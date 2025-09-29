Egyedülálló régészeti felfedezés történt a Komárom-Esztergom vármegyei Dad határában: egy karddal eltemetett avar férfi maradványait tárták fel a szakemberek.
Rejtélyes falkát videóztak a Tapolca mellett: egyre közelebb merészkednek az emberhez
Tapolca közelében vadkamerával sikerült lencsevégre kapni egy több példányból álló aranysakálfalkát, amely az Eger-víz mentén mozog. A szakemberek szerint a ragadozók lassan, de biztosan közelítik az emberi településeket, ami egyre több kérdést vet fel a térség élővilágának változásáról.
Vadkamerával sikerült lencsevégre kapni egy idei alomból származó aranysakálfalkát Tapolca közelében, az Eger-víz egyik szakaszán – számolt be a felvételt készítő Somogyi László a közösségi oldalán.
A szakember elmondása szerint már hetek óta hallotta a ragadozók hangját a Tapolca alatti réteken, ezért döntött a kamera kihelyezése mellett. A felvétel azt mutatja, hogy a falkában több példány is van, ami jól illusztrálja, hogy az aranysakálok lassan, de fokozatosan közelítik az emberi településeket.
Egyre nagyobb a hazai populáció
Az aranysakálok száma Magyarországon jelentősen megnőtt az elmúlt évtizedekben: mára Európa egyik legnagyobb populációja él az országban. A vadászok évente több mint tízezer egyedet lőnek ki, a teljes állomány pedig akár a 60 ezret is elérheti.
A faj az 1990-es évek elején tért vissza hazánkba, miután évtizedekig kihaltnak hitték. Ma már szinte minden régióban előfordul, így Somogy, Baranya, Bács-Kiskun és a Budai-hegység területein is. A gyors elszaporodás hátterében állhat a megnövekedett erdőborítottság, a gazdag rágcsáló- és nagyvadállomány, valamint az emberi terjeszkedés okozta élőhelycsökkenés, amely egyre több konfliktushoz vezet a ragadozók és az emberek között.
Magyarországon is egyre népszerűbb a Second Hand Szeptember! Igaz, már csak néhány nap van hátra a hónapból, de sosem késő átnézni a ruhatárunkat, és fenntartható...
Íme, a 2025-ös Mihály-nap slágerfogása: így készül az eredeti karcagi birkapörkölt, nincs párja az országban
Szeptember 29-én, Mihály-napon hajtják be a legelőkről az állatokat, köztük a juhokat is: ennek apropóján utánajártunk, hogyan készül híres hungarikumunk, a karcagi birkapörkölt.
Megverték a szombathelyi Weöres Sándor Színház színészét, Horváth Ákost, aki azután avatkozott közbe, hogy két bolti tolvaj rátámadt egy eladóra és az üzletvezetőre.
Az ötöslottó várható főnyereménye ezen a hétvégén 1 milliárd 373 millió forint. Ennyi most mégsem lenne elegendő ahhoz, hogy hozzájussunk ehhez a különleges balatoni telekhez,...
Egy megtermett szarvasbika egy salgótarjáni lakótelepen éjjeli szerenáddal örvendeztette meg a társasházak lakóit. Videón a hátborzongató szóló!
A természetjárók egyik legkedvesebb menedéke, a Nagy-Hideg-hegyi Turistaház, teljes felújításon esett át. A modernizált és barátságosabb épület most új funkciókkal, kényelmi megoldásokkal és közösségi programokkal...
Csokikóstoló, állatsimogatás, kézműves titkok és pincekalandok várják a látogatókat október első hétvégéjén. A Nyitott Porta Napok idén 67 helyszínen kínál ingyenes programokat
Kaposvár közgyűlése öt évre Nagy Viktor színművészt választotta a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának – jelentette be a művész...
A „magyar Atlantiszként” emlegetett halászfalu bizonyítottan létezett, de pontos helyét máig homály fedi. Losta egykor a Balatonban emelkedő sziget és a rajta álló település neve...
Szomorú hírt közölt a Zirci Ciszterci Arborétum: 2025. szeptember 28-tól 2026. március végéig bezár, mert átfogó faállományvédelmi munkálatok kezdődnek.
Az Őrségben régóta vallják: a tökmagolaj mindenre jó. Ez a különleges, sötétzöld olaj ma már igazi gasztronómiai kincs, ám eredetileg melléktermék volt.
A Gerendás vendéglő azon kevés, hagyományos helyek egyike volt, ahol délidőben igényes, kétfogásos menüt kínáltak 2500 forint alatti áron, most ennek is vége - egy...
A Bárka Fesztiválon idén is előkerült a sokat emlegetett történet: állítólag füstölt csülökkel főzik a híres tolnai halászlét. De vajon igaz ez, vagy csak egy...
Rangos nemzetközi díjat zsebelt be a zalacsányi rÖrvényesvölgy Fesztivál (Vertigo Valley) Palm Springsben, az USA-ban.
Nem mindennapi látványban volt része egy ajkai asszonynak, konyhájában ugyanis egy apró, de annál ijesztőbb „vendégre”, skorpióra bukkant. A hölgy gyorsan lefotózta az állatot.
A Balaton keleti medencéjében újabb 110 km kitáblázott kerékpáros útvonallal gazdagodott a BalatonBike365 projekt hálózata.
Pár éve úgy döntöttek, barátaikkal közösen összepakolnak, hátat fordítanak a budapesti agglomerációnak. Nem keveset vállaltak magukra: vettek 44 hektárnyt, vele egy marhagulyát.
Minden eddigi rekord megdőlt a KEMHESZ nagyhalfogó versenyén, ahol 31 csapat hétfőtől szombatig megszakítás nélkül horgászva a tavalyi súly közel háromszorosát, összesen 1800 kilogramm feletti...
