Döbbenet: 500-nál is több elvadult, kóbor macska él a bezárt Dunaferr ipari területén

A dunaújvárosi Dunaferr egykori ipari területének felszámolása újabb, kevéssé ismert krízishelyzetet hozott felszínre: több mint 500 lesoványodott, beteg, gyakran elvadult kóbor macska él a szinte teljesen kiürült gyártelepen, a gondozásukra pedig jelenleg csupán néhány önkéntes és dolgozó próbál megoldást találni – szinte teljesen önerőből.

Június közepén nagyjából 1700 munkavállalónak mondtak fel a Dunaferr utódcégei közé tartozó Dunarolling Dunai Vasműnél, amit további körülbelül 800 alkalmazott követett az acél- és kokszelőállítást végző Duna Furnace Kft.-nél. Bár a napokban felcsillant a remény, hogy az olvasztócég megmenekül, hiszen erre akadt egy befektetőjelölt, a szlovák Dunaferr Steel Rolling Zrt. tulajdonosa, Jozef Szivák személyében, a gyárterület egyelőre szinte teljesen üres. A HVG úgy tudja, csak egy körülbelül 100-200 főt számláló karbantartó osztag, külsős cégek dolgozói, valamint a nappali- és éjjeliőrök maradtak, akiknek továbbra is van munkájuk, így bejárhatnak az óriási ipari területre. Meg otthontalan macskák tucatjai, amiknek a létezéséről épp a gyárterület kiürülése miatt szereztek tudomást a kohászati-gépészeti komplexum még megmaradt dolgozói.

„Először csak pár állatot láttunk, mostanra viszont már több százra becsüljük a számukat. Sok köztük a beteg, sérült vagy éhező példány” – nyilatkozta a HVG-nek Gyócsi Beáta, az egyik ott dolgozó munkavállaló. A „vasmacskák” ellátásáról önkéntes alapon gondoskodó dolgozók szerint a tényleges létszám még ennél is magasabb lehet, mivel az óriási gyárterületet nem tudják teljes egészében bejárni.

Honnan kerültek oda ennyien?

A macskák jelenlétéről korábban is tudtak egyes dolgozók, sokan etették is őket munkaidejükben. A hirtelen leállás azonban megszakította ezt az ellátási láncot, a hátramaradt néhány alkalmazott pedig hiába próbálja pótolni az emberek és erőforrások hiányát. A macskák gyors elszaporodását az ivartalanítás teljes hiánya magyarázza. Egy nőstény macska évente akár három almat is világra hozhat, 10–15 kölyökkel – ezek a kiscicák pedig már 9 hónapos korukra ivaréretté válnak, így a kolónia szinte robbanásszerűen gyarapodhat. Emellett valószínűsíthető, hogy korábbi alkalmazottak egy része szándékosan engedte szabadon nem kívánt kedvenceit a területen, így is teret engedve az állománynövekedésnek.

„Kétlem, hogy a városi kóbor macskák egyszer csak gondoltak egyet, és kiköltöztek ide” – mondta Gyócsi Beáta a HVG-nek.

A macskák állapota sokszor egészen súlyos

A dolgozók szerint az állatok nagy része beteg vagy sérült, sok kölyök macskanáthával és szemfertőzésekkel küzd, másokat balesetek vagy egymás közti harcok sebesítettek meg. A viszonylag jobb állapotban lévő macskák többnyire azok, amelyeket korábban rendszeresen etettek, így emberhez szokottak és barátságosak – de az újabb nemzedékek zöme vad és fél az emberektől.

A problémát az is súlyosbítja, hogy sem megfelelő állatorvosi háttér, sem infrastruktúra nincs az állatok befogására, kezelésére vagy elhelyezésére. Az önkéntesek a „Vasmacskák” nevű Facebook-oldalon próbálnak adományokat gyűjteni, melyekből főként élelmet és alapvető gyógyszereket vásárolnak. Egy önkéntes becslése szerint csupán 100 macska ellátása havonta 150 ezer forintba kerül – így az 500 feletti állomány minimum 750 ezer forintnyi havi kiadást jelent, orvosi beavatkozások nélkül.

A HVG megkeresésére több állatvédő szervezet – köztük a Magyar Macskavédő Alapítvány (MAVED) – jelezte: anyagi források és befogadóhelyek hiányában ők is csak korlátozottan tudnak segíteni. A MAVED elmondása szerint kizárólag az ivartalanítási programban tudnának szerepet vállalni, de forráshiány miatt az is csak szeptember után indulhat.

Az állami szerepvállalás reménye ugyanakkor már körvonalazódik. Az állatvédelemért felelős kormánybiztos, Ovádi Péter kérdésre válaszolva közölte: „Felvettük a kapcsolatot civil szervezetekkel a Dunaferr ipari területen élő macskák ivartalanítása érdekében”, és jelezte, hogy az év második felében több százmillió forintos ivartalanítási pályázatot hirdetnek meg önkormányzatoknak, valamint állatvédő egyesületeknek. A májusban meghirdetett 1 milliárd forintos pályázati csomag részeként a támogatások legalább 20%-át az érintettek kötelezően ivartalanítási célra kell, hogy fordítsák.

Várják az önkormányzat és a társadalom segítségét

A helyi aktivisták levélben fordultak Dunaújváros polgármesteréhez, Pintér Tamáshoz, hogy az önkormányzat is segítsen a kolónia sorsának rendezésében, ám választ eddig nem kaptak, és a városvezetés a HVG megkeresésére sem reagált.

A Dunaferr telephelyén jelenleg kritikus állapotban létező macskakolónia csak országos összefogással és állami–civil együttműködéssel kezelhető. Amíg ez nem történik meg, a probléma tovább súlyosbodik, és hozzájárul a már így is becslések szerint 3 millió fölötti magyarországi kóbormacska-állomány további növekedéséhez.