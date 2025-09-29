2025. szeptember 29. hétfő Mihály
The golden jackal (Canis aureus), also called common jackal, is a wolf-like canid that is native to Eurasia.
Rejtélyes falkát videóztak a Tapolca mellett: egyre közelebb merészkednek az emberhez

2025. szeptember 29. 15:45

Tapolca közelében vadkamerával sikerült lencsevégre kapni egy több példányból álló aranysakálfalkát, amely az Eger-víz mentén mozog. A szakemberek szerint a ragadozók lassan, de biztosan közelítik az emberi településeket, ami egyre több kérdést vet fel a térség élővilágának változásáról.

Vadkamerával sikerült lencsevégre kapni egy idei alomból származó aranysakálfalkát Tapolca közelében, az Eger-víz egyik szakaszán – számolt be a felvételt készítő Somogyi László a közösségi oldalán.

A szakember elmondása szerint már hetek óta hallotta a ragadozók hangját a Tapolca alatti réteken, ezért döntött a kamera kihelyezése mellett. A felvétel azt mutatja, hogy a falkában több példány is van, ami jól illusztrálja, hogy az aranysakálok lassan, de fokozatosan közelítik az emberi településeket.

Egyre nagyobb a hazai populáció

Az aranysakálok száma Magyarországon jelentősen megnőtt az elmúlt évtizedekben: mára Európa egyik legnagyobb populációja él az országban. A vadászok évente több mint tízezer egyedet lőnek ki, a teljes állomány pedig akár a 60 ezret is elérheti.

A faj az 1990-es évek elején tért vissza hazánkba, miután évtizedekig kihaltnak hitték. Ma már szinte minden régióban előfordul, így Somogy, Baranya, Bács-Kiskun és a Budai-hegység területein is. A gyors elszaporodás hátterében állhat a megnövekedett erdőborítottság, a gazdag rágcsáló- és nagyvadállomány, valamint az emberi terjeszkedés okozta élőhelycsökkenés, amely egyre több konfliktushoz vezet a ragadozók és az emberek között.
Címlapkép: Getty Images
