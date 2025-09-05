Mi lesz így a magyar borral? Vas megyében is megjelent a veszélyes szőlőbetegség

A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma Vas vármegyében is megjelent, ami jelentős fenyegetést jelent a hazai borvidékekre. A betegség ellen növényvédőszeres kezelés nem hatásos, így a megelőzés kulcsfontosságú a szőlőtermesztők számára - jelentette a Vas Vármegyei Kormányhivatal.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya figyelmeztetést adott ki a hazai borvidékeket egyre súlyosabban fenyegető szőlő aranyszínű sárgaság betegséggel kapcsolatban. A kórokozó már 15 borvidéken jelen van, és komoly növényegészségügyi, valamint gazdasági kockázatot jelent a hazai szőlőtermelésre.

A 2015-ös első megjelenése óta a betegség Vas vármegye több szőlőtermő területén is felbukkant. A fertőzött területeken hatósági intézkedésekre volt szükség: a növényvédelmi osztály 17 Vas vármegyei településen összesen 19 növényegészségügyi zárlatot rendelt el. Az érintett települések között szerepel Csepreg, Kőszeg, Kőszegszerdahely, Gencsapáti, Perenye, Felsőcsatár, Szombathely, Nagysimony, Gérce, Káld, Csipkerek, Oszkó, Csehi, Csehimindszent, Bérbaltavár, Olaszfa és Nagytilaj.

A karantén alá vont területek 1 kilométeres körzetéből szaporítóanyagot kizárólag szigorú hatósági engedéllyel lehet elszállítani. Fontos azonban kiemelni, hogy a zárlat nem érinti a szőlő fogyasztását, valamint a bor készítését és forgalmazását.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság betegség kórokozója emberre és melegvérű állatokra nem jelent veszélyt, kizárólag növényekben és rovarokban képes életben maradni és szaporodni. A fitoplazma, amely egy sejtfal nélküli baktérium, tápanyagáramlási zavart okoz a növényben, aminek következtében a tőke kondíciója és ellenállóképessége fokozatosan romlik. A fertőzött növények fejlődése visszamarad, nem hoznak termést, és a hajtások nem érnek be, ami végső soron az ültetvény teljes pusztulásához vezethet.

A betegség terjedése elsősorban két úton történik: fertőzött szaporítóanyaggal, illetve az amerikai szőlőkabóca által, amely a kórokozót a fertőzött növényről az egészségesre viszi át. Jelentős fertőzési gócpontokat jelentenek az elhanyagolt szőlőültetvények és az erdei iszalaggal benőtt területek is.

Mivel a betegség ellen növényvédő szerekkel nem lehet védekezni, a megelőzés jelenti az egyetlen hatékony megoldást. A terjedés megakadályozásának kulcsfontosságú elemei: a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni célzott rovarölőszeres védekezés, kizárólag ellenőrzött forrásból származó szaporítóanyag használata, valamint a területek rendszeres karbantartása és a köztes gazdanövények gyérítése.