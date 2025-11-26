2025. november 26. szerda Virág
fiatal nő csukott szemmel relaxál egy gyógyfürdő pezsgőfürdőjében ülve, a háttérben a hidromasszázs fúvókákkal.
HelloVidék

Nagy a baj: szétmarta a gyógyvíz a csöveket, új kutat kell fúrni a népszerű Balaton-közeli fürdőben

HelloVidék
2025. november 26. 13:45

Buzsákon sürgős fejlesztés vált szükségessé: a csisztai gyógyvíz annyira kikezdte a régi termálkút csöveit, hogy új kutat kell fúrni, miközben a fürdő soha nem látott népszerűségnek örvend, és a kisvasút is egyre több látogatót hoz.

Buzsák polgármestere, Kara Lajos szerint az elmúlt évek fejlesztései, a közlekedési kapcsolatok javulása és a kisvasút újjászületése jelentős szerepet játszanak abban, hogy Csiszta Fürdő forgalma évente mintegy 10 százalékkal nőtt. A 2022-ben átadott, több milliárd forintos vasúti és állomásfejlesztések óta a Balatonfenyves–Buzsák–Csisztapuszta kisvasút a fürdő egyik legfontosabb „utánpótlási vonalává” vált.

A környéket az elmúlt években több olyan fejlesztés is érintette, amely megkönnyítette a látogatók érkezését. Az új aszfaltút Fonyód és Csisztafürdő között lerövidítette az utazási időt, a frissen kiépített kerékpárút pedig a Balaton-part felől teremt közvetlen kapcsolatot. A polgármester szerint ma már sokan kerékpárral érkeznek, és nemcsak turisták: vannak, akik munkába járáshoz is használják az új útvonalat.

Elhasználódtak viszont a régi csövek – új kút kellene, saválló csövezéssel

A legfontosabb feladat - írta a Sonline.hu - az elöregedett termálkút kiváltása. A jelenlegi kút vascsövei a csisztai gyógyvíz magas aktivitása miatt az elmúlt években jelentősen károsodtak. Az önkormányzat ezért egy saválló csövezésű, hosszú távon is biztonságos víznyerő kút megépítésére készül.

A tervezett pályázat része lenne egy energetikai korszerűsítés is: az épületek szigetelése és a használt meleg víz hőcserélős visszaforgatása fűtési célra. A beruházás összértékére 450 millió forint támogatást igényelnének.

Téli nyitvatartás: a kisvasúthoz igazítva

December 1-jétől a fürdő téli, rövidebb üzemidőre vált. A nyitvatartást a kisvasút menetrendjéhez igazítják, így minden nap 11 és 17 óra között fogadják a vendégeket.

A Balatonfenyves–Csisztafürdő kisvasút menetrendje november 30-tól:

  • Indulás Balatonfenyvesről: 11:10, 13:10, 15:10, 17:10
  • Indulás Csisztafürdőről: 11:55, 13:55, 15:55, 17:55
  • A menetidő 35 perc, és a vonalon továbbra is érvényes a somogyi vármegyebérlet és az országbérlet.

Önfenntartó működés, de a nagy fejlesztésekhez kell a pályázat

Mint kiderült, a  fürdő működése ma már saját bevételből fenntartható, de a nagyobb fejlesztések pályázati forrást igényelnek. A település a TOP-Plusz program következő kiírására készül benyújtani pályázatát.

A fürdő vendégeinek 50–60 százaléka egyébként külföldi, akik közül sokan kimondottan a kénes gyógyvíz miatt választják Csisztát. A környék kempingje iránt is egyre nagyobb az érdeklődés, ám a terület szűkössége és a megemelkedett ingatlanárak miatt az önkormányzatnak szűk mozgástere van a bővítésre.
Címlapkép: Getty Images
