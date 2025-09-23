2025. szeptember 23. kedd Tekla
27 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2022. augusztus 19.Lángosok a Csárdafesztiválon a Szent István-napi programsorozaton a fõvárosi Vörösmarty téren 2022. augusztus 19-én.MTI/Kovács Anikó
HelloVidék

Hiába a baráti árak és a giga feltét, bezár az ország egyik legjobb lángosozója

HelloVidék
2025. szeptember 23. 10:15

Újabb legendás vendéglátóhely zárja be kapuit: Pici bácsi lángosozója a csongrádi Körös-torokban eddig baráti árakkal és óriási, bőségesen feltételt lángosokkal várta a vendégeket.

Újabb legendás vendéglátóhelytől kell a Csongrád megyeieknek elbúcsúzniuk. Hiába a baráti árak és az óriási feltét, hamarosan bezár Pici bácsi lángosozója. A 4,7-es Google értékelést kapott lángosozót sokan az egész ország legjobbjának tartják. A titok az egyszerűségben rejlett: frissen sült, könnyű tésztájú lángos, amely nem úszott az olajban, ráadásul valódi sajttal és tejföllel készült. A kínálatban szereplő óriás lángos akár két vendégnek is elég volt, a bőséges feltétekkel együtt igazi strandélményt kínálva - írta a Délmagyar.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lángosozó oldalán nemrég megjelent az „Eladó” felirat, ami sokakat meglepett. A helyszínen dolgozó hölgy – feltehetően Pici bácsi felesége – elmondta: egyszerűen elfáradtak. Hivatalos indoklás nem született, de a döntés hátterében a lap szerint valószínűleg a hosszú évek kemény munkája áll.

Bár a vállalkozás még működik, kérdés, meddig lesz nyitva. A strandszezon vége miatt már nem számíthatnak nagyobb forgalomra, így könnyen lehet, hogy a lángosozó az új tulajdonos megtalálásáig marad csak nyitva.

Aki még szeretné megkóstolni a híres lángost, annak érdemes tehát sietnie: lehet, hogy csak hetek kérdése, és végleg lehúzza a rolót a Körös-torok egyik ikonikus vendéglátóhelye.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #árak #vendéglátás #eladó #lángos #vendéglő #vendéglátóhely #csongrád #bezárás #hellovidék #strandszezon

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:32
11:29
11:11
10:44
10:28
Pénzcentrum
Rengeteg magyar úszik a rezsiadósságban: kevesen tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményre
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
Elképesztő újdonság a MOHU újrahasznosítási díjainál: sok élelmes magyar kereshet nagyot rajta
Egyre több magyarról derül ki, hogy autista: ezek a tünetei, sokan észre sem veszik az intő jeleket
Döbbenet, melyik a világ legjobb szállodája 2025-ben: nem hiszed el, mennyibe kerül egy éjszaka
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 23. kedd
Tekla
39. hét
Szeptember 23.
Nemzetközi hulladékgyűjtő nap
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Váratlan hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre kevés háztulaj számított
2
1 hete
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
3
1 hete
Brüsszel, te tetted ezt: 120 milliós uniós beruházás indulhat Hévízen
4
1 hete
Vöröshagyma ültetése ősszel: itt a dughagyma ültetési ideje, vetési módja
5
5 napja
Valóban eladják a keszthelyi Festetics-kastélyt? Utánajártunk, mi állhat a híresztelések hátterében
PÉNZÜGYI KISOKOS
EHM - Egységesített Értékpapír Hozam Mutató
A befektetők az egyes értékpapírokat könnyebben össze tudják hasonlítani kötelező az EHM közzététele, azoknál az értékpapíroknál, amelyeknél a még hátralévő futamidőre a kamat a kibocsátó által megállapításra került, kötelező az EHM-et a jogszabályban előírt módon, két tizedesjegy pontossággal közzétenni. Értékpapírok esetén mutatja meg a hátralévő időszakra eső kamatot. Ezt évesített formában tüntetik fel, így a befektetők számára összehasonlíthatóvá válnak egyes papírok hozamai. A kamatadó kivételével minden egyéb díjat figyelembe kell venni a számításakor, így csak a ténylegesen jóváírt összeggel lehet számolni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 23. 11:11
Zsiday Viktor: veszélyesen emelkedik az államadósság, ebből jöhet a következő nagy válság
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 23. 10:01
Elképesztő újdonság a MOHU újrahasznosítási díjainál: sok élelmes magyar kereshet nagyot rajta
Agrárszektor  |  2025. szeptember 23. 10:33
Ilyen sincs minden nap: 50 millió dolláros beruházás Magyarországon