3+1 bakancslistás bringatúra vidéken: gyerekekkel is szuper élmény, és a pénztárcád is megkíméli

Biciklire pattanni mindig hatalmas örömöt jelent, hát még amikor a szeretteinkkel együtt tesszük ezt! Egy családi kerékpártúrán kicsiknek és nagyoknak is garantált a szórakozás, nem beszélve a jótékony testmozgásról, amely nemcsak fizikailag, de lelkileg is feltölt bennünket. A legjobb ezekben a túrákban, hogy mi dönthetjük el, milyen távot tekerünk le egy nap, hol állunk meg pihenni közben, és milyen látványosságokra szeretnénk több időt szánni. A Csodásmagyarország.hu négy olyan kerékpártúrát mutat be, amelyek, amellett, hogy könnyen teljesíthetőek, páratlan élményt nyújtanak mindenkinek!

1. Strandolással egybekötött Balatonfüred–Tihany körtúra

Azoknak, akik biciklivel szeretnék belevetni magukat a balatoni nyárba, remek választás lehet a Balatonfüred és Tihany közötti kerékpáros kirándulás. Az útvonal könnyed, kezdőknek és családosoknak is ideális, így akár 10-12 év körüli gyerekekkel is bátran nekivághatunk. A túra során 23 kilométeren keresztül, jól kiépített bringaúton haladhatunk, ahol a balatoni pezsgés mellett megtapasztalhatjuk a természet nyugtató közelségét is. Túránkat Balatonfüreden, a Tagore sétányon indíthatjuk, ahonnan sík terepen juthatunk el egészen a tihanyi kikötőig. A félsziget belseje felé haladva néhány lankásabb szakasz tarkítja az utat, de a látvány, ami a környéken vár, szinte minden erőfeszítésünkért kárpótol.

Tihanyba érve érdemes felkeresni a gyönyörű fekvésű Belső-tó partján fekvő Levendula Ház Látogatóközpontot, ahol az interaktív tárlaton túl levendulás finomságok is várnak ránk. Ugyanakkor megcsodálhatjuk a nemrég felújított Tihanyi Bencés Apátságot is, amely a térség egyik legszebb kulturális látnivalója. Ha a kerékpározás mellett egyéb aktív élményre is vágyunk, érdemes felkeresni az Őrtorony-kilátót, ahonnan garantáltan lenyűgöző panorámában lesz részünk! A túrát Balatonfüred felé visszafordulva zárhatjuk, ahol a nap végén a Kisfaludy vagy az Esterházy strand homokos partján pihentethetjük meg fáradt izmainkat, és csobbanhatunk egyet a Balatonban.

2. Természetközeli bringaélmény a gemenci erdőben

A Gemenci erdő nemcsak hazánkban, de Európa-szerte is különleges helynek számít. Az évente visszatérő áradások miatt itt egészen egyedi növény- és állatvilág alakult ki, amelyet érdemes testközelből is felfedezni. A terület bringával is bejárható, akár gyerekekkel is, hiszen a túra hossza mindössze 15 kilométer. A kirándulás Pörbölyről indul, a Gemenci Állami Erdei Vasút végállomásától. Az útvonal végig a Duna aszfaltozott töltésén vezet, amely az ártéri erdő nyugati részét szegélyezi. Útközben egy kis szerencsével vaddisznókat vagy vadmacskákat is megpillanthatunk biztonságos távolságból.

A Malomtelelőnél érdemes egy rövid pihenőt tartani, és gyalogosan bejárni a helyi tanösvényt, amely különleges hangulatával mindenkit elvarázsol. Lassiba érve hangulatos pihenőpark vár bennünket játszótérrel, ahonnan ismét bringára szállhatunk, és visszatekerhetünk Pörbölyig. A túra végén az Ökoturisztikai Központban frissítő italok és finom falatok mellett lazíthatunk, de a hely interaktív kiállítása is tartogat izgalmas látnivalókat a Gemenc világáról.

3. Könnyed tekerés a fővárosból a Dunakanyar ékszerdobozáig

A Budapest–Szentendre közötti kerékpárút nem véletlenül tartozik a fővárosi bringások kedvencei közé. A Margit híd budai hídfőtől a szentendrei Duna korzóig tartó, körülbelül 22 kilométeres szakasz könnyen teljesíthető, hiszen alig akad benne emelkedő, így szinte bárki számára ideális kikapcsolódást nyújthat. A túra során elhaladunk a hangulatos Római-part mellett, eltekerünk a népszerű Lupa-sziget közelében, majd egy csendes, ártéri erdőn is keresztülhaladunk, ahol a természet nyugalma és a napfény játékai teszik igazán különlegessé az utat. A bringázás végén Szentendre óvárosának macskaköves utcái és színes házai fogadnak, ahol bőven akad lehetőség fagyizásra, egy kiadós ebédre vagy egy hangulatos kávéra.

A Duna-parti korzón érdemes megpihenni egy padon, vagy egy kellemes sétára indulni a vízparton. A közösségi közlekedés szerelmesei számára igazi paradicsom a Városi Tömegközlekedési Múzeum, amely a HÉV végállomás közelében várja látogatóit, remek kiegészítő programot kínálva a tekerés mellé. Hazafelé pedig két lehetőség közül választhatunk: aki elfáradt, felszállhat a HÉV-re, de ha maradt még energiánk, akár visszafelé is letekerhetjük a távot, élvezve a Duna-parti bringaút kellemes hangulatát.

+1. Az Év Kerékpárútja: a Murakeresztúr kör

Idén is megszavazták az Év Kerékpárútját: a nyertes ezúttal egy olyan bicikliút lett, amely Európa Amazonasát is érinti. A díjnyertes útvonal az ország dél-nyugati határán, a Mura folyó mentén, Zala és Somogy vármegye határán kanyarog. A 30 kilométer hosszú szakasz különlegessége, hogy közforgalom elől elzárt területen halad, így zavartalanul élvezhetjük a folyóparti erdők békéjét.

A túra Murakeresztúrról indul, és a határfolyó töltésén tekerve az első nevezetesség a Zrínyi Miklós egykori palánkvárának romjai. Innen továbbhaladva egy árnyas erdei szakasz következik, majd felkapaszkodhatunk a Szentmihály-hegyre, ahonnan páratlan panoráma tárul elénk a Dráva-Mura torkolatra. Ha tovább szeretnénk fokozni a természetközeli élményeket, tehetünk egy sétát a Dráva-ártér tanösvényen is. Innen egy csendes, alacsony forgalmú útszakaszon folytatódik a bicikliút, majd Őrtilos érintésével Belezna felé zárhatjuk a kört. Akik pedig igazán felfrissülnének a túra végén, akár meg is mártózhatnak a Mura hűsítő vizében.