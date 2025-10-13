Hófehér függönyök, katonás rendben sorakozó poharak és üres medence – a Balaton déli partján álló, régóta bezárt hotelről első pillantásra senki sem hinné, hogy évek...
Nagy bejelentést tett ma Orbán Viktor: jön a sokmilliárdos támogatás, erre fogják költeni
Az OTP Bank és a magyar kormány egyenként 20 milliárd forintot ajánlott fel a gödöllői Grassalkovich-kastély teljes körű felújítására, jelentették be hétfőn a helyszínen.
Lázár János építési miniszter a gödöllői Grassalkovich-kastélyban tartott sajtótájékoztatón az elmúlt 100 év legnagyobb közérdekű kötelezettségvállalásának nevezte az OTP Bank felajánlását. A kormány ugyanekkora összeggel, 20 milliárd forinttal (50 millió euró) egészíti ki a bank adományát.
A kastély jelenleg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány tulajdonában van, amelynek kuratóriumi elnöke Csányi Sándor, az OTP Bank vezetője. Csányi a bejelentésen elmondta, hogy a 17 ezer négyzetméteres kastélyegyüttes egy 6000 négyzetméteres, évtizedekig elhanyagolt része teljesen megújul, emellett a korábban felújított szárnyat is restaurálják.
A fejlesztés részeként új vendéglátóegységet, kutatótermeket és a műtárgyak elhelyezésére szolgáló épületeket is kialakítanak. Csányi azt is megemlítette, hogy a bank által felajánlott összegből 1,6 milliárd forint a menedzsment felajánlása, amely osztalékként ezt az összeget kapta volna.
Orbán Viktor miniszterelnök a bejelentésen úgy fogalmazott, hogy a felújítás után a kastély és a park olyan állapotban lesz, mint ahogy 1867-ben Erzsébet királyné (Sissy) láthatta. A miniszterelnök elismerően szólt Lázár János munkájáról és az általa kezdeményezett kastélytörvényről.
Ha kedvenc tésztaételeid közé tartozik a tarhonya, a hebedunda receptje biztosan tetszeni fog: fogadjunk, így még nem kóstoltad soha ezt a pofonegyszerű magyar tésztafélét!
Október elején járunk, így a hazai szelídgesztenye szezonja még körülbelül egy hónapig tart. A piacokon és a szupermarketekben ilyenkor még normálisabb áron juthatunk hozzá a...
Gyerekként több nyarat töltöttünk ebben a táborban – talán ezért is különösen szívszorító látni, mi maradt az egykor vízparthoz közeli, élettel teli üdülőből.
Tatabányán új fejezetéhez érkezett a fizetős parkolás: immár nemcsak az utcákon, hanem a népszerű áruházak parkolóiban is komoly összeget kell fizetni annak, aki autóval érkezik.
Egy különös külsejű, súlyosan torzult testű kecsegéről készült fotó kavarta fel a kedélyeket a horgászközösségben.
Ismeritek a vadsóskát? Szinte mindenhol megterem, és kiváló méregtelenítő hatású. Ráadásul a magjaiból, ha most összegyűjtjük, remek nassolnivaló is készíthető.
Düledező 100 éves vályogházból álomotthon: fillérekből tett csodát a Hollandiából hazaköltöző fiatal pár
Tóth Rozi és holland párja, Onno éveket töltöttek Hollandiában, ahol fenntarthatóságot és ökogazdálkodást tanultak – de végül úgy döntöttek, mindezt a magyar valóságban akarják megvalósítani.
Megkezdődött a tatai Öreg-tó szokásos őszi vízszintcsökkentése, ám az idei évben a megszokott menetrendtől eltérően, lassabb ütemben folyik a vízleeresztés.
Szokatlan incidens borzolta fel a kedélyeket a Jászberényi Állat- és Növénykertben: ismeretlen elkövető(k) kinyitották a dél-afrikai sülök ketrecének ajtaját.
Néhány nappal ezelőtt négy Przewalski-ló költözött a Pentezug Rezervátumból az Őrségi Nemzeti Park területére.
A zalaszentgróti kutatás során izgalmas felfedezések születtek: római kori kutak és Árpád-kori objektumok is napvilágra kerültek.
Tavasszal a hazai méhállomány 30–40%-a elpusztult, az aszály és a piaci nehézségek még tovább nehezítették a helyzetet. Szolnoki méhészekkel erről is beszélgettünk.
A Bakony szívében van egy buszmegálló, ahol a menetrendnél fontosabb, hogy kényelmes-e a fotel...
„A filoxéravész óta nem láttunk ilyet”: pusztító járvány söpör végig az országon, már 17 borvidéket érint
Több borvidéken már vége a szőlőknek, a gazdák pedig tehetetlenül nézik, ahogy tőkéik elszáradnak. A „szőlővész” néven emlegetett aranyszínű sárgaság hihetetlen gyorsan terjed.
Újra fellángolt a vita a Balaton alacsony vízszintje miatt.
Tőgyi Balázs és családja nyolc éve hagyta maga mögött a városi nyüzsgést, hogy a Balaton-felvidék egyik elhagyatott szőlőhegyén, egy közművek nélküli jurtában alakítsa ki új,...
Az átkozott dióburoklégy miatt idén is sok háznál megfeketedett a diótermés java. Van azonban jó hírünk: nem kell rögtön kidobnod az egész termést! Most megmutatjuk,...
Hihetetlen akció történt Kisújszálláson: Majláth Gergő egy törött bottal is kitartott, és partra húzta a tavat évek óta uraló rekordharcsát.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.