Szigetköz, ahogy még sosem nem láttad: légifelvételen a szarvasok hétvégéje

Vége a szarvasbőgésnek, és a Szigetköz szívében most már a nyugalom uralkodik. A minap a deres réten ballagott át szarvasbika és háreme - osztotta meg légi felvételét a Szigetköz Fotóműhely csapata.

A Szigetköz Fotóműhely csapata látványos légi felvételen örökítette meg, amint a szarvasbika és háreme békésen vonul át a gyönyörű szigetközi tájon. Ilyenkor a bikák elhullajtják agancsukat, majd tavasszal kezdenek újat növeszteni. A vemhes tehenek május végén vagy júniusban hozzák világra borjaikat, így a természet körforgása zavartalanul folytatódik. A felvételek különösen értékesek, hiszen ritkán lehet ilyen nyugodt, természetes viselkedés közben megfigyelni a szarvasokat a Szigetközben.

A légifelvétel emellett nemcsak látványos, hanem edukatív is, hiszen bemutatja a szarvasok mozgását és a párzási időszak lezárulását, ami fontos információ a természetkedvelők és fotósok számára egyaránt.