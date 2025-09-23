Hiába a baráti árak és a giga feltét, bezár az ország egyik legjobb lángosozója

Újabb legendás vendéglátóhely zárja be kapuit: Pici bácsi lángosozója a csongrádi Körös-torokban eddig baráti árakkal és óriási, bőségesen feltételt lángosokkal várta a vendégeket.

Újabb legendás vendéglátóhelytől kell a Csongrád megyeieknek elbúcsúzniuk. Hiába a baráti árak és az óriási feltét, hamarosan bezár Pici bácsi lángosozója. A 4,7-es Google értékelést kapott lángosozót sokan az egész ország legjobbjának tartják. A titok az egyszerűségben rejlett: frissen sült, könnyű tésztájú lángos, amely nem úszott az olajban, ráadásul valódi sajttal és tejföllel készült. A kínálatban szereplő óriás lángos akár két vendégnek is elég volt, a bőséges feltétekkel együtt igazi strandélményt kínálva - írta a Délmagyar.

A lángosozó oldalán nemrég megjelent az „Eladó” felirat, ami sokakat meglepett. A helyszínen dolgozó hölgy – feltehetően Pici bácsi felesége – elmondta: egyszerűen elfáradtak. Hivatalos indoklás nem született, de a döntés hátterében a lap szerint valószínűleg a hosszú évek kemény munkája áll.

Bár a vállalkozás még működik, kérdés, meddig lesz nyitva. A strandszezon vége miatt már nem számíthatnak nagyobb forgalomra, így könnyen lehet, hogy a lángosozó az új tulajdonos megtalálásáig marad csak nyitva.

Aki még szeretné megkóstolni a híres lángost, annak érdemes tehát sietnie: lehet, hogy csak hetek kérdése, és végleg lehúzza a rolót a Körös-torok egyik ikonikus vendéglátóhelye.