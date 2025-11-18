Festetics IV. György 1940. november 18-án jött a világra, és bár ma már Bécsben él, gyermekkorának első évei és családtörténetének meghatározó fejezete Keszthelyhez kötik.
Ez ám a magyar babyboom! Nem tétlenkedtek a hazai turulpárok, kaphatnának extra CSOK-ot
A tavalyi rekord után 2025-ben is tovább erősödött a hazai kerecsensólyom-állomány. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a nemzetipark-igazgatóságok szakembereivel közösen február elejétől ellenőrizték a hazánkban fokozottan védett kerecsensólymok fészekfoglalását, illetve később a fiókák számát. A megfigyelések arra engednek következtetni, hogy jelenleg hazánkban 212-235 párra tehető a kerecsensólymok költőállománya.
Országosan 212 fészket foglaló párt sikerült felderíteni, 12 párral többet mint 2024-ben. Ezek közül 184 nevelt fiókát, héttel több mint tavaly, ezzel arányosan a fiatal kerecsensólymok száma is emelkedett, a tavalyi évhez képest 40-nel, 2025-ben elérve az 570-et. A megfigyelt kerecsensólyom-párok átlagosan 3,1 fiókát neveltek idén fészkenként, amely megfelel a hazánkban tapasztalható sokéves átlagnak. Országosan egy évtizedes megtorpanás után már harmadik éve mutat újra állománynövekedést a faj, amely egy különösen értékes eredmény, hiszen a kerecsensólyom világviszonylatban csökkenő populációval rendelkezik - írta a MME sajtóközleményében.
Mint kiderült, az Európai Unió LIFE Programja által támogatott LIFE SakerRoads projekt keretében az MME, a Bükki- és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal, valamint a MAVIR Zrt-vel közösen dolgozik hazánkban az észak-alföldi kerecsensólyom-állomány stabilizálásán. A projektben az állomány szoros monitorozása mellett, a fiatal madarak kóborlásának és pusztulási okainak vizsgálata is zajlik, mely szintén kiemelt fontosságú a kerecsensólyom védelme szempontjából. Ennek érdekében, a tavalyi évhez hasonlóan, az MME szakemberei 2025-ben is folytatták a faj GPS-alapú nyomkövetését, amely során idén öt mintaterületen, összesen 47 fiatal madárra került műholdas jeladó. A megfigyelések célja, hogy pontosabb képet kapjunk a pusztulás okairól és azok állományra gyakorolt hatásáról. Idén, a fiatal madarak nagy része a kirepülést követő időszakban is hazánkban maradt a kedvező táplálkozási viszonyoknak köszönhetően. Az ország több részén megerősödött mezei pocok állomány optimális táplálékot jelentett a fiatal madarak számára.
A közlemény kiadásakor a két év alatt megjelölt 69 példányból 37 madár (54%) van még biztosan életben, 24 példány (35%) elpusztult, 2 madarat (3%) illegálisan befogtak Egyiptomban és Líbiában, 6 madárról (9%) pedig hosszabb ideje nincs információnk. Az eltűnt madarak közül 3 Oroszország és Ukrajna háborús övezetében tartózkodott, ahol a GSM és GPS hálózatok zavarása miatt a jeladó nem tudja elküldeni az adatait. A többi 3 eltűnt madár utolsó pozíciója szintén külföldről (Lengyelországból, Romániából és Görögországból) jött. A biztosan életben lévő madarakból jelenleg 27 Magyarországon, 4 Romániában, 3 Szerbiában, valamint 1-1 madár Olaszországban, Albániában és Algériában tartózkodik.
A jeladós madarak nyomkövetésének köszönhetően az összes biztosan elpusztult példány teteme megkerült, ami kiemelkedő eredménynek számít. A szakemberek az elhullott egyedekből vett mintákat bevizsgálják, így a korábbiaknál jóval részletesebb képet kaphatunk a pusztulás okairól, ami elősegíti a jövőbeni célzott fajmegőrzési intézkedéseket, hogy a világszinten csökkenő kerecsensólyom állományt hazánkban sikerüljön megőriznünk.
Eger karácsonyi vására 2025-ben is számos izgalmas programmal csalogat, a város szívébe igazi ünnepi hangulattal készülnek. Adventi programajánlóra fel!
Van egy jó és egy rossz hírünk: szűkülnek ugyan a horgászati lehetőségek a Balatonnál, de a jegyárak szerencsére alig változnak. Mutatjuk a részleteket!
Ezt sokan nem tudták: súlyos betegséget is jelezhet, ha ezt csinálja a macskád vagy a kutyád - vidd azonnal állatorvoshoz!
Kamillo, a teltkarcsú 12 kg-os main coon cica, hirtelen szokatlanul sokat kezdett inni. Gazdái azonnal állatorvoshoz vitték, és a vérvizsgálat kimutatta: a cica bizony cukorbeteg.
A Bem és a Wesselényi utcákban lesz áramszünet, nyolc órán keresztül tart majd.
Kész horror, mennyibe kerül egy idős eb: havi 50–60 ezer csak a gyógyszere – Siófokon már nyugdíjalapot indítanak
Szívszorító lépés Siófokon: nyugdíjalapot hoztak létre az idős, beteg kutyáknak – senki sem vállalja őket, havi 50 ezres gyógyszerköltség terheli őket
Meglepő és egyben aggasztó észlelések kerültek fel a hazai herpetológiai térképre: keresztes vipera és több kaszpi haragossikló is feltűnt Magyarországon.
Nem létező fajként azonosította a dunai horgász a zsákmányát – kiderült, hogy egészen másról van szó.
Egy hatalmas köd miatt két horgász nem tudott kijutni a partra a Balatonon, így a vízimentők segítségét kérték.
Kritikus hetek jönnek a kiskertekben: a hazai szakértő szerint ezt muszáj most meglépni a fagyok ellen
A HelloVidék most szakember segítségével összegyűjtötte, mit érdemes még mindenképp elvégezni a kiskertben, mielőtt megérkeznek a tartós mínuszok.
Kóstoltad már a pityókás kenyeret? Ehhez a recepthez kovász sem kell, egyszerű élesztővel elkészíthető, ráadásul a hosszas hajtogatást, többszörös kelesztést is megspórolhatod.
Ilyen pazarságot ritkán látni: eladó Szeged egyetlen úszó lakóotthona, amihez romkocsma és mozi is tartozik
Szeged legendás Tisza-parti helyszíne most eladó: vele a város egyetlen úszó lakóhajója, hozzá egy romkocsma és egy szabadtéri mozi, mind új gazdára vár. De vajon...
Így spórolhatsz százezreket a kertben: újra hódít dédanyáink zseniális trükkje, csak egy árok kell hozzá
Van egy régi falusi praktika, amitől újraéled a talaj, és a zöldségeid is meghálálják. Nincs hozzá szükség komposztládára, csak egy ásóra és egy kis észre.
Az ország legnagyobb vidéki könyvünnepe startol: Szörényi Levente és Szabó T. Anna ott lesz – és te?
Darvasi László, Vámos Miklós - még néhány név a sztárvendégek közül. A Győri Könyvszalonra idén is érdemes lesz kilátogatni, hiszen a könyvújdonságok mellett számos remek...
Húzós árakkal indul az advent Pécsen: ennyiért bolyonghatsz 2025-ben a Zsolnay Negyed elvarázsolt fényerdejében
Pécs újra felkerült a téli bakancslisták térképére: esténként valódi fényerdővé változik a Zsolnay Kulturális Negyed.
Egyre több bejelentés és panasz érkezik a patkányokra Tatabányán. Ahogy egy helyi lakos fogalmazott: „A dögök itt vannak – mindenhol szaladgálnak.”
A Vértes hegység ritka fája, a kőhányási berkenye kipusztult – és a meglepő tettes a túlszaporodott muflonállomány.
Korcsolyázz ingyen, kóstolj és élvezd az advent hangulatát: visszatér a Zamárdi Téli Korzó 2025 a Balaton-partra
A Zamárdi Téli Korzó 2025-ben is ingyenes korcsolyapályával, fűtött gyereksarokkal és helyi borászatok, kézműves árusok gasztronómiai különlegességeivel vár a Balaton-parton.
Újraindultak a kutatások Szabadbattyán határában, ahol a világhírű Seuso-kincs eredeti lelőhelyét keresik: a régészek reményei szerint a több évtizedes rejtélyhez közelebb kerülhetünk.
