„Mozi a strandon? Most a keszthelyiek is beleszólhatnak abba, hogyan újuljon meg a Városi Strand. Nézzük, mit terveznének a helyiek az uniós milliárdokból!
Elképesztő átalakulás a Balatonnál: lezárták a forgalmas mólót, mutatjuk, mi épül a helyére + Fotók
Megújul a fonyódi kikötő: a 600 milliós beruházással új korszak kezdődik a Balaton egyik legforgalmasabb kikötőjének életében.
A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) és Fonyód Város Önkormányzata együttműködésének köszönhetően nagyszabású felújítási munkák kezdődtek a fonyódi kikötőben. A közel 600 millió forintos beruházás célja, hogy a Balaton egyik legforgalmasabb kikötője modern, élményközpontú és természetközeli környezetben fogadhassa a hajóval érkezőket és a kikapcsolódni vágyókat - adta hírül a társaság Facebook-oldalán.
A felújítás során teljesen megújul a kikötő infrastruktúrája és környezete:
- új térkőburkolat, zöldszigetek és növénykazetták kerülnek kialakításra,
- árnyékot adó fák és rendezett parkosított környezet várja majd a látogatókat,
- modern kerékpártárolók és kényelmesebb pihenőhelyek épülnek,
- több pad kap helyet a mólószárnál,
- új partvédőmű és korszerű kandeláberek biztosítják a biztonságot és a komfortot.
A munkálatok miatt 2025. szeptember 3-tól a mólószár és a hajóállomás melletti gyöngykavicsos terület nem lesz elérhető. November 3-tól pedig az egész kikötő területe lezárásra kerül, így a móló sem látogatható a kivitelezés ideje alatt.
A hajózás zavartalan marad
A BAHART ígérete szerint a hajózási szezon kezdetétől az utasforgalom zavartalanul működni fog, a fejlesztés pedig várhatóan 2026 májusára készül el.
A kikötő korszerűsítése a BAHART kikötőfejlesztési programjának újabb jelentős állomása. Idén már átadták a megújult balatonfüredi mólót, most pedig Fonyód következik.
A BAHART célja, hogy a balatoni kikötőket a modern elvárásoknak megfelelően, ugyanakkor a tó hangulatát és természeti értékeit megőrizve újítsák meg. Fonyód esetében egy olyan kikötő születik, amely méltó a Balatonhoz, és hosszú távon növeli a város és a térség vonzerejét.
