás új szintre lép: a magyar fogyasztók egyre tájékozottabbak és tudatosabbak.
A szakemberek szerint a hópaplan szigetelőként működik, ami jelentősen lassítja a jég további vastagodását.
Ha szereted a horgászatot, a téli programokat vagy egyszerűen csak valami igazán különlegesre vágysz, január 18-án, szombaton irány a Leveleki-víztározó! 10 és 15 óra között...
Hallottál már ezekről a régi fogyókúrás, diétás módszerekről? Nem semmi, mi mindenben hittek régen a magyarok! Te hajlandó lennél valamelyiket kipróbálni?
Szombat reggel üzemkezdéstől egészen hétfő este üzemzárásig ingyenessé teszik a közösségi közlekedést Székesfehérváron.