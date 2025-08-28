Bezáratta a NAV az egyik legnagyobb vidéki kínai áruházat: durva, mi történt a háttérben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felszámolta az esztergomi Bástya Áruház két emeletén működő kínai üzletet, miután kiderült: a tulajdonos céget több tízmillió forintos adócsaláson érték.

A 1300 négyzetméteres esztergomi áruház ajtajára először csak egy tábla került ki „Technikai okok miatt ZÁRVA” felirattal, de a napokban fény derült a valódi okokra. A NAV vizsgálata megállapította, hogy a budapesti székhelyű tulajdonos fiktív számlákkal csökkentette adófizetési kötelezettségét: több mint száz gyanús cégtől – köztük felszámolás vagy törlés alatt álló vállalkozásoktól – fogadott be hamis számlákat ruha- és cipőáruról – írja a Kemma.hu

A hatóság szerint a számlákon szereplő termékeket a beszállítók valójában nem is értékesíthették, mert sem személyi, sem tárgyi feltételekkel nem rendelkeztek. Így vált bizonyíthatóvá, hogy a társaság tudatosan minimalizálta adókötelezettségét.

A NAV összesen 88 millió forint adó megfizetésére kötelezte a céget. A tulajdonos ugyan 20 millió forintot készpénzben befizetett, de a fennmaradó összeget csak részben rendezte, ezért a hivatal lefoglalta a teljes, mintegy 95 millió forint értékű árukészletet. A 33 ezer darabból álló készletet elektronikus árverésen értékesítik.

A bolt három nap alatt teljesen kiürült, az alkalmazottak sorsáról egyelőre nincsenek információk.