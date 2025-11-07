2025. november 7. péntek Rezső
Megérkezett Rozi! Nézzétek, milyen tündéri bivalyborjú született a a vidéki állatkertben
HelloVidék

Megérkezett Rozi! Nézzétek, milyen tündéri bivalyborjú született a a vidéki állatkertben

HelloVidék
2025. november 7. 10:45

Íme, a Miskolci Állatkert legifjabb lakója: egy egészséges bivalyborjú, aki két héttel ezelőtt látta meg a napvilágot. Az apróság már most is mindenhova követi édesanyját a kifutóban, és bár még kissé félénk, napról napra bátrabb és egyre kíváncsibban ismerkedik környezetével.

A Miskolci Állatkert legifjabb lakója egy egészséges bivalyborjú, aki két héttel ezelőtt látta meg a napvilágot. Az apróság már most is mindenhova követi édesanyját a kifutóban, és bár még kissé félénk, napról napra bátrabb és egyre kíváncsibban ismerkedik környezetével - adta hírül az állatkert.

Ahogy írták, a házi bivalyt (Bubalus bubalis), más néven vízibivalyt, őseink már évezredekkel ezelőtt háziasították. Egykor nélkülözhetetlen igavonó és tejelő állat volt, különösen a mocsaras, nedves területeken. Bár napjainkban már ritkábban találkozhatunk vele a gazdaságokban, a bivaly továbbra is fontos része a magyar állattartási hagyományoknak. Egy évszázaddal ezelőtt mintegy 150 000 bivalyt tartottak Magyarországon, mára azonban az országos állomány mindössze körülbelül 1 500 egyedre csökkent. Ennek nagy része nemzeti parkjaink természetes legelőin él, hozzájárulva az ökológiai egyensúly fenntartásához.

Pedig a bivalytej is igazi különlegesség: több zsírt és fehérjét tartalmaz, mint a tehéntej, és ebből készül a világhírű mozzarella is. Emellett a bivaly húsa és bőre is kiválóan hasznosítható, így sokoldalú háziállatról van szó.

Színes programokkal is készülnek Miskolcon az év hátralévő részében

A közeljövőben, ha Miskolc felé járunk, érdemes lesz ellátogatni az állatkertbe is, ahol nemcsak a bivalycsemetét csodálhatjuk meg, hanem interaktív programokkal is készülnek a park gondozói:

  • 2025. november 22-23.: adományozók napja: a Miskolci Állatkert és a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyerekjóléti Intézmény szervez közös adománygyűjtést rászoruló gyermekeknek és családjuknak;
  • 2025. december 6-7.: útlevél a Mikuláshoz: állatkerti pecsétgyűjtő játék gyermekeknek, akik az út végén a Mikulással is találkozhatnak;
  • 2025. december27.: állatok karácsonya: látványetetések során az állatok is megkapják karácsonyi ajándékukat.

A távolabbról érkezők számára jó hír, hogy Miskolc és környéke rengeteg látnivalót kínál, Miskolc-Lillafüred és a Bükk hegyvonulatai ősszel ezer színben pompáznak, érdemes több napra érkezni és összekötni a különböző látnivalókat egy kellemes pihenéssel, sőt akár egy fürdőzéssel is a meleg vizes Ellipsum Élményfürdőben.

A Zsófia-kilátóból nyíló panoráma elvarázsol, a Bükki Nemzeti Park fenntartásában látogatható Anna- és Szent István-barlangok tiszta, gyógyhatású levegője igazi felüdülést kínál. A Palotaszálló épülete a romantikus kirándulások ikonikus célpontja, amely minden évszakban különleges látványt nyújt, a mesébe illő hangulatot árasztó kisvasút pedig örök élményt nyújt azoknak, akik egyszer jegyet váltanak a lenyűgöző tájakon zakatoló különleges erdei járatra.

Címlapfotó: Miskolci Állatkert
Címlapkép: Getty Images
