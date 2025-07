Ez történik, ha több ezer ember három napra kiszakad a valóságból

Harmincadik alkalommal rendezik meg a Krisna-völgyi Búcsút, Magyarország egyik legnagyobb spirituális és kulturális élményfesztiválját. A somogyvámosi ökofalu különleges programokkal, tradicionális indiai élményekkel, zenés-táncos estekkel és tematikus túrákkal várja a látogatókat július 25. és 27. között. A jubileumi esemény minden korosztály számára tartogat meglepetéseket, de a 30 éves látogatók ajándék belépőt is kapnak.

Krisna-völgy, az ország egyik legismertebb ökofaluja és spirituális közössége már több mint három évtizede áll fenn és várja az érdeklődőket. A kezdetekben csupán néhány tucat lelkes fiatal, egy néhány hektáros földterületen kezdett gazdálkodásba, hogy gyakorlatba ültesse az „egyszerű életmód, emelkedett gondolkodás” mottóját. Azóta Krisna-völgy 320 hektárossá duzzadt, természeti szépsége, tudatos fejlesztései és fenntartható életmódja révén pedig mára egy közkedvelt lelki oázissá és ökológiai tudásbázissá vált.

A Völgy saját iskolával, tehénvédelmi központtal, ökokertészettel és hatalmas fóliasátras termőterülettel rendelkezik. Egyedi szennyvíztisztító rendszert működtet, megújuló energiákra épít, és szinte teljesen független a közművektől. A lakók ökrös járgányházban, az ökrök igavonó erejét felhasználva aprítják a fát és őrlik a gabonát, saját méhészetet tartanak fenn, és egyedi kézműves műhelyt is működtetnek, a Syama Handmade-et, ahol a ruhakészítés a növények elültetésétől egészen a hímzésig nyomon követhető. A közösség életének középpontjában az Isten iránti odaadás áll – ennek szimbóluma a lenyűgöző templom, amely egyszerre spirituális, közösségi és kulturális programoknak is teret ad.

Bár Krisna-völgy egész évben látogatható, a legnagyobb élményt kétségtelenül a Krisna-völgyi Búcsú nyújtja. Az első ilyen eseményt 1996-ban rendezték meg, amikor beavatták a templomot. Az indiai kulturális központ már akkor is kíváncsiskodók ezreit vonzotta, így vált a szakrális tér egyben turisztikai látványossággá is. A nyár fénypontját jelentő eseményre több száz Krisna-hívő érkezik az országból, hogy együtt mutassák be a természetközeli életmódot és az ősi védikus kultúra mindennapi gyakorlatát – annak színes hagyományaival, életfilozófiájával, zenéjével, táncaival és ételeivel. Nappal kicsik és nagyok interaktív módon ismerkedhetnek meg az itt élők hétköznapjaival, esténként pedig mantraéneklés és hatalmas zenés buli várja a vendégeket.

Mi vár rád a jubileumi Búcsún?

SpiritUp Terasz – elcsendesedés, vezetett meditációk, relaxáció, este közös zenélés

Színpadi műsor – indiai esküvő, zene, tánc

India ízei – vegetáriánius és vegán gasztroélmények, szabadtűzön készült finomságok

Tematikus séták – bepillantás az ökofarm kulisszái mögé

Bocisimogató, ökrös szekerezés, járgányház bemutató

Kézműves bemutatók, foglalkozások

Kirakodóvásár, filozófiai könyvek vására, indiai kincsek

Kulturális előadások, jóga, filozófiai beszélgetések

Retro fotókiállítás: „30 év – 30 pillanat Krisna-völgyből”

Szári-próba, hennafestés, szépségsziget

Ökrös szekértúrák, kisvasút

Kertészeti, gyógynövény, életmód és karma tisztító körséták

Holi – a színek ünnepe pénteken! – festékdobálós color party

Ha valaki éppen 30 éves, a fesztivál számára ingyenes. A jegyelővételben kapcsolatban részletek itt olvashatóak: https://bucsu.krisnavolgy.hu/jegyelovetel/