Madármaffia a város felett: ádáz galambháború dúl a békés vidéki településen

Békéscsaba önkormányzata komoly intézkedésekkel próbálja kezelni az örvös galambok okozta egyre súlyosbodó problémát – erről Szarvas Péter polgármester számolt be a városházán. Mint fogalmazott: „Minden lehetséges eszközt bevetünk ebben a háborúban.” A galambinvázió az elmúlt hónapokban olyannyira elfajult, hogy a városvezetés újabb határozott lépéseket volt kénytelen megtenni.

Ahogy a Beol.hu beszámolt róla, korábban csupán hét élvefogó csapda működött Békéscsaba különböző pontjain, többek között a vasútállomásnál és az István malomnál. Azonban a madarak túlszaporodása miatt a város további 5 millió forintot szavazott meg a városgazdálkodási kft. számára, így immár húsz csapda segíti a madárállomány szabályozását.

A befogott galambokat háromnapos karantén után kezelik: a beteg egyedeket megsemmisítik, míg az egészséges példányokat 100 kilométerre, a Hortobágyra szállítják, ahol szabadon engedik őket – számolt be a kivitelező vállalkozó.

A galambpiszok okozta közegészségügyi és esztétikai problémák miatt a város rendszeres takarítást is végez, különösen a Szent István tér és az Andrássy út környékén. Három elektromos gép – köztük egy nagy nyomású tisztítógép, egy szívó-seprőgép és egy magasnyomású mosó – áll hadrendben. Egy ideig azonban a legfontosabb gép szervizelés alatt volt, így a tisztítás akadozott. Szarvas Péter azonban jelezte: „a gép újra szolgálatba állt, folytatjuk a takarítást.”

A polgármester, Szarvas Péter sajtótájékoztatójában arra is emlékeztetett, hogy továbbra is hatályban van az önkormányzati rendelet, amely szerint az ingatlanok előtti 15 méteres szakasz rendben tartása a tulajdonos vagy használó feladata. Ez nemcsak a galambürülék, hanem az eldobott hulladék és cigarettacsikkek eltakarítására is vonatkozik. A városvezetés egyelőre nem alkalmazott szankciókat, de együttműködésre kéri a lakosságot.