2025. november 4. kedd Károly
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Technológiai napelem, mérnöki szolgáltatási ellenőrzés telepítés napelem a gyár tetején reggel.
HelloVidék

Nem semmi bejelentés: saját nap­erőművet épít a Mercedes a magyar autógyárába

HelloVidék
2025. november 4. 10:18

Nem akármilyen beruházás zajlik Kecskeméten: a Mercedes‑Benz Manufacturing Hungary Kft. saját erőművet épít, hogy 2030-ra energiaigényének 70 %-át megújuló forrásból biztosítsa. A gyárnál napelemek, sőt akár kiserőmű-méretű üzem is készül — az autóipar és a klímavédelem kereszteződésében járunk.

Kecskeméten komoly fordulat jön az energiaellátásban: a Mercedes-gyár saját nap­erőmű telepítésbe kezdett, melynek célja, hogy teljes energiaigényének 70 %-át megújuló forrásból fedezze 2030-ra. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A napelemes „kiserőmű” névleges teljesítménye 35,54 megawatt lesz – kiemelkedő, tekintettel arra, hogy magyar viszonylatban a megújuló kapacitások még mindig fejlesztés alatt állnak - a VG. A kivitelezés már elindult, a próbaüzem várhatóan 2026 áprilisában kezdődik, a kereskedelmi üzem pedig május közepére várható.

A technológia-mix sem „csak magyar”: kínai és német eszközöket egyaránt alkalmaznak – például napelemeket a Trina Solar és Tonwei Solar szállítják, invertereket a Sungrow, a főtranszformátort pedig a Siemens biztosítja. A berendezések élettartama terveik szerint 25 év — tehát hosszú távra terveznek, nem csak egy „zöld marketingfogással”.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary tavaly 4,2 milliárd eurós árbevételt ért el, gyártótelephelyei pedig már 2022 óta mérleg szerinti szén-dioxid-semlegesek. A mostani beruházás ennek a fenntarthatósági törekvésnek az újabb lépése.
Címlapkép: Getty Images
#napelem #beruházás #napenergia #fenntarthatóság #autógyár #kecskemét #mercedes #megújuló energia #hellovidék #klímavédelem #energiaellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:18
10:03
09:46
09:26
09:24
Pénzcentrum
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
Sokkoló, hány magyar lépett le végleg az országból: a külföldi vendégmelósok sem pótolják őket?
Ezekkel a szakmákkal és diplomákkal kereshetsz jól 2025-ben Magyarországon: nem álom az egymilliós nettó
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
NAPTÁR
Tovább
2025. november 4. kedd
Károly
45. hét
November 4.
Az 1956-os forradalom leverésének emléknapja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ezen a vidéki településen él Dietz Gusztáv és felesége, Laky Zsuzsi: már tervezik álomházukat
2
1 hónapja
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
3
1 hete
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
4
1 hete
A pénz nagy úr: terjed a magyar vidéken a morbid szokás, több halottat temetnek egy áráért
5
4 hete
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjmentes leszállítás
lehetőség az életbiztosítások fenntartására díjfizetés nélkül is. A tartam változatlan marad: a biztosítási összeg azonban az addig már befizetett díjak által fedezett mértékig (általában jelentősen) lecsökken.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 4. 10:03
Sokkoló, hány magyar lépett le végleg az országból: a külföldi vendégmelósok sem pótolják őket?
Pénzcentrum  |  2025. november 4. 06:57
Mennyibe kerül a Disney Plus-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az Disney Plus csomagok ára novembertől
Agrárszektor  |  2025. november 4. 08:58
Különleges hideg közelít felénk: mutatjuk, mikor éri el az országot