2025. október 9. csütörtök Dénes
15 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sokkot kaptak a horgászok: torzszülött halak kerültek elő Magyarországon + Fotó
HelloVidék

Sokkot kaptak a horgászok: torzszülött halak kerültek elő Magyarországon + Fotó

HelloVidék
2025. október 9. 17:15

Egy különös külsejű, súlyosan torzult testű kecsegéről készült fotó kavarta fel a kedélyeket a horgászközösségben. A képet a Magyar Haltani Társaság tette közzé, és szakértők szerint a furcsa küllem akár genetikai rendellenesség, akár fejlődési sérülés következménye is lehet. A fajból nemrég a Tisza szolnoki szakaszára is telepítettek példányokat – szerencsére egészségeseket.

A fotón látható kecsege teste annyira torzult, hogy első ránézésre többen is hibrid halra gyanakodtak. „Mintha másik fajjal keresztezték volna”- írták róla. A Haltani Társaság szakértői szerint azonban nincs szó genetikai kísérletről, inkább egyedi fejlődési rendellenességről lehet szó.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A különös példányról a társaság így írt: „Az elváltozások oka lehet ikrát érő hőhatás, ivadékkori sérülés vagy genetikai tényező. Ha egy adott vízterületen több korosztályban is megfigyelhető hasonló torzulás, akkor valószínűsíthető a genetikai eredet.”

Szolnokon is telepítettek nemrég kecsegét

A kecsege a Tiszában őshonos, védett halfaj, amelyet az elmúlt években több program keretében is visszatelepítenek a folyó különböző szakaszaira. A legutóbbi telepítés éppen Szolnok térségében zajlott, de a most bemutatott torz példány nem innen, hanem egy hazai halgazdaságból származik - írta cikkében Szoljon.hu.

A szakértők szerint a mesterséges körülmények között nevelt halaknál gyakrabban előfordulnak fejlődési rendellenességek, mint a természetes vizekben élő társaiknál – ám ezek az egyedek is életképesek maradhatnak.

Genetikai hiba vagy környezeti hatás?

A Haltani Társaság rámutatott: a torzulás pontos okát nehéz meghatározni. A víz hőmérsékletének ingadozása, az ivadékkori oxigénhiány, vagy az ikrákat ért stresszhatás mind okozhat rendellenes fejlődést. Amennyiben viszont egy vízterületen több torz példány is előkerül, az már öröklődő genetikai problémára utalhat, ami hosszabb távon a populáció egészségét is veszélyeztetheti.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A torz testalkatú példányt természetesen nem engedték vissza a természetes vízbe, de a fotója fontos szakmai figyelmeztetésként szolgál: a mesterséges szaporítás során mindig számolni kell biológiai kockázatokkal. A szakértők szerint azonban nincs ok aggodalomra: a Tiszába telepített kecsegék egészségesek, és a most bemutatott torz példány nem az idei szolnoki telepítésből származik.


Címlapfotó: Magyar Haltani Társaság /Facebook
Címlapkép: Getty Images
#horgászat #hal #halgazdálkodás #szolnok #tisza #hellovidék #természetvédelem #telepítés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:31
17:15
17:01
16:53
16:46
Pénzcentrum
Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
Rég lesajnált termékkel robbantana sok magyar szállásadó: ez lehet 2025 nagy dobása?
Már félmillióba kerül meghalni Magyarországon: rakétáznak az árak, sokkban a gyászolók
Új magyar Nobel-díjast ünnepelhetünk: Krasznahorkai László bezsebelte a díjat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 9. csütörtök
Dénes
41. hét
Október 9.
A tojás világnapja
Október 9.
Postai világnap
Október 9.
A látás világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
2
2 hete
Most érkezett! Brutálisan megverték a Nemzeti Színház egykori színészét: sérülései megrázóak
3
5 napja
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
4
3 napja
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
5
2 hete
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fordulónap
ismétlődő betétlekötés lejáratának napja, mely egyben a következő lekötés periódus indulásának napja is, általában ilyenkor lehet szankció nélkül hozzátenni vagy elvenni a betétből.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 16:04
Rég lesajnált termékkel robbantana sok magyar szállásadó: ez lehet 2025 nagy dobása?
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 15:46
Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. október 9. 16:26
Sorra zárnak be ezek az üzemek: azonnali beavatkozásra van szükség