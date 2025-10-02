Végleg bezár az egyik legrégebbi szabadtéri kalandpark: valóban csak a szerződésen múlott?

Franciaország utolsó cirkuszi porondon szerepeltetett elefántja, Szamba végleges otthonra lelt a Richter Safari Parkban.
Véget ér egy korszak, bezárja kapuit Székelyföld egyik legrégebbi szabadtéri kalandparkja. A Balu park 15 év működés után kénytelen búcsút venni a közigazgatásilag Csíkszeredához tartozó Hargitafürdőtől. Az ok, amiért nem folytatják az, hogy a terület tulajdonosa, a Csíkcsicsói Közbirtokosság nem hosszabbítja meg a lejáró szerződést a vállalkozással. A helyi panziótulajdonosok szerint a nyári idegenforgalmi időszakban egyéb programlehetőség híján vendégek nélkül maradhat az üdülőtelep.
A Hargitafürdőn működő, „Balu Park” néven ismert kaland- és kötélpálya-komplexum 2025 őszén végleg bezár. A park közel 15 éven át szolgálta a kirándulókat: másfél hektáron, 11 különböző nehézségű pályával és egy csaknem egy kilométer hosszú, 985 méteres drótköteles tiroli csúszópályával várta a látogatókat – írta a Maszol.ro.
Kristály Péter, a parkot működtető gazdasági társaság tulajdonosa a lap megkeresésére elmondta: lejárt a 2020-ban öt évre meghosszabbított szerződésük, amelyet a terület tulajdonosa, a Csíkcsicsói Közbirtokosság nem hosszabbított meg.
A közbirtokosság indoklása szerint a terület az úgynevezett „erdőalap” részét képezi, ahol az erdészeti jogszabályok nem engedélyezik tartós építmények létesítését. Az üzemeltető viszont hangsúlyozza: Romániában mintegy ötven hasonló kalandpark működik erdőalapban, és egyik sincs hivatalosan kivéve onnan. „Ezek nem bebetonozott építmények, az elemek egy része a fákon van. Erre jelenleg nincs világos szabályozás” – fogalmazott Kristály Péter.
Mint elmondta, már a kezdetekkor próbálták engedélyeztetni a kivételt, de jogi támogatás hiányában nem jártak sikerrel. A mostani döntés értelmében a Balu Park hat hónapon belül – legkésőbb 2026 január végéig – köteles leszerelni az épített és a fákra szerelt elemeket. A tél azonban megnehezíti a bontást, így bizonytalan, hogy pontosan mikor zárulhat le a folyamat. A vállalkozás tervei szerint az eszközöket leszerelik, megpróbálják konzerválni, hogy ne menjenek tönkre, majd keresnek egy új helyszínt – olyan területet, amely nem esik erdőalap alá, és ahol szívesen fogadnák a parkot.
A nyári turizmusa Hargitafürdőnek eddig sem volt »vastag«, de most még vékonyabb lesz
"Nyáron voltak a gombászók, az áfonyázók, a mofettázók, a teraszokon megittak egy-két sört az emberek, ez volt a forgalom. Ez a park sokat mozdított előre, sok gyerek ezen nőtt fel. Sőt, a gyerekek úgy ismerik a kalandparkokat, hogy Balu Park: ha meglátnak egyet, nem azt mondják, hogy kalandpark, hanem hogy itt is van egy Balu Park. Lejárt ez az időszak, nem tudom, ki fogad majd minket. A Madarasi Hargitán érdeklődnek, szeretnék, ha átköltöztetnénk oda, de egyelőre bizonytalan a folytatás” – tette hozzá a vállalkozó.
A helyiek közül sokan aggódnak a döntés miatt. Tófalvi Éva, hatszoros olimpikon biatlonista, egykori csíkszeredai önkormányzati képviselő, hargitafürdői lakos és panziótulajdonos szerint a helyzet kialakulásához a nem megfelelő kommunikáció vezetett. „Úgy gondolom, még mindig nem lenne késő közös nevezőre jutni” – fogalmazott.
