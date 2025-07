Űrlény a hazai vízekben? Különös invazív faj lepte el a Körösöket, most kiderült, mennyire veszélyes + Videó

Egy horgászkaland különös fordulatot vett a Hármas-Körösön – a pecások döbbenten látták, mi úszik a zsinór végén.

Amikor Petrovszki Róbert és Mazán Nándor a megszokott harcsázásra indult a Hármas-Körös gyomaendrődi szakaszán, még nem sejtették, hogy nem a megszokott uszonyos ragadozók lepik majd meg őket. A víz felszínén ugyanis apró, lüktető mozgású, áttetsző lények úszkáltak – és nem, nem valami sci-fi filmből szöktek meg. Ezek az apróságok az édesvízi medúzák voltak, egy meglepő, invazív faj, amely mára Magyarország vizeiben is megjelent - írta a Beol.hu.

Az édesvízi medúza, tudományos nevén Craspedacusta sowerbii, eredetileg Kínából származik, de az elmúlt évtizedekben a világ számos pontján megvetette a lábát – többek közt Európa tavaiban és folyóiban is. Most pedig a Körösök is otthont adnak ennek a különleges, ám szerencsére ártalmatlan jövevénynek.

A pecások megfigyelése szerint a medúzák tömegével bukkantak fel a melegedő víz hatására – ez ugyanis kulcsfontosságú tényező a faj megjelenéséhez. Petrovszki szerint a víz hőmérsékletének 20°C fölé kell emelkednie, hogy előjöjjenek ezek az áttetsző, néhány centis élőlények. Bár a csalánsejtjeik aprók és méreganyagot termelnek, az emberre teljesen veszélytelenek – sőt, kézbe is vehetők, mivel sem nem csípnek, sem nem égetnek.

A szakértők szerint ezek az invazív fajok gyakran csendben hódítják meg az édesvizeket, miközben a legtöbb ember mit sem sejt róluk. Bár a medúzák jelenléte nem feltétlenül fenyegeti közvetlenül az ökoszisztémát, hosszú távú hatásaikat még nem ismerjük teljesen. Az viszont biztos: ilyen látványos példányokat ritkán láthat az ember természetes környezetükben – a Körösök most ilyen különleges élményt kínálnak.

A jelenséget videóra is vették, a felvétel pedig villámgyorsan körbejárta a közösségi médiát, felkeltve a természet iránt érdeklődők figyelmét. Egy biztos: a horgászok ezúttal nemcsak zsákmányt, hanem egy ritka és izgalmas találkozást is hazavittek a vízpart mellől.