Sokkot kaptak a horgászok: torzszülött halak kerültek elő Magyarországon + Fotó

Egy különös külsejű, súlyosan torzult testű kecsegéről készült fotó kavarta fel a kedélyeket a horgászközösségben. A képet a Magyar Haltani Társaság tette közzé, és szakértők szerint a furcsa küllem akár genetikai rendellenesség, akár fejlődési sérülés következménye is lehet. A fajból nemrég a Tisza szolnoki szakaszára is telepítettek példányokat – szerencsére egészségeseket.

A fotón látható kecsege teste annyira torzult, hogy első ránézésre többen is hibrid halra gyanakodtak. „Mintha másik fajjal keresztezték volna”- írták róla. A Haltani Társaság szakértői szerint azonban nincs szó genetikai kísérletről, inkább egyedi fejlődési rendellenességről lehet szó.

A különös példányról a társaság így írt: „Az elváltozások oka lehet ikrát érő hőhatás, ivadékkori sérülés vagy genetikai tényező. Ha egy adott vízterületen több korosztályban is megfigyelhető hasonló torzulás, akkor valószínűsíthető a genetikai eredet.”

Szolnokon is telepítettek nemrég kecsegét

A kecsege a Tiszában őshonos, védett halfaj, amelyet az elmúlt években több program keretében is visszatelepítenek a folyó különböző szakaszaira. A legutóbbi telepítés éppen Szolnok térségében zajlott, de a most bemutatott torz példány nem innen, hanem egy hazai halgazdaságból származik - írta cikkében Szoljon.hu.

A szakértők szerint a mesterséges körülmények között nevelt halaknál gyakrabban előfordulnak fejlődési rendellenességek, mint a természetes vizekben élő társaiknál – ám ezek az egyedek is életképesek maradhatnak.

A kecsege: ritka és védett faj A kecsege (Acipenser ruthenus) az egyik utolsó, természetes vizeinkben is előforduló tokféle, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. Magyarországon több tenyésztőtelepen is foglalkoznak vele, részben gasztronómiai, részben természetvédelmi céllal. A Tiszába és mellékfolyóiba telepített példányok hozzájárulnak a faj fennmaradásához – még akkor is, ha időnként előfordulnak fejlődési rendellenességek.

Genetikai hiba vagy környezeti hatás?

A Haltani Társaság rámutatott: a torzulás pontos okát nehéz meghatározni. A víz hőmérsékletének ingadozása, az ivadékkori oxigénhiány, vagy az ikrákat ért stresszhatás mind okozhat rendellenes fejlődést. Amennyiben viszont egy vízterületen több torz példány is előkerül, az már öröklődő genetikai problémára utalhat, ami hosszabb távon a populáció egészségét is veszélyeztetheti.

A torz testalkatú példányt természetesen nem engedték vissza a természetes vízbe, de a fotója fontos szakmai figyelmeztetésként szolgál: a mesterséges szaporítás során mindig számolni kell biológiai kockázatokkal. A szakértők szerint azonban nincs ok aggodalomra: a Tiszába telepített kecsegék egészségesek, és a most bemutatott torz példány nem az idei szolnoki telepítésből származik.



Címlapfotó: Magyar Haltani Társaság /Facebook