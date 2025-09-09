Elképesztő átalakulás a Balatonnál: lezárták a forgalmas mólót, mutatjuk, mi épül a helyére + Fotók

Megújul a fonyódi kikötő: a 600 milliós beruházással új korszak kezdődik a Balaton egyik legforgalmasabb kikötőjének életében.

A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) és Fonyód Város Önkormányzata együttműködésének köszönhetően nagyszabású felújítási munkák kezdődtek a fonyódi kikötőben. A közel 600 millió forintos beruházás célja, hogy a Balaton egyik legforgalmasabb kikötője modern, élményközpontú és természetközeli környezetben fogadhassa a hajóval érkezőket és a kikapcsolódni vágyókat - adta hírül a társaság Facebook-oldalán.

A felújítás során teljesen megújul a kikötő infrastruktúrája és környezete:

új térkőburkolat, zöldszigetek és növénykazetták kerülnek kialakításra,

árnyékot adó fák és rendezett parkosított környezet várja majd a látogatókat,

modern kerékpártárolók és kényelmesebb pihenőhelyek épülnek,

több pad kap helyet a mólószárnál,

új partvédőmű és korszerű kandeláberek biztosítják a biztonságot és a komfortot.

A munkálatok miatt 2025. szeptember 3-tól a mólószár és a hajóállomás melletti gyöngykavicsos terület nem lesz elérhető. November 3-tól pedig az egész kikötő területe lezárásra kerül, így a móló sem látogatható a kivitelezés ideje alatt.

A hajózás zavartalan marad

A BAHART ígérete szerint a hajózási szezon kezdetétől az utasforgalom zavartalanul működni fog, a fejlesztés pedig várhatóan 2026 májusára készül el.

A kikötő korszerűsítése a BAHART kikötőfejlesztési programjának újabb jelentős állomása. Idén már átadták a megújult balatonfüredi mólót, most pedig Fonyód következik.

A BAHART célja, hogy a balatoni kikötőket a modern elvárásoknak megfelelően, ugyanakkor a tó hangulatát és természeti értékeit megőrizve újítsák meg. Fonyód esetében egy olyan kikötő születik, amely méltó a Balatonhoz, és hosszú távon növeli a város és a térség vonzerejét.