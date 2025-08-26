Visszafordíthatatlan pusztulás szélén áll a mikei kastély, amelynek megmentésére már nincs esély a helyi önkormányzat szerint.
Házak között, villanyvezetéknek csapódva ért földet egy hőlégballon Debrecenben
Vasárnap este váratlan események borzolták a debreceniek kedélyeit: egy hőlégballon kényszerleszállást hajtott végre a város egyik kertvárosi utcájában. A manőver közben hozzáért egy villanyvezetékhez, emiatt több órára megszűnt az áramellátás a környéken, írja a Haon.hu.
Vasárnap este Debrecenben műszaki hiba miatt kényszerleszállást hajtott végre egy hőlégballon. A jármű végül a Böszörményi úton ért földet, ahol már várták a mentőegységek és a hatóságok.
A Telex egyik olvasója arról számolt be, hogy az ereszkedés közben a léggömb hozzáért egy villanyvezetékhez, ami szikrázott, és pukkanó hangot adott. A helyiek a zajt először gépfegyverropogásnak hitték, többen kirohantak az utcára, és így látták meg, hogy a hőlégballon a házak között próbál leszállni.
Az RTL Híradó információi szerint a ballon egyórás sétarepülésre indult az autópálya mellől. Az időjárás előrejelzések kedvező széljárást jeleztek, ám a szél végül a város fölé sodorta a járművet. A pilóta több alkalmasnak tűnő helyet is keresett a landolásra, de végül egy kertvárosi utcában hajtotta végre a kényszerleszállást, ahol egyik oldalon fák, másikon villanyvezetékek álltak.
A ballon a manőver során hozzáért az egyik vezetékhez, emiatt három órán keresztül nem volt áram az érintett környéken. A fedélzeten tartózkodó hat utas közül senki sem sérült meg.
A pilóta szerint a stabil szél időközben megszűnt, helyét kavargó légáramlat vette át, ami miatt nem volt más választása, mint a kényszerleszállás. Az esettel kapcsolatban a rendőrség légiközlekedés veszélyeztetése miatt vizsgálatot indított.
Egyre gyorsabb ütemben hódítja meg a hazai vizes élőhelyeket a nagyvirágú tóalma, egy Amerikából származó inváziós növényfaj, amely komoly ökológiai és gazdasági károkat okozhat.
A 26 hektáros vízfelület, a hozzá tartozó tanya és erdős terület a Natura 2000 hálózat részét képezi, így nemcsak ingatlanként, hanem védett természeti értékként is...
A miskolci színház új évadot hirdetett. Ismét sűrű és izgalmas évad elé néz: 14 bemutatóval, hazai és nemzetközi közönség előtt.
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
A házi készítésű lekvárok rajongóinak idén sem kell nélkülözniük a szezon ízletes slágergyümölcsét: tudd meg, hogyan dolgozd fel, mi mindent készíts belőle, amíg még kapható.
A Dining Guide szerint ezek az éttermek azok, ahol a vasárnapi ebéd igazi ünneppé válik a család és a barátok számára.
Most, hogy végre fellélegezhetünk, elmúlt a kánikula, nincs is jobb program, mint felkerekedni, és a bakonyi indián, Cseh Tamás nyomába eredve belevetni magunkat a rengetegbe.
Generációk nőttek fel úgy, hogy szeptember előtt itt vásárolták meg első ceruzáikat vagy temperakészleteiket.
Döbbenetes látvány fogadta a Makói televízió stábját a város szabadstrandján: a folyómeder jó részén ma már nem víz hullámzik, hanem homok terül el. A folyó...
Elszürkült, megrogyott épületek, kitört ablaküvegek - ez fogadja a Nyugat-Európából érkezőket és az ingázó magyarokat a Vas megyei határátkelőkön, többek között Bucsunál.
Sokak örömére a nagyatádi gyógyfürdő idén hosszabb ideig várja a strandolni vágyókat: a szezon egy héttel tovább tart, mint eredetileg tervezték.
Csütörtök délután még elég üres a szombathelyi Fő tér: az árusok többsége ki se pakolt, de néhány falatozó már nekiállt a sütögetésnek.
Pásztónál a patakmeder szinte teljesen kiszáradt, a víz eltűnt. A természetvédelem most riadót fúj, de a helyiek szerint nemcsak a hőség és az aszály a...
„Este fél tizenegy körül hat éhes, csíkos hátú vadmalac lepték el a balatonmáriafürdői Dorka nyaraló kertjét, ahol a tulajdonos és párja videóra vették, amint hangos...
Figyelem, felújítási munkák miatt átmenetileg nem látogatható a Keszthelyi-hegységben található Festetics-kilátó. Részletek itt!
„Tényleg lehűlt a Hévízi-tó?” – hónapok óta keringenek a közösségi médiában hírek a tó hőmérsékletének csökkenéséről és a vízhozam apadásáról. A fürdő most hivatalosan is...
A Palatinus-tó vízszintje egyre kisebb, és a folyamatos szennyeződés is gondot okoz. A szakemberek szerint komoly aggodalomra egyelőre nincs ok.
Szokatlan vendégei akadtak a Tisza-tavi horgászoknak, amikor pecabot helyett vaddisznómalacok jelentek meg mellettük a parton.A meglepetés-vendégekről videó is készült, íme!
Segítség, bűzlik a komposzt, mit rontottunk el? A hazai kertészmérnök elárulja, hogyan kerülhetjük el a kellemetlen szagokat, és varázsolhatunk a zöldhulladékból földi aranyat.
