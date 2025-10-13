2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
Gödöllő, Hungary - December 29, 2015: Inner yard of the Grassalkovich Royal Palace a baroque palace near Budapest in Gödöllő at day.
HelloVidék

Nagy bejelentést tett ma Orbán Viktor: jön a sokmilliárdos támogatás, erre fogják költeni

Pénzcentrum
2025. október 13. 10:31

Az OTP Bank és a magyar kormány egyenként 20 milliárd forintot ajánlott fel a gödöllői Grassalkovich-kastély teljes körű felújítására, jelentették be hétfőn a helyszínen.

Lázár János építési miniszter a gödöllői Grassalkovich-kastélyban tartott sajtótájékoztatón az elmúlt 100 év legnagyobb közérdekű kötelezettségvállalásának nevezte az OTP Bank felajánlását. A kormány ugyanekkora összeggel, 20 milliárd forinttal (50 millió euró) egészíti ki a bank adományát.

A kastély jelenleg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány tulajdonában van, amelynek kuratóriumi elnöke Csányi Sándor, az OTP Bank vezetője. Csányi a bejelentésen elmondta, hogy a 17 ezer négyzetméteres kastélyegyüttes egy 6000 négyzetméteres, évtizedekig elhanyagolt része teljesen megújul, emellett a korábban felújított szárnyat is restaurálják.

A fejlesztés részeként új vendéglátóegységet, kutatótermeket és a műtárgyak elhelyezésére szolgáló épületeket is kialakítanak. Csányi azt is megemlítette, hogy a bank által felajánlott összegből 1,6 milliárd forint a menedzsment felajánlása, amely osztalékként ezt az összeget kapta volna.

Orbán Viktor miniszterelnök a bejelentésen úgy fogalmazott, hogy a felújítás után a kastély és a park olyan állapotban lesz, mint ahogy 1867-ben Erzsébet királyné (Sissy) láthatta. A miniszterelnök elismerően szólt Lázár János munkájáról és az általa kezdeményezett kastélytörvényről.
