2025. november 18. kedd Jenő
8 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A small cascading waterfall flows gently over rocky steps surrounded by lush green foliage in Szalajka Valley near Szilvásvárad. The natural scene captures the peaceful beauty of the forest stream on a calm day.
HelloVidék

Íme a nap jó híre: visszatért a víz, újra működik Magyarország egyik legszebb vízesése

HelloVidék
2025. november 18. 10:15

Néhány hete még a teljesen kiszáradt Fátyol-vízesés képe járta be a magyar sajtót, mostanra azonban újra teljes pompájában látható az ország egyik legismertebb természeti csodája. A csapadékos időjárás nemcsak a vízesést tápláló forrást élesztette fel, de a környéken is fontos felújításokkal várják a látogatókat.

Szeptemberben és októberben országos visszhangot váltott ki, hogy a Szalajka-völgy jelképének számító Fátyol-vízesés teljesen kiszáradt. A látogatók csak a száraz, lépcsőzetes medret láthatták, ami sokakat megijesztett: vajon tartós környezeti probléma áll-e a háttérben?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Egererdő Zrt. azonban most megnyugtató hírt közölt: a csapadékos novemberi időjárás újraindította a Szalajka-forrást, így ismét látványosan ömlik alá a víz a Gloriett-tisztás fölötti tóból a híres vízesés lépcsőin. A forrás megemelkedett vízszintje egyben a Szalajka-patak vízhozamát is megnövelte, így a vízesés újra a megszokott, finom fátyolszerű formájában látható.

Megújult patakhíd is várja a kirándulókat

A Szalajka-völgy legcsodásabb és legkedveltebb helye a Fátyol-vízesés, amely nemcsak a völgy, hanem hazánk egyik legszebb természeti jelensége, kiemelkedő természetvédelmi értéket képvisel. Az Egererdő közleménye szerint azonban nemcsak a vízesés kapta vissza korábbi arcát.

A Gloriett-tisztás és Kisrét közti patakhidat is felújították az elmúlt hetekben, így az egyik legnépszerűbb útvonal újra: biztonságosan, kényelmesen, és akadálymentesen bejárható. A Szalajka-völgy így ismét teljes értékű kirándulóhely lett – különösen jó hír ez az ünnepi időszak közeledtével.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#víz #turizmus #csapadék #kirándulás #forrás #természet #hellovidék #természetvédelem #fátyol-vízesés #szalajka-völgy #vízesés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:27
10:22
10:15
10:10
10:04
Pénzcentrum
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
Hamarosan ellepik a világsztárok a fővárost: Budapestre költözik a legendás hollywoodi filmfesztivál
Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
Ezekben az országokban már szinte senki sem ül autóba, a magyar adat is meglepő
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 18. kedd
Jenő
47. hét
November 18.
A koraszülöttek világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Itt a rendelet, jön a 6 000 és 20 000 forint közötti kutyaadó 2026-tól: rengeteg gazdi nyúlhat a zsebébe
2
2 hete
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
3
2 hete
Ezen a csodálatos vidéki településen él a Szomszédok legendás Mágenheim Julija, Frajt Edit
4
23 órája
Ez több mint aggasztó: gyilkos viperát regisztráltak itthon, de több mérges kígyó is felbukkant
5
4 napja
Így spórolhatsz százezreket a kertben: újra hódít dédanyáink zseniális trükkje, csak egy árok kell hozzá
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előzetes fedezetigazolás
Az előzetes fedezetigazolással oldható meg, hogy a vásárolt vagy a forgalomba helyezett gépjármű üzembentartója már akkor is rendelkezzék biztosítással, amikor a szerződést még nem kötötte meg. (Ezt azonban 15 napon belül pótolni kell!)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 10:04
Hamarosan ellepik a világsztárok a fővárost: Budapestre költözik a legendás hollywoodi filmfesztivál
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 07:32
Váratlan fordulat a CSOK Plusznál: sokkal többen lehetnek jogosultak, mint eddig
Agrárszektor  |  2025. november 18. 09:03
Komoly segítséget kap, aki ilyen beruházást tervez Magyarországon