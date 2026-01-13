Lenyűgöző fotókon a téli Hortobágy: évek óta senki sem láthatta így

A Bereg–Szatmári-síkon is beköszöntött az igazi tél: a havazás és a markáns lehűlés meseszerű tájjá varázsolta a Hortobágyi Nemzeti Park különleges élőhelyeit, ahol a tőzegmohás lápok, vulkáni eredetű dombok és a ritka erdők fehérbe öltözve tárulnak a látogatók elé.

A táj mesébe illő téli pillanatait Habarics Béla, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának munkatársa örökítette meg. A Bereg–Szatmári-sík ilyenkor egészen más arcát mutatja, nézzétek csak!

Különleges táj az Alföld peremén

A Szatmár–Beregi Tájvédelmi Körzet közel 22 ezer hektáron terül el, a Szatmári- és a Beregi-sík területén. A védett területet 1982-ben hozták létre, hogy megőrizzék az Alföld egyik legváltozatosabb és legértékesebb természeti környezetét.

A síkvidéki táj különlegessége, hogy két egykori vulkáni eredetű hegy is emelkedik benne: a Barabás közelében található Kaszonyi-hegy, valamint a Tarpai-Nagyhegy, amely egy régi vulkáni kúp maradványa. Ezek a kiemelkedések télen, havas környezetben még hangsúlyosabban rajzolódnak ki a tájból.

A térség egyik legnagyobb természeti értékét a beregi tőzegmohás lápok jelentik, mint a Bábtava, a Nyíres-tó és a Zsid-tó. Ezek az élőhelyek rendkívül speciális mikroklímát igényelnek, ezért az Alföldön kifejezetten ritkák.

Közülük is kiemelkedik a Nyíres-tó, amely úgynevezett dagadóláp: országos szinten is egyedülálló, sőt Közép-Európában ez a lápféle legdélebbi alföldi előfordulása. Télen a befagyott vízfelületek és a hóval borított lápvidék különösen látványos képet nyújt.

A Szatmár–Bereg térsége jelentős erdőterületekkel is rendelkezik

A Bockereki-erdő a benne található vizes élőhelyekkel és fás legelőkkel együtt összefüggő, értékes természeti egységet alkot.

A magosligeti Cserköz-erdő, a tarpai Téb-erdő, valamint a Ricsei- és a Garbolci-erdő elsősorban gyertyános tölgyeseiről ismert. Bár most a tél uralja a vidéket, tavasszal ezek az erdők valódi botanikai látványossággá válnak: ilyenkor nyílik többek között a hóvirág, a tavaszi tőzike, a szellőrózsák, az erdei galambvirág, valamint a mocsári kockásliliom és a kárpáti csillagvirág is.

Címlapkép: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság