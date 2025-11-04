2025 I–III. negyedévében 7490 új lakás épült, 14%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban.
Nem akármilyen beruházás zajlik Kecskeméten: a Mercedes‑Benz Manufacturing Hungary Kft. saját erőművet épít, hogy 2030-ra energiaigényének 70 %-át megújuló forrásból biztosítsa. A gyárnál napelemek, sőt akár kiserőmű-méretű üzem is készül — az autóipar és a klímavédelem kereszteződésében járunk.
Kecskeméten komoly fordulat jön az energiaellátásban: a Mercedes-gyár saját naperőmű telepítésbe kezdett, melynek célja, hogy teljes energiaigényének 70 %-át megújuló forrásból fedezze 2030-ra.
A napelemes „kiserőmű” névleges teljesítménye 35,54 megawatt lesz – kiemelkedő, tekintettel arra, hogy magyar viszonylatban a megújuló kapacitások még mindig fejlesztés alatt állnak - a VG. A kivitelezés már elindult, a próbaüzem várhatóan 2026 áprilisában kezdődik, a kereskedelmi üzem pedig május közepére várható.
A technológia-mix sem „csak magyar”: kínai és német eszközöket egyaránt alkalmaznak – például napelemeket a Trina Solar és Tonwei Solar szállítják, invertereket a Sungrow, a főtranszformátort pedig a Siemens biztosítja. A berendezések élettartama terveik szerint 25 év — tehát hosszú távra terveznek, nem csak egy „zöld marketingfogással”.
A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary tavaly 4,2 milliárd eurós árbevételt ért el, gyártótelephelyei pedig már 2022 óta mérleg szerinti szén-dioxid-semlegesek. A mostani beruházás ennek a fenntarthatósági törekvésnek az újabb lépése.
