Nagy a baj: pestist terjesztő invazív rák jelent meg a Fertő tóban, villámgyorsan szaporodik

A Fertő tó magyar oldalán is kimutatták a márványrákot, amely szűznemzéssel terjed, és halálos kórokozót hordozhat. A szakértők szerint a faj komoly veszélyt jelenthet az őshonos rákpopulációkra és az egész ökoszisztémára.

A természetvédelmi szakemberek figyelmeztetnek: újabb inváziós faj jelent meg a Fertő tó magyar oldalán. A márványrákot (Procambarus virginalis) először mesterséges élőhelyeken mutatták ki Magyarországon, de mostanra a természetes vizekbe is betette a lábát – számolt be róla az Infostart.hu.

A márványrák az egyik legjobb példája a díszállat-kereskedelem káros hatásainak. Ezt a magas inváziós kockázattal rendelkező, partenogenetikusan (szűznemzéssel) szaporodó fajt német akvaristák tenyészették ki, így a világon kimutatott szabadon élő populációi mindenhol idegenhonosnak tekintendő. A márványrák, az általa kolonizált élőhelyeken rövid idő alatt jelentős állományméretet képes elérni. Napjainkra már számos hazai vizsgálat során igazolták a kutatók, hogy a faj télen is aktív, folyamatosan táplálkozik, és szaporodik. A különleges szaporodási módszere miatt különösen aggasztó a helyzet: a faj képes hímek nélkül, szűznemzéssel szaporodni, így egyetlen példányból is gyorsan teljes populáció alakulhat ki.

Ausztriában már elszaporodott, most a magyar oldalt fenyegeti

2023-ban az osztrák kutatók tömeges elszaporodásról számoltak be a Fertő tó osztrák oldalán, a magyar jelenlétet pedig 2025 tavaszán erősítették meg a Fertő-Hanság Nemzeti Park és a Magyar Haltani Társaság szakemberei. A minták alapján más idegenhonos fajok, például naphal és tarka géb is megjelentek a térségben.

A legnagyobb veszélyt a rákpestis jelenti, amelyet a márványrák hordozhat. Ez a betegség az őshonos folyami rákokra végzetes, és képes egész állományokat kipusztítani. Ha a kórokozó elterjed, pótolhatatlan veszteséget okozhat a hazai élővilágban. A szakemberek ezért folyamatosan monitorozzák a faj terjedését, és próbálják megakadályozni, hogy a márványrák visszafordíthatatlan károkat okozzon a Fertő tó ökoszisztémájában.

