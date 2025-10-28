2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
10 °C Budapest
HelloVidék

Szigetköz, ahogy még sosem nem láttad: légifelvételen a szarvasok hétvégéje

HelloVidék
2025. október 28. 18:45

Vége a szarvasbőgésnek, és a Szigetköz szívében most már a nyugalom uralkodik. A minap a deres réten ballagott át szarvasbika és háreme - osztotta meg légi felvételét a Szigetköz Fotóműhely csapata.

A Szigetköz Fotóműhely csapata látványos légi felvételen örökítette meg, amint a szarvasbika és háreme békésen vonul át a gyönyörű szigetközi tájon. Ilyenkor a bikák elhullajtják agancsukat, majd tavasszal kezdenek újat növeszteni. A vemhes tehenek május végén vagy júniusban hozzák világra borjaikat, így a természet körforgása zavartalanul folytatódik. A felvételek különösen értékesek, hiszen ritkán lehet ilyen nyugodt, természetes viselkedés közben megfigyelni a szarvasokat a Szigetközben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A légifelvétel emellett nemcsak látványos, hanem edukatív is, hiszen bemutatja a szarvasok mozgását és a párzási időszak lezárulását, ami fontos információ a természetkedvelők és fotósok számára egyaránt.

 
Címlapkép: Getty Images
#fotózás #természettudomány #természet #hellovidék #természetvédelem #szarvas #vadállatok #szarvasbőgés #állatok #szigetköz

