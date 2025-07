Vége: öt hónap után bezár a szatócsbolttal megfejelt vidéki posta – a vállalkozó feladta

2025 februárjában nagy reményekkel nyílt újra a korábban bezárt oladi kisposta Szombathelyen, ám a lendület csak öt hónapig tartott: július végén bezár az épületben működő posta és a mellette nyitott szatócsbolt is – közölte a hírt a vállalkozás a Facebookon.

A Magyar Posta 2022-es bezárási hulláma után a szombathelyi Olad városrésze is posta nélkül maradt. Akkor egy ideig önkéntesek próbáltak ideiglenes postai szolgáltatást biztosítani, de a végleges bezárás után ez is megszűnt. A lakók azóta is nehézségekkel küzdenek: az idősebbeknek vagy családanyáknak komoly kihívást jelentett a távolabbi központi posta elérése.

Az újranyitás ötlete 2024 végén kapott szárnyra: Hirschl József, aki korábban Szentpéterfán már sikerrel működtetett postapartnerséget, vállalta, hogy az oladi épületben újranyitja a szolgáltatást – szatócsbolttal kiegészítve, hogy gazdaságosabb legyen az üzemeltetés.

„A postapartnerség akkor életképes, ha több lábon áll” – nyilatkozta akkor Hirschl a Nyugat.hu-nak. Ennek szellemében indította el a kisposta melletti vegyeskereskedést is.

Munkaerőhiány döntötte meg a kezdeményezést

A vállalkozás a döntést azzal indokolta, hogy egyre nehezebb megbízható és szakképzett postai munkaerőt találni, ami ellehetetlenítette a működést. A kis létszámú, de összetett feladatkörben dolgozó munkatársak nélkül a postaüzemeltetés fenntarthatatlanná vált.

A helyiek most újra nehéz helyzetbe kerültek: postai szolgáltatás nélkül marad a városrész, miközben a lakosság igénye változatlanul fennáll. Sokak számára nemcsak kényelmetlenség, hanem komoly logisztikai gondot is jelent a legközelebbi posta megközelítése.

„Elkeserítő, hogy újra bezár, épp kezdett bejáratódni” – írta egy helyi lakos kommentben a vállalkozás bejegyzésére reagálva.

Hogyan tovább, oladiak?

"Az elmúlt években a digitalizáció elterjedésével az ország egész területén jelentősen csökkent a hagyományos postai szolgáltatások iránti kereslet. Különösen igaz ez a nagyobb városokra, így Szombathelyre is" – közölte a Vaol.hu-nak később a Magyar Posta.

A vállalat hozzátette: a bezárás valódi oka a működés racionalizálása volt. Megjegyezték azt is, hogy Szombathelyen jelenleg nyolc postahivatal működik, amelyek alternatívaként szolgálhatnak a lakosságnak.

Emellett hangsúlyozták: a vonatkozó jogszabályok szerint a megyeszékhelyen már három posta üzemeltetése is elegendő lenne az előírások teljesítéséhez – vagyis aligha várható, hogy az oladi posta újra megnyisson.