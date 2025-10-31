2025. október 31. péntek Farkas
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fotó: Pais-H Szilvia
HelloVidék

Hordó nélkül, panelben is? Íme a nagyi titka: ettől lesz igazán roppanós a házi savanyú káposzta

Pais-Horváth Szilvia
2025. október 31. 07:00

Magad is elkészítheted a savanyú káposztát, akár egy panellakásban, hordó nélkül is! Csak egy kis leleményre, reszeléshez időre és egy kis helyre van szükség. Ha most gyorsan nekiállsz, karácsonyra már teljesen be is érhet.

Miért éri meg otthon, házilag savanyú káposztát készíteni, amikor szinte minden szupermarketben zacskós vagy konzerv változatban is kapható? Nem is elsősorban az ára miatt, hiszen az kilónként amúgy is változó, nagyjából 600 Ft-tól (akciósan) 2580 Ft-ig terjedhet.  

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Elsősorban azért, mert a bolti savanyú káposztát leggyakrabban nem tejsavas erjesztéssel (más néven fermentálással), hanem gyorsított eljárással állítják elő, így előélete igen rövid, és ez több szempontból is hátrányosan befolyásolja a minőséget. Gyorsított eljárással ecettel, citromsavval vagy édesítőszerekkel savanyítják, tartósítószereket adnak hozzá, hogy hosszabb ideig eltartható legyen, és borkénnel kezelik, hogy roppanós maradjon. Ennek következtében a káposzta C-vitamin-tartalma is gyorsan csökken.

A helyi piacon is érdemes körbenézni: megbízható termelőktől vásárolva ezek a problémák elkerülhetők. De hogyan kezdjünk neki otthon? Lehetséges hordó nélkül, kis lakásban savanyítani káposztát?

Egyre kevésbé éri meg foglakozni vele: mi lesz így a híres vecsési savanyú káposztával?
EZ IS ÉRDEKELHET
Egyre kevésbé éri meg foglakozni vele: mi lesz így a híres vecsési savanyú káposztával?
Budapesttől néhány kilométerre, Vecsés leginkább a káposztáról és savanyúságairól híres. De mi a vecsési savanyú káposzta ízének és népszerűségének titka? Erről kérdeztük Szabadosné Schiller Katalin vecsési őstermelőt.

Fahordó nélküli savanyú káposzta készítése – lépésről lépésre

Otthoni savanyú káposzta készítéséhez nem feltétlenül van szükség hagyományos fahordóra. Legalkalmasabbak a tiszta, saválló edények, amelyek nem reagálnak a káposzta levével. A leggyakrabban üveget, vagy rozsdamentes acélt használnak; ezek tisztán tarthatók, és a káposzta levének köszönhetően biztonságosan erjedhet bennük. Kis helyen akár több kisebb üveg is elegendő, így könnyen ellenőrizhető a folyamat, és a káposzta mindig a levében marad.

Bevalljuk, mi saját kerámiából készült fermentáló edényeinket használjuk legszívesebben, mert ezek kifejezetten alkalmasak savanyú káposzta készítésére. Saválló anyaguk miatt nem reagálnak a káposzta levében lévő savakkal, így az íz tiszta marad, és az erjedés egyenletesen zajlik, ami elősegíti a probiotikumok fejlődését. Az edények szájának kialakítása lehetővé teszi, hogy a káposztát légmentesen elzárjuk, miközben a vizet az edény száján lévő „U” alakú perembe engedve a gázok távozhatnak. A süllyesztett fogantyúknak köszönhetően pedig hűtőszekrényben tárolva is kevesebb helyet foglalnak. A széles nyakú kialakítás pedig megkönnyíti a káposzta betöltését, valamint a nehezékek stabil elhelyezését, ami kulcsfontosságú a sikeres savanyításhoz.

Amire még szükséged lesz:

  • Friss fejes káposzta (1–2 fej)
  • Só (lehetőleg tengeri vagy sómentes finomított só)
  • Reszelő vagy konyhai robotgép
  • Nagy tál vagy edény
  • Tiszta üveg vagy kerámia fermentáló edény

1. Káposzta előkészítése

A káposzta külső leveleit távolítsd el, majd a fejeket negyeld, és reszeld finomra. Ha van konyhai robotgéped, az nagyban gyorsítja a munkát.

2. Sózás és masszírozás

A reszelt káposztát tedd egy nagy tálba, és szórj rá kb. 2–2,5% sót a káposzta súlyához képest (pl. 1 kg káposztához kb. 20–25 g). Ezután alaposan masszírozd a káposztát 5–10 percig, amíg levet ereszt. Ez a lé lesz a természetes “sós lé”, ami a savanyításhoz kell.

3. Töltés az üvegekbe / edénybe

A káposztát tedd szorosan az üvegekbe vagy tálba. A levet, ami a masszírozás során keletkezett, öntsd rá, hogy ellepje a káposztát. Ha nem lenne elég lé, tehetsz hozzá egy kevés sós vizet (1 liter vízhez kb. 20 g só).

4. Leszorítás

Tegyél a káposzta tetejére tiszta kőből vagy üvegből készült nehezéket, hogy teljesen a lé alatt maradjon. Fontos, hogy ne kerüljön levegő a káposzta és a lé közé.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

5. Erjesztés

Fedd le tiszta konyharuhával vagy laza fedővel, hogy a gázok szabadon távozhassanak. Tedd hűvös, sötét helyre (kb. 18–22 °C) 1–3 hétre. Naponta ellenőrizd, hogy a káposzta a lé alatt maradjon, és gyűjtsd le az esetleges habot a tetejéről.

6. Kóstolás és tárolás

A káposzta íze fokozatosan savanyodik. Ha elérte a kívánt savasságot, tárold hűtőben vagy hűvös kamrában, így még hetekig–hónapokig fogyasztható.

Íme, egy kis videós segítség az elinduláshoz: 

@fermentini.hu

♬ eredeti hang - fermentini.hu

Miért fogyasszunk belőle  minél többet?

Mert a savanyú káposzta nemcsak finom, hanem rendkívül egészséges is. Természetes tejsavas erjedés során probiotikumok keletkeznek benne, amelyek támogatják az emésztést és a bélflóra egyensúlyát.

Emellett gazdag C-vitaminban és más antioxidánsokban, így hozzájárulhat az immunrendszer erősítéséhez, különösen a téli hónapokban. Rendszeres fogyasztása segíthet a szervezet ellenálló képességének növelésében, miközben ízes kiegészítője lehet az ételeknek.

Címlapfotó: Pais-H Szilvia
#karacsony #recept #konyha #káposzta #hellovidék #házi #receptek #fermentálás #savanyú káposzta

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:00
06:44
06:31
05:37
Pénzcentrum
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
Ennyibe kerül ma a sorozatfüggőség: brutálisan elszálltak a streaming árak Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2025. október 31. péntek
Farkas
44. hét
Október 31.
A Reformáció emléknapja
Október 31.
Őszirózsás forradalom
Október 31.
Halloween
Október 31.
Samhain
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ezen a vidéki településen él Dietz Gusztáv és felesége, Laky Zsuzsi: már tervezik álomházukat
2
4 hete
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
3
4 napja
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
4
4 hete
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
5
6 napja
A pénz nagy úr: terjed a magyar vidéken a morbid szokás, több halottat temetnek egy áráért
PÉNZÜGYI KISOKOS
Közraktár
Olyan részvénytársaság vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, amelynél árut szerződés alapján közraktározás céljából megőrzésre letétbe helyezhetnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 06:44
Bejelentették: nagy változás jön az Otthon Startnál november közepén, rengeteg igénylőt érint
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 06:31
Beköltözési korlátozás Budapesten: újabb ügyintézési terhet kapnak a nyakukba a lakásvásárlók 2026-tól, építkezésnél is figyelni kell
Agrárszektor  |  2025. október 31. 06:01
Ezt nem árt tudnod a húsokról: ha legközelebb veszel, ez jusson eszedbe