Infantilis szomszédok, Márai, egy pop-up kapitány és egy kozmikus test: Kőszeg nyáron sem viccel

Jön a Köz-Játék, és Kőszeg újra megtelik színházzal, zenével és történelmi drámával – meg egy kis szomszédháborúval is. Július 10. és 20. között nemcsak a vár falai, hanem a nézőtér is megremeg: premier, pop-up bábozás, Márai-évforduló, Wesselényi-összeesküvés és egy kiállítás a kozmikus testről. Szóval elég sok minden történik egyszerre – de pont ez benne a jó.

A Kőszegi Várszínház nyári évadának félidejében, július 10. és 20. között idén is megrendezik a Köz-Játék Fesztivált, amely a város kulturális életének egyik legizgalmasabb eseményévé vált az elmúlt években. A több helyszínen zajló fesztivál színházi bemutatókkal, kamaradarabokkal, zenés és gyerekprogramokkal, valamint egy különleges képzőművészeti kiállítással vár.

A fesztivál első színházi premierét július 10-én tartják: LaurenceJyll Felső szomszédok című színdarabját a Rózsavölgyi Szalonnal közösen állítja színpadra a Kőszegi Várszínház. A két generáció szarkasztikusan mulatságos összecsapásait bemutató kamaradarab főszereplői Balázs Andrea és Schneider Zoltán, valamint Nyomárkayy Zsigmond és László Rebeka eh.

Miről is szól a darab? Egy fiatal pár, Maxx és felesége, Juliee kibérel egy csendes, nyugodt kis lakást Párizsban, közel a város környéki erdőhöz. A házban csak két lakás van, ők az első emeletibe költöznek. Maxx épp arra készül, hogy befejezze közjegyzői tanulmányait, ezért számukra ideális a környezet – legalábbis így gondolják. Csakhogy már az első éjszakájukat felveri a felső szomszédtól érkező hangoskodás. Biztosak benne, hogy fiatalok randalíroznak ott, akik nem tisztelnek senkit. Igaz, Maxx és Juliee is fiatalok, de ők komolyan átgondolták a jövőjüket: milyen jövedelmező álláshoz akarnak jutni, mikor vállalnak gyereket. Minden évüket Excel-táblázatban tervezik. Az első éjszakán megjelenik náluk a második emeletről Léonn, egy különc ötvenes férfi, akinek hóbortos felesége, Babette is vele él. Nincs gyermekük, imádják az életet és a táncot, de nem bírják, ha rajtuk kívül még valaki lakik a házban. A korábbi alsó szomszédokat is elüldözték innen, és most igyekeznek megnehezíteni a fiatal pár életét, tulajdonképpen a kiszorításukra játszanak. Maxx és Juliee elhatározzák, hogy ezt nem hagyják!

Mottónak mi sem találhatnék hozzá ki jobbat: A szomszédjaink olyanok, mint a családunk: nem mi választjuk őket... A darabot Őze Áron rendezte.

Történelem a színpadon: A bosszú fogadója

A fesztivál különleges programja a májusban nagy sikerrel debütált történelmi kamaradráma, A bosszú fogadója, amely július 14-én és 15-én tér vissza Kőszegre. A 17. század második felében játszódó történet – F. Tóth Benedek írása alapján – a Wesselényifélee összeesküvés előzményeit idézi meg, mégpedig egykor valóban létező kőszegi helyszínen: a mai Arany Struccban.

A darabban Epres Attila, Bánfalvi Eszter, Marton Róbert és Csiby Gergely kelti életre a történelmet – nem díszletszerű hősökként, hanem hús-vér emberekként. A produkció külön értéke, hogy a korabeli női szereplők – köztük Széchy Mária és Frangepán Katalin – jelentőségére is fókuszál.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az igazi kérdés: létezik-e „az igazi”?

A fesztivál egyik csúcspontjaként július 17-én mutatják be Márai Sándor Az igazi című regényének színpadi adaptációjátPaczolayy Béla rendezésében. A művet a szerző születésének 125. évfordulója alkalmából viszi színre a Várszínház. A történet négy szereplő – és négy igazság – szemszögéből boncolgatja az emberi kapcsolatok, a hűség, a szabadság és az önazonosság kérdéseit. A főszerepbenBalázsovitss Edit, Pető Kata,Haumannn Máté és Cserna Antal áll színpadra.

A legkisebbeknek: Jurisics, Kőszeg kapitánya – pop-up könyv a színpadon

A Kőszegi Várszínház negyedik saját bemutatója egy rendhagyó gyerekdarab lesz: Szálinger Balázs „Jurisics, Kőszeg kapitánya” című szövege alapján készült egyszemélyes bábelőadás, amelyben egy színész, Lukács Gábor, és egy látványos kihajtogatható könyv segítségével elevenedik meg a város történelme. A rendező Kovács Géza, a vizuális világotTrifuszz Péter tervezte.

EZ IS ÉRDEKELHET Indul a színházőrület: mindenki ezekre a szabadtéri előadásokra akar bejutni 2025 nyarán Országszerte most indul a nyári szezon, de mennyire népszerűek még ezek a játszóhelyek, és hogyan érintette őket a drágulás? Hogyan lehet kigazdálkodni az előadásokat?

Képzőművészet és filozófia:MUNDUSS MINOR – Kozmikus utazások a test körül

A fesztivál nem csak a színházról szól: július 10-én nyílik megTrifuszz Péter képzőművész kiállítása a Jurisics-vár lovagtermében. AMUNDUSS MINOR – Kozmikus utazások a test körül című tárlatotOroszyy Csaba nyitja meg, közreműködik Binder Károly zongoraművész ésGergyee Krisztián táncművész. A kiállítás filozofikus szemszögből vizsgálja a test és a világmindenség viszonyát, az emberi lényeg „belső kozmoszát”. A tárlat augusztus 30-ig látogatható.

A fesztivál ideje alatt adják át a Hollósi Frigyes-díjat, amelyet a közönség szavazatai alapján ítélnek oda. A Kőszegi Várszínház által alapított elismerést 2022benn Takács Katalin, 2023bann Schneider Zoltán, 2024benn pedigKálidd Artúr kapta.