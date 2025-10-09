Ismeritek a vadsóskát? Szinte mindenhol megterem, és kiváló méregtelenítő hatású. Ráadásul a magjaiból, ha most összegyűjtjük, remek nassolnivaló is készíthető.
Sokkot kaptak a horgászok: torzszülött halak kerültek elő Magyarországon + Fotó
Egy különös külsejű, súlyosan torzult testű kecsegéről készült fotó kavarta fel a kedélyeket a horgászközösségben. A képet a Magyar Haltani Társaság tette közzé, és szakértők szerint a furcsa küllem akár genetikai rendellenesség, akár fejlődési sérülés következménye is lehet. A fajból nemrég a Tisza szolnoki szakaszára is telepítettek példányokat – szerencsére egészségeseket.
A fotón látható kecsege teste annyira torzult, hogy első ránézésre többen is hibrid halra gyanakodtak. „Mintha másik fajjal keresztezték volna”- írták róla. A Haltani Társaság szakértői szerint azonban nincs szó genetikai kísérletről, inkább egyedi fejlődési rendellenességről lehet szó.
A különös példányról a társaság így írt: „Az elváltozások oka lehet ikrát érő hőhatás, ivadékkori sérülés vagy genetikai tényező. Ha egy adott vízterületen több korosztályban is megfigyelhető hasonló torzulás, akkor valószínűsíthető a genetikai eredet.”
Szolnokon is telepítettek nemrég kecsegét
A kecsege a Tiszában őshonos, védett halfaj, amelyet az elmúlt években több program keretében is visszatelepítenek a folyó különböző szakaszaira. A legutóbbi telepítés éppen Szolnok térségében zajlott, de a most bemutatott torz példány nem innen, hanem egy hazai halgazdaságból származik - írta cikkében Szoljon.hu.
A szakértők szerint a mesterséges körülmények között nevelt halaknál gyakrabban előfordulnak fejlődési rendellenességek, mint a természetes vizekben élő társaiknál – ám ezek az egyedek is életképesek maradhatnak.
Genetikai hiba vagy környezeti hatás?
A Haltani Társaság rámutatott: a torzulás pontos okát nehéz meghatározni. A víz hőmérsékletének ingadozása, az ivadékkori oxigénhiány, vagy az ikrákat ért stresszhatás mind okozhat rendellenes fejlődést. Amennyiben viszont egy vízterületen több torz példány is előkerül, az már öröklődő genetikai problémára utalhat, ami hosszabb távon a populáció egészségét is veszélyeztetheti.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A torz testalkatú példányt természetesen nem engedték vissza a természetes vízbe, de a fotója fontos szakmai figyelmeztetésként szolgál: a mesterséges szaporítás során mindig számolni kell biológiai kockázatokkal. A szakértők szerint azonban nincs ok aggodalomra: a Tiszába telepített kecsegék egészségesek, és a most bemutatott torz példány nem az idei szolnoki telepítésből származik.
Címlapfotó: Magyar Haltani Társaság /Facebook
Néhány nappal ezelőtt négy Przewalski-ló költözött a Pentezug Rezervátumból az Őrségi Nemzeti Park területére.
A zalaszentgróti kutatás során izgalmas felfedezések születtek: római kori kutak és Árpád-kori objektumok is napvilágra kerültek.
Tavasszal a hazai méhállomány 30–40%-a elpusztult, az aszály és a piaci nehézségek még tovább nehezítették a helyzetet. Szolnoki méhészekkel erről is beszélgettünk.
A Bakony szívében van egy buszmegálló, ahol a menetrendnél fontosabb, hogy kényelmes-e a fotel...
„A filoxéravész óta nem láttunk ilyet”: pusztító járvány söpör végig az országon, már 17 borvidéket érint
Több borvidéken már vége a szőlőknek, a gazdák pedig tehetetlenül nézik, ahogy tőkéik elszáradnak. A „szőlővész” néven emlegetett aranyszínű sárgaság hihetetlen gyorsan terjed.
Újra fellángolt a vita a Balaton alacsony vízszintje miatt.
Tőgyi Balázs és családja nyolc éve hagyta maga mögött a városi nyüzsgést, hogy a Balaton-felvidék egyik elhagyatott szőlőhegyén, egy közművek nélküli jurtában alakítsa ki új,...
Az átkozott dióburoklégy miatt idén is sok háznál megfeketedett a diótermés java. Van azonban jó hírünk: nem kell rögtön kidobnod az egész termést! Most megmutatjuk,...
Hihetetlen akció történt Kisújszálláson: Majláth Gergő egy törött bottal is kitartott, és partra húzta a tavat évek óta uraló rekordharcsát.
Durva bezárási hullám a vidéki nagyvárosban: sorra húzzák le a rolót a boltok, mégis mi történik itt?
Szegeden egymás után zárnak be a kisboltok, és ezzel együtt sorsok, évtizedes munkák is véget érnek.
A Balaton idén ősszel is ijesztően alacsony vízállással küzd: Balatonfenyvesnél már a száraz mederben sétálnak az emberek.
Vége a legendának, lehetetlen kigazdálkodni a szerényebb étlapot: lehúzza a rolót az ikonikus étterem
44 év után lehúzta a rolót Eger egyik legismertebb vendéglátóhelye, a Cherry Étterem. A Széchenyi utcai ikonikus hely ajtaján a „technikai okok miatt zárva” felirat...
A 13 hektáros keszthelyi botanikus kert egyrészt egy élő múzeum, ahol nem vitrinekben láthatóak a növények, a természet értékei, másrészt egy élő tanterem is.
Nincs olyan magyar, aki ne evett volna már palóclevest, azonban kevesen tudják, hogy is készül az eredeti recept szerint. Te tudtad, hogy régen hagyományosan ürühússal...
A Bodrogközi Múzeumporta nyerte el idén az „Év Tájháza” díjat, amelyet a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége ítél oda minden évben. Az elismerést október 3-án,...
Ha október első hétvégéjén a Balatonnál jársz, ne hagyd ki Ábrahámhegyet: mától vasárnapig (október 3–5.) tartják a Murcifesztivált!
Varratokkal az arcán, ma este már színpadra áll a brutálisan megvert színész: kitüntette a rendőrség is
Ma este már a közönség is láthatja a brutálisan bántalmazott színészt az évad első nagyszínpadi bemutatójában Szombathelyen, bár sérüléseinek nyomai még jól látszanak az arcán.
Zamárdi közgyűlése döntött arról, hogy a következő négy évben biztosan a város és annak szabadstrandja ad otthont a STRAND Fesztiválnak. Ráadásként a jövő évi fesztivál...
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát