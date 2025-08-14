Durva invázió Tolnában: tömegével másznak fel az emberre is a büdös, gusztustalan rovarok

Tolnában egyes településeken jelentős mértékben felszaporodtak az ázsiai márványos poloskák, amelyek a szántóföldekről a lakott területekre is betelepülnek. A helyi önkormányzat és a növényvédelmi szakemberek szerint a rovarok komoly károkat okozhatnak a termésben és kellemetlenséget a lakosoknak.

Bogyiszlón elszabadult az ázsiai márványos poloskák inváziója – a helyzetre maga a polgármester hívta fel a figyelmet, miután a gusztustalan rovarok szó szerint tömegével másztak fel a lábán. A falu határában lévő repcetáblákon lerakott petékből kikelő poloskák a tarlóról szivárognak be a lakott területekre, ahol élő növényeket és termést pusztítanak, miközben a lakosságnak is rengeteg kellemetlenséget okoznak - írta a Teol.hu.

A Tóth István polgármester által jelzett problémát a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályához is eljuttatták, remélve, hogy lesz hatékony megoldás a kártevők ellen.

Dr. Gabi Géza növényvédelmi szakmérnök szerint a rovarok Ázsiából érkeztek a szállítmányozás révén, és mivel természetes ellenségeik nem követték őket, az elmúlt években rendkívül elszaporodtak. Az ázsiai márványos poloska nagyon hasonlít a bogyómászó poloskához, amely őshonos Magyarországon, így természetes ellenségei fenntartják az egyensúlyt. Keletről jött rokonaik színe szürkés-barnás, márványos mintázatú, és mivel nincs, ami elpusztítaná őket, kedvükre dézsmálják a termést. Az élő növényeket, gyümölcsöket pusztítják, így permetezni sem lehet azokat. A szántóföldön, a learatott területen ez szintén nem lehetséges, így csak a folyamatos védekezés segíthet valamelyest csökkenteni a számukat.

A szakember figyelmeztet: augusztus végén és szeptemberben a fertőzött településeken esténként tömegével jelennek meg, ősszel pedig a házakba húzódnak telelésre. Az enyhe telek miatt könnyen átvészelik a hideget, így a következő évben még nagyobb számban térhetnek vissza. Bár kaphatók poloskairtó szerek, a rovarok ellen egyelőre csak folyamatos és kitartó védekezéssel lehet felvenni a harcot.