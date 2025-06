Múzeumok Éjszakája 2025: 9+1 izgalmas vidéki tipp, amitől nem akarsz majd hazamenni

Budapesten több mint 100 múzeum nyitja ki kapuit június 21-én, de ha valami igazán különleges élményre vágysz, irány a vidék – itt van 9+1 különleges helyszín, ahol nem csak a kiállítások, de az éjszaka is pezseg.

Hétvégén ráerősít a nyár: néhány fokkal 30 fok fölé kúszik a hőmérséklet, az éjszakák pedig továbbra is kellemesek maradnak. Szóval tökéletes idő lesz egy kis kikapcsolódásra! Ha programozni támad kedved, és unod az esti semmitevést, ezen a hétvégén garantáltan nem fogsz unatkozni! Június 21-én Múzeumok éjszakája lesz, országszerte 470 helyszín 2700 programmal vár. Budapesten több mint 100 múzeumot fedezhetsz fel egyetlen karszalaggal, de vidéken is gőzerővel készülnek erre a különleges napra. Ebben a cikkben azokból a Múzéj-programokból szemezgettünk, amelyek miatt idén is érdemes belevetni magad a múzeumok éjszakai forgatagába. De ne csak Budapestre koncentráljatok: az ország vidéki helyszínei is nagyszabású eseményekkel készülnek.

Akárhogy is töltöd a hétvégét, az egész országos programkínálatot érdemes átböngészni a www.muzej.hu oldalon. A Múzeumok Éjszakája közösségi oldalain pedig már pörögnek a videók, kulisszatitkok és nyereményjátékok is - ezekből is szemezgetünk, de előtte, ráhangolódásként, hozzunk egy TikTok-videót is:

1. Miskolc – Népművészet, régészet és flashmob a főszerepben

Miskolc idén különösen reflektorfénybe kerül a hétvégén, hiszen a város a Múzeumok Éjszakája kiemelt helyszíne lesz. Szombat este változatos tárlatok várják a látogatókat: a Pannon-tenger Múzeumban több százezer éves időutazásra indulhattok, ahol az őserdei ösvényeken barangolva a Föld múltjának titkait fedezhetitek fel, miközben az interaktív kiállítás rengeteg élményelemmel készül. Innen a föld alól a Herman Ottó Múzeumba lépve a Virágzó Népművészet kiállításhoz kapcsolódva bárki belekóstolhat a népi kismesterségekbe vagy a néptánc világába, és persze nem maradhat el a népművészeti divatbemutató sem, ahol Gubás Gabi, a rendezvény nagykövete is színpadra lép, sőt, a Miskolci Dalárdával közös éneklésre is számíthattok.

A Jókai200 emlékév sem marad ki a miskolci programokból: a Miskolci Nemzeti Színház színészei flashmobbal lepnek meg mindenkit, ahol Jókai Mór, Laborfalvi Róza és Sissi „találkozik” ezen a különleges éjszakán. A résztvevők testközelből ismerhetik meg Jókai korának irodalmát és zenéjét, miközben a Régészeti Látványraktár egy rendhagyó kiállítással és interaktív bemutatóval idézi meg a 19. század világát.



2. Balatonszemes – Latinovits szelleme, jazz és tűzzsonglőrök

A Latinovits Zoltán Múzeum és a Postamúzeum kertje igazi nyáresti minifesztivállá alakul: kézműveskedés, hastánc, bábelőadás, bohócshow, jazzkoncert, és egy tűzzsonglőr-show gondoskodik róla, hogy ne csak a gyerekek, de a felnőttek se akarjanak hazamenni. A házi szörpöt is kötelező lesz megkóstolni!

3. Győr - Toronykilátó, DJ Zöld és Infragandhi, vásári komédia és látványos fényfestés

A Múzeumok Éjszakája Győrben is több mint 50 programmal és kilenc különböző helyszínnel kínál egész estés kulturális kalandot. Az Apátúr-házban DJ Zöld és Infragandhi gondoskodik a zenei aláfestésről, miközben barokk dísztermi tárlatvezetések, vásári komédia és látványos fényfestés teszi teljessé az élményt. Az Esterházy-palotában izgalmas régészeti előadásokkal, temetkezési bemutatókkal, kortárs művészeti tárlatvezetésekkel és a Radnai-gyűjtemény különleges bemutatásával várják az érdeklődőket.

A Rómer Múzeum több épülete is kinyitja kapuit ezen az estén: kézműves foglalkozásokkal, interaktív családi játékokkal és változatos tematikájú vezetéssel készülnek. A programok között szerepel például keramikus játék, cserépkályhák története, sőt QR-kódos nyomozós kaland is. A Szent László Látogatóközpontban, a Káptalandombon, pedig este ingyenesen látogatható a toronykilátó, valamint időszaki kiállítások is felfedezhetők.

4. Sümeg – Középkor, fáklyák és tűzvarázslat a várban

Ha a Múzeumok Éjszakáját valahol érdemes magaslaton tölteni, az Sümeg. A várban tűzgyújtás, fáklyás tárlatvezetés és középkori börtöntúra vezet be a múlt sötétebb zugaiba. A látványos tűzzsonglőr-show és a DWG koncertje után már csak egy dolog biztos: innen lefelé sétálni csak lassan, élményekkel teli lehet.

5. Székesfehérvár – 100 program, egy karszalag, nulla unalom

Székesfehérváron is mindent bevetnek, hogy ne csak a koronázóváros múltjáról, hanem a jelen kulturális pezsgéséről is emlékezetes legyen az este: közel 100 programmal várnak 12 különböző helyszínen, egyetlen karszalaggal. A Szent István Király Múzeum égisze alatt színházi előadás, régészeti kalandozás, hadtörténeti tárlatvezetés és romkert-túra is bekerült a menübe. A Csók István Képtárban kínai kulturális programokkal, papírsárkány-készítéssel és fényfestéssel készülnek, míg a Hetedhét Játékmúzeum a családokat célozza be kreatív foglalkozásokkal, gyerekprodukciókkal és népzenei koncertekkel. A kortárs művészetek rajongóinak az Új Magyar Képtár lesz a főhadiszállás: itt DJ-szettek, CineSonic filmvetítések és alkotóműhelyek keverik a hangulatot.

6. Pécs – Élő múzeum, a pénzverés tudomány, és a kortárs függőségek

A Múzeumok Éjszakája Pécsen is igazán különleges élményeket tartogat: a Janus Pannonius Múzeum 11 helyszínén, a Pécsi Püspökség épületeiben és a világörökségi emlékhelyeken ünnepelhetjük együtt a művészetet és a tudományt. A múzeumkertben és a belső udvarokban „élő múzeum” formájában elevenedik meg a város több ezer éves történelme – a látogatók kipróbálhatják a pénzverést, beleshetnek egy működő tímárműhelybe, és részt vehetnek régészeti élményjátékokban is. A programokat akadálymentesített tárlatvezetések is kísérik.

A Modern Magyar Képtárban a Kortárs függőségek című kiállítás megnyitójával indul az este, amit kerekasztal-beszélgetések és vezetett séták követnek. A Néprajzi Múzeumban kézműves foglalkozások, valamint állatmaszk-készítés várja a gyerekeket.

Az UNESCO világörökségi helyszíneken – mint a Cella Septichora Látogatóközpont vagy az Ókeresztény Mauzóleum – ókori hangulatban merülhetünk el: színházi jelenetek, római játékok, mozaik- és ékszerkészítés, tógapróba és látványos fényfestés gondoskodik a különleges élményről. Az éjszakai tárlatvezetéseken fejlámpával fedezhetjük fel a föld alatti kripták rejtelmeit.

7. Szeged – Jégkori emberek, festőmaraton és újrahasznosított divat

A napfény városában este 6-tól minden kiállítótér életre kel. Madarász Viktor festményei, őskori túlélési tippek, pszichiátriai betegek művészeti maratonja, és egy Öko Fashion Show, ahol a fenntarthatóság szó szerint divat lesz. Az estét Szent Iván-éji tűzugrás és fényfestés zárja – garantáltan filter nélkül is látványos.

8. Sopron – A bányásztól bálteremig minden nyitva lesz a Múzeumok Éjszakáján

A Múzeumok Éjszakáján Sopronban a helyi kultúra, művészet és az ipar témái köré szervezett, izgalmas programokkal várják a látogatókat. A Múzeumnegyedben tematikus játékok, DJ-színpad és tanösvények varázsolják újjá a Fő tér és a Lenck-villa környezetét. A Storno-házban a Storno-család értékes gyűjteménye és egy különleges Jókai-minikiállítás látogatható tárlatvezetéssel, míg a Tábornok-ház a város és a Szent Korona ötszáz éves kapcsolatát mutatja be rendhagyó módon. A Restaurátor Műhely pedig kulisszatitkokba enged bepillantást: hogyan őrzik meg az értékes műkincsek állapotát?

A Központi Bányászati Múzeumban a gyerekek kincskereső játékon vehetnek részt, a felnőtteket pedig egy hangulatos retro előadás várja a bányászudvarban. A Macskakő Gyermekmúzeum egész estés családi programot kínál: vásári játékokkal, kézműveskedéssel és kreatív foglalkozásokkal. Akik pedig kényelmesen, mégis stílusosan járnák be a helyszíneket, azoknak ott a Soproni Kisvonat nosztalgiaútja.



9. Szentendre – Zenés helytörténeti séta, borkóstolók és Barcsay Jenő

Szentendrén szombat este számos különleges élmény vár: a Ferenczy Múzeumi Centrum intézményeiben Barcsay Jenő születésének 125. évfordulója alkalmából izgalmas tárlatvezetések, videóinstallációk és kreatív programok kalauzolnak el a művészet világába. A „Kép/vers” előadásban Galambos Péter színművész idézi meg a képek mögötti történeteket. A Rab Ráby legendája című kosztümös, zenés helytörténeti séta Szentendre múltját kelti életre, miközben a Jazzfőtéren szabadtéri koncertek és zenei performanszok teremtik meg az esti hangulatot. A legkisebbeket játékos tárlatvezetések, kézműves programok és egy bentalvós könyvtári kaland is várja.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban (Skanzen) Jókai Mór kertészkedő oldalát ismerhetjük meg illatokkal és ízekkel fűszerezett tárlatvezetéseken keresztül. Az Erdélyi és Felföldi portákon népzene, tánc, tematikus séták és borkóstolók idézik meg a hagyományos életformákat. A Zsidóházban a Nézőpont kérdése című kiállítás és az éjszakai Zsinagóga Tour különleges kulturális utazásra hívja a látogatókat.

9+1. Szombathely – Figyelem, itt egy héttel később várnak esti múzeumozásra!

Június 28-án, egy héttel a hivatalos Múzeumok Éjszakája után rendezik meg a szombathelyi verziót, 10 helyszínen, összesen 66 (!) programmal. A Múzeumok Éjszakájához idén csatlakozott a Savaria és a Smidt Múzeum, a Képtár, a Schrammel-gyűjtemény, az Iseum, a Levéltár és az Irokéz Galéria, valamint a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, a Romkert és a Szent Márton Látogatóközpont.

Az Iseumtól a börtönig (igen, tényleg), a Savaria Múzeumtól a Romkertig, itt az egész város múzeummá változik. A bónuszidő miatt pedig akár duplázni is lehet: egy hét alatt két éjszakát is a kultúrának szentelhetsz.