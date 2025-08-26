Házak között, villanyvezetéknek csapódva ért földet egy hőlégballon Debrecenben

Vasárnap este váratlan események borzolták a debreceniek kedélyeit: egy hőlégballon kényszerleszállást hajtott végre a város egyik kertvárosi utcájában. A manőver közben hozzáért egy villanyvezetékhez, emiatt több órára megszűnt az áramellátás a környéken, írja a Haon.hu.

Vasárnap este Debrecenben műszaki hiba miatt kényszerleszállást hajtott végre egy hőlégballon. A jármű végül a Böszörményi úton ért földet, ahol már várták a mentőegységek és a hatóságok.

A Telex egyik olvasója arról számolt be, hogy az ereszkedés közben a léggömb hozzáért egy villanyvezetékhez, ami szikrázott, és pukkanó hangot adott. A helyiek a zajt először gépfegyverropogásnak hitték, többen kirohantak az utcára, és így látták meg, hogy a hőlégballon a házak között próbál leszállni.

Az RTL Híradó információi szerint a ballon egyórás sétarepülésre indult az autópálya mellől. Az időjárás előrejelzések kedvező széljárást jeleztek, ám a szél végül a város fölé sodorta a járművet. A pilóta több alkalmasnak tűnő helyet is keresett a landolásra, de végül egy kertvárosi utcában hajtotta végre a kényszerleszállást, ahol egyik oldalon fák, másikon villanyvezetékek álltak.

A ballon a manőver során hozzáért az egyik vezetékhez, emiatt három órán keresztül nem volt áram az érintett környéken. A fedélzeten tartózkodó hat utas közül senki sem sérült meg.

A pilóta szerint a stabil szél időközben megszűnt, helyét kavargó légáramlat vette át, ami miatt nem volt más választása, mint a kényszerleszállás. Az esettel kapcsolatban a rendőrség légiközlekedés veszélyeztetése miatt vizsgálatot indított.