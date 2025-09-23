Csaknem 180 ezer forintot spórolt a lakásfelújításon egy magyar házaspár csupán azzal, hogy az alapanyagokat Romániában vették meg.
Hiába a baráti árak és a giga feltét, bezár az ország egyik legjobb lángosozója
Újabb legendás vendéglátóhely zárja be kapuit: Pici bácsi lángosozója a csongrádi Körös-torokban eddig baráti árakkal és óriási, bőségesen feltételt lángosokkal várta a vendégeket.
Újabb legendás vendéglátóhelytől kell a Csongrád megyeieknek elbúcsúzniuk. Hiába a baráti árak és az óriási feltét, hamarosan bezár Pici bácsi lángosozója. A 4,7-es Google értékelést kapott lángosozót sokan az egész ország legjobbjának tartják. A titok az egyszerűségben rejlett: frissen sült, könnyű tésztájú lángos, amely nem úszott az olajban, ráadásul valódi sajttal és tejföllel készült. A kínálatban szereplő óriás lángos akár két vendégnek is elég volt, a bőséges feltétekkel együtt igazi strandélményt kínálva - írta a Délmagyar.
A lángosozó oldalán nemrég megjelent az „Eladó” felirat, ami sokakat meglepett. A helyszínen dolgozó hölgy – feltehetően Pici bácsi felesége – elmondta: egyszerűen elfáradtak. Hivatalos indoklás nem született, de a döntés hátterében a lap szerint valószínűleg a hosszú évek kemény munkája áll.
Bár a vállalkozás még működik, kérdés, meddig lesz nyitva. A strandszezon vége miatt már nem számíthatnak nagyobb forgalomra, így könnyen lehet, hogy a lángosozó az új tulajdonos megtalálásáig marad csak nyitva.
Aki még szeretné megkóstolni a híres lángost, annak érdemes tehát sietnie: lehet, hogy csak hetek kérdése, és végleg lehúzza a rolót a Körös-torok egyik ikonikus vendéglátóhelye.
Rekordközeli mélypontra süllyedt a Maros vízállása, több helyen gyalogosan is át lehet kelni a folyón + Videó!
Az elmúlt napok párás, ködös időjárása nem kedvezett. Bár a termés egy része kárba veszett a Kőszegi-hegyen, az idei bor még így is ígéretesebbnek tűnik...
Milyen ősszel ültethető zöldségek magjait érdemes már szeptemberben, októberben elvetnünk a konyhakertünkben? Mutatjuk, mit szüretelünk ősszel, mit ültetünk ősszel.
A szüret a régi időkben zajkeltéssel indult: pisztolydurrogtatás és riogatás jelezte, hogy elérkezett az idő. Nekünk gyerekként a 80-90-es évekre már csak a vödrök csörömpölése...
Mit ültessünk ősszel a kertbe, magaságyásba, balkonládába? Itt az ültethető gyümölcsök, zöldségek, virágok listája
Mit ültessünk ősszel a kertbe, hogyan zajlik az ültetés ősszel? Milyen gyümölcsfát ültessünk ősszel és milyen virágot ültessünk ősszel, mit ültessünk ősszel a balkonládába?
Messzire elkerülöd a menzák évtizedek óta változatlan főzelékeit? Ne temesd őket! Mutatjuk, hogyan készítsd el ezeket házilag, fillérekből – így tényleg finomak lesznek.
Mi van ma? Szurikátacsalád kóbor Érd utcáin, közben pedig Kesztölcön nyoma vész egy jeladós vadmacskának.
Szurikáták bandáztak a parkvárosi utcákon. Az Érdi Civil Állatmentők által közzétett fotók tanúsága szerint a kíváncsi kis ragadozók már egy rőt macskával is összefutottak.
Vége a strandszezonnak, de a Balatoni Szövetség munkája nem állt le. A mostani konferenciáján a strandok fejlesztése állt a fókuszban.
Több mint ötezer kék vércse gyűlt össze Hortobágyon egy éjszakázóhelyen, ez a valaha ismert legnagyobb éjszakázóhely a Kárpát-medencében - közölte a Hortobágyi Nemzeti Park (HNP).
Lezárult Magyarország történetének eddigi legnagyobb állatvédelmi akciója. Elítélték azt az osztrák nőt, aki ingatlanjain embertelen körülmények között tartott több száz kutyát.
Újdonságként idén önjáró szakaszok is lesznek, ahol vezető nélkül lehet csatlakozni a rendezvényhez.
Pánikra azért nem volt ok, de a biztonság kedvéért teljesen kiürítették a fonyódi Mátyás Király Gimnázium és Kollégium épületét.
Véget ért egy korszak Fonyódon is. Kedden elbontották a város ikonikus emlékművét, a Szaplonczay-sétányon álló Millenniumi Apostoli Kettőskeresztet. 2001 óta állt a Balaton-parton.
Egy korszak ér véget Szombathelyen. A város egyik legismertebb étterme és szállodája, a Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája október 19-én végleg bezárja kapuit.
A helyiek szerint az elárvult kecske már napok óta a gyöngyösfalusi vasútállomás környékén kószál. A MÁV egyelőre nem reagált a négylábú utas panaszaira,
Tényleg eladó a Balaton-parti város különleges gyöngyszeme, a Festeticsek kastélya? A téma rendre előkerül az interneten, és a keszthelyi ismerősök között is gyakran szóba kerül.
Ez már tényleg nem játék. Újabb medveészlelés borzolta fel a kedélyeket Miskolc Pereces városrészében.
