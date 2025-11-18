Íme a nap jó híre: visszatért a víz, újra működik Magyarország egyik legszebb vízesése

A fesztivál nemcsak több ezer látogatót vonz majd, hanem komoly turisztikai és kulturális bevételt is generál.
Néhány hete még a teljesen kiszáradt Fátyol-vízesés képe járta be a magyar sajtót, mostanra azonban újra teljes pompájában látható az ország egyik legismertebb természeti csodája. A csapadékos időjárás nemcsak a vízesést tápláló forrást élesztette fel, de a környéken is fontos felújításokkal várják a látogatókat.
Szeptemberben és októberben országos visszhangot váltott ki, hogy a Szalajka-völgy jelképének számító Fátyol-vízesés teljesen kiszáradt. A látogatók csak a száraz, lépcsőzetes medret láthatták, ami sokakat megijesztett: vajon tartós környezeti probléma áll-e a háttérben?
Az Egererdő Zrt. azonban most megnyugtató hírt közölt: a csapadékos novemberi időjárás újraindította a Szalajka-forrást, így ismét látványosan ömlik alá a víz a Gloriett-tisztás fölötti tóból a híres vízesés lépcsőin. A forrás megemelkedett vízszintje egyben a Szalajka-patak vízhozamát is megnövelte, így a vízesés újra a megszokott, finom fátyolszerű formájában látható.
Megújult patakhíd is várja a kirándulókat
A Szalajka-völgy legcsodásabb és legkedveltebb helye a Fátyol-vízesés, amely nemcsak a völgy, hanem hazánk egyik legszebb természeti jelensége, kiemelkedő természetvédelmi értéket képvisel. Az Egererdő közleménye szerint azonban nemcsak a vízesés kapta vissza korábbi arcát.
A Gloriett-tisztás és Kisrét közti patakhidat is felújították az elmúlt hetekben, így az egyik legnépszerűbb útvonal újra: biztonságosan, kényelmesen, és akadálymentesen bejárható. A Szalajka-völgy így ismét teljes értékű kirándulóhely lett – különösen jó hír ez az ünnepi időszak közeledtével.
Kamillo, a teltkarcsú 12 kg-os main coon cica, hirtelen szokatlanul sokat kezdett inni. Gazdái azonnal állatorvoshoz vitték, és a vérvizsgálat kimutatta: a cica bizony cukorbeteg.
Újraindultak a kutatások Szabadbattyán határában, ahol a világhírű Seuso-kincs eredeti lelőhelyét keresik: a régészek reményei szerint a több évtizedes rejtélyhez közelebb kerülhetünk.
