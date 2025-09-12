2025. szeptember 12. péntek Mária
A békési város új dobása: ez épülhet a többszáz milliós uniós támogatásból

MTI
2025. szeptember 12. 11:45

Új ipari csarnokot építenek a Békés vármegyei Újkígyóson 225 millió forint uniós támogatásból.

A forrást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretéből nyerték el, amelyből a 2022-ben kialakított, önkormányzati területen lévő ipari parkot bővítik egy 500 négyzetméter hasznos alapterületű csarnoképülettel. A területen kamionfordulót is kialakítanak - közölte a projektgazda Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, nyílt közbeszerzési pályázat kiírása és a kivitelező kiválasztása után várhatóan jövőre kezdődik az ipari csarnok építése. Gépészeti berendezéseket nem terveznek telepíteni, az ipari csarnok további kialakítását a betelepülő vállalkozók igényei alapján alakítják ki.

A pályázati kiírás egyik fontos feltétele volt a fenntarthatóság, ezért növényeket, fákat ültetnek, a csapadékvizet pedig összegyűjtik, és öntözésre használják majd.
Címlapkép: Getty Images
#unió #város #uniós támogatás #hellovidék

