2025. szeptember 5. péntek Viktor, Lőrinc
25 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felnőtt férfi szőlőt szüretel a szőlőben.
HelloVidék

Mi lesz így a magyar borral? Vas megyében is megjelent a veszélyes szőlőbetegség

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 17:37

A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma Vas vármegyében is megjelent, ami jelentős fenyegetést jelent a hazai borvidékekre. A betegség ellen növényvédőszeres kezelés nem hatásos, így a megelőzés kulcsfontosságú a szőlőtermesztők számára - jelentette a Vas Vármegyei Kormányhivatal.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya figyelmeztetést adott ki a hazai borvidékeket egyre súlyosabban fenyegető szőlő aranyszínű sárgaság betegséggel kapcsolatban. A kórokozó már 15 borvidéken jelen van, és komoly növényegészségügyi, valamint gazdasági kockázatot jelent a hazai szőlőtermelésre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 2015-ös első megjelenése óta a betegség Vas vármegye több szőlőtermő területén is felbukkant. A fertőzött területeken hatósági intézkedésekre volt szükség: a növényvédelmi osztály 17 Vas vármegyei településen összesen 19 növényegészségügyi zárlatot rendelt el. Az érintett települések között szerepel Csepreg, Kőszeg, Kőszegszerdahely, Gencsapáti, Perenye, Felsőcsatár, Szombathely, Nagysimony, Gérce, Káld, Csipkerek, Oszkó, Csehi, Csehimindszent, Bérbaltavár, Olaszfa és Nagytilaj.

A karantén alá vont területek 1 kilométeres körzetéből szaporítóanyagot kizárólag szigorú hatósági engedéllyel lehet elszállítani. Fontos azonban kiemelni, hogy a zárlat nem érinti a szőlő fogyasztását, valamint a bor készítését és forgalmazását.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság betegség kórokozója emberre és melegvérű állatokra nem jelent veszélyt, kizárólag növényekben és rovarokban képes életben maradni és szaporodni. A fitoplazma, amely egy sejtfal nélküli baktérium, tápanyagáramlási zavart okoz a növényben, aminek következtében a tőke kondíciója és ellenállóképessége fokozatosan romlik. A fertőzött növények fejlődése visszamarad, nem hoznak termést, és a hajtások nem érnek be, ami végső soron az ültetvény teljes pusztulásához vezethet.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

A betegség terjedése elsősorban két úton történik: fertőzött szaporítóanyaggal, illetve az amerikai szőlőkabóca által, amely a kórokozót a fertőzött növényről az egészségesre viszi át. Jelentős fertőzési gócpontokat jelentenek az elhanyagolt szőlőültetvények és az erdei iszalaggal benőtt területek is.

Mivel a betegség ellen növényvédő szerekkel nem lehet védekezni, a megelőzés jelenti az egyetlen hatékony megoldást. A terjedés megakadályozásának kulcsfontosságú elemei: a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni célzott rovarölőszeres védekezés, kizárólag ellenőrzött forrásból származó szaporítóanyag használata, valamint a területek rendszeres karbantartása és a köztes gazdanövények gyérítése.
Címlapkép: Getty Images
#bor #betegség #szőlő #agrárium #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:40
17:37
17:29
17:19
17:15
Pénzcentrum
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
Sokk a világgazdaságban: olyan fordulat zajlik, amire senki sem mert volna fogadni 20 éve
Torz tükörben a magyar tinik: miért látja magát kövérnek minden második lány?
Súlyos döntést kell meghoznia sok idősödő magyarnak: erre rámehet a házuk, lakásuk
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 5. péntek
Viktor, Lőrinc
36. hét
Szeptember 5.
Jótékonysági világnap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
2
3 hete
Videóra vették a magyar erdők fán tekergő óriáskígyóját: ezt jobb ha tudod, mielőtt hozzányúlsz
3
3 hete
Vadpörkölt mennyországra bukkantunk a Bakony mélyén: haspártiak titkos helye, meglepő árakkal
4
2 hete
Pánik a Hévízi-tó körül: tényleg lehűlt a vize? A fürdő most lerántotta a leplet az igazságról
5
2 hete
Egyszerűen kiapad a népszerű magyar tó? Ennek a fele se tréfa, óriási a baj
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjfelszólítás
az esedékes biztosítási díj megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás a respiro-n belül. Ilyen esetben a biztosító kockázatviselése további 30 nappal meghosszabbodik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 5. 16:05
Sokk a világgazdaságban: olyan fordulat zajlik, amire senki sem mert volna fogadni 20 éve
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 5. 15:44
Rab Árpád: valaki nagyon meg fog gazdagodni abból, hogy megmenti a Földet
Agrárszektor  |  2025. szeptember 5. 16:29
Durva lépés: brutális vámot vet ki Kína az európai sertéshúsra