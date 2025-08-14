A hír ennyi: Győr belvárosának ikonikus kis kocsmája, az Anna Presszó augusztus 15-én újra kinyit. A retró hangulatú poharazó három éve állt üresen, aztán jött...
Durva invázió Tolnában: tömegével másznak fel az emberre is a büdös, gusztustalan rovarok
Tolnában egyes településeken jelentős mértékben felszaporodtak az ázsiai márványos poloskák, amelyek a szántóföldekről a lakott területekre is betelepülnek. A helyi önkormányzat és a növényvédelmi szakemberek szerint a rovarok komoly károkat okozhatnak a termésben és kellemetlenséget a lakosoknak.
Bogyiszlón elszabadult az ázsiai márványos poloskák inváziója – a helyzetre maga a polgármester hívta fel a figyelmet, miután a gusztustalan rovarok szó szerint tömegével másztak fel a lábán. A falu határában lévő repcetáblákon lerakott petékből kikelő poloskák a tarlóról szivárognak be a lakott területekre, ahol élő növényeket és termést pusztítanak, miközben a lakosságnak is rengeteg kellemetlenséget okoznak - írta a Teol.hu.
A Tóth István polgármester által jelzett problémát a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályához is eljuttatták, remélve, hogy lesz hatékony megoldás a kártevők ellen.
Dr. Gabi Géza növényvédelmi szakmérnök szerint a rovarok Ázsiából érkeztek a szállítmányozás révén, és mivel természetes ellenségeik nem követték őket, az elmúlt években rendkívül elszaporodtak. Az ázsiai márványos poloska nagyon hasonlít a bogyómászó poloskához, amely őshonos Magyarországon, így természetes ellenségei fenntartják az egyensúlyt. Keletről jött rokonaik színe szürkés-barnás, márványos mintázatú, és mivel nincs, ami elpusztítaná őket, kedvükre dézsmálják a termést. Az élő növényeket, gyümölcsöket pusztítják, így permetezni sem lehet azokat. A szántóföldön, a learatott területen ez szintén nem lehetséges, így csak a folyamatos védekezés segíthet valamelyest csökkenteni a számukat.
A szakember figyelmeztet: augusztus végén és szeptemberben a fertőzött településeken esténként tömegével jelennek meg, ősszel pedig a házakba húzódnak telelésre. Az enyhe telek miatt könnyen átvészelik a hideget, így a következő évben még nagyobb számban térhetnek vissza. Bár kaphatók poloskairtó szerek, a rovarok ellen egyelőre csak folyamatos és kitartó védekezéssel lehet felvenni a harcot.
Óriási a baj: a Kiskunságban már a legellenállóbb füvek is feladták a harcot az aszállyal szemben – a területek felén több mint 95 százalékuk, háromnegyedén...
Először rendezik meg a Független Vidéki Színházak Fesztiválját Szentesen, a Tóth József Színházban, ahol öt nap alatt az ország különböző pontjairól érkező társulatok mutatják be...
Ilyen zsidó gasztroünnepet még nem látott Nyíregyháza: harmadszor rendezik meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Zsidó Gasztronómiai Fesztivált!
Az idei nyárban különösen figyelemre méltó, hogy a tó vize 30 egymást követő napon maradt 24 °C felett.
Gondoltad volna, hogy az a csodás élénkkék virág, ami most nyílik a mezőkön, igazi szuperhős a gyógynövények között? Ez a mezei katáng, de most virágzik...
Teljesen kiégett Tolna vármegye és az ország ikonikus buszmegállója Mórágyon.
Évtizedekig a Dunaferr dolgozóinak nyári sportnapjait és céges majálisait szolgálta, most azonban új gazdát keres a Lemezalakító üzem szabadidőparkja.
A somogyi Csokonyavisontán 2026 nyarára megnyílik Magyarország legújabb, természetközeli gyógyvizes tava – és a helyiek szerint itt nem a luxus, hanem a nyugalom lesz a...
Második világháborús aknavető gránátok és kézigránátok kerültek elő a Pest vármegyei Alsónémediben egy ládából.
Egy erdőben végzett kísérlet egyértelműen megmutatja, miért kell rendkívül óvatosnak lenni, ha a Kárpátokban szabad ég alatt sátrazol – a medvék és más vadak pillanatok...
Nem mindennapi esethez riasztották a tűzoltókat Paloznakon: egy szarvas akadt bele egy kerti hinta szerkezetébe, és csak komoly összefogással tudták kiszabadítani.
Figyelem, ennek a horgászatnak itt vége: tilalom lépett életbe az egyik legnépszerűbb hazai víztározón
Az idei év szélsőséges időjárása és az ebből fakadó vízszintcsökkenés rányomta a bélyegét a a Maconkai-víztározó állapotára, ezért drasztikus lépésekre kényszerültek!
Újra kinyitott a meseszép zalai strand a Szapáry-kastély ősfái között: a belépő áránál is leesik az állad!
Hat évnyi szünet után szombaton délelőtt 10 órakor újra megnyitotta kapuit a látogatók előtt a letenyei strandfürdő, amely felújított medencékkel és megújult környezettel várja a...
A feldühödött sárvári szurkoló nemcsak szidalmazta az edzőt, de egy borosüveggel is célba vette az autóját.
Az idei nyár rendkívüli aszályos időjárása jelentősen lecsökkentette a Maros folyó vízszintjét, ami szokatlan látványt nyújt a folyó mentén.
A szeptemberi tűzeset óta jelentős előrelépések történtek, de félkész állapotban nem akarták megnyitni a fürdőt. Ennek okairól is beszélt a polgármester.
Bezárja üzletét a Spar Kisujjszálláson. A boltlánc szerint hosszú távon sem működtethető nyereségesen az egység, ezért augusztus 24-én nyit ki utoljára.
-
