Történelmi szenzáció a vidéki állatkertben: csodájára járnak ezeknek a tollas bébiknek + Fotó

Történelmi pillanatnak lehettek tanúi a Zoo Debrecen dolgozói: az intézmény fennállása óta először keltek ki nandu (Rhea americana) fiókák az állatkertben. A Dél-Amerika keleti pampáiról származó futómadarakat pár éve kezdte tartani a kert, így a szaporulat nemcsak örömteli, hanem szakmai szempontból is kimagasló eredmény.

Történetének első nandu (Rhea americana) fiókáit köszöntheti a Zoo Debrecen: az intézményben négy aprócska csibe látott napvilágot, ezzel újabb mérföldkőhöz érkezett az állatkert tenyésztési programja. Bár a nanduk csak 2022 óta élnek a debreceni állatkertben, máris tenyészsikerekről számolhat be az intézmény. A Dél-Amerika keleti pampáin őshonos nandu a világ második legnagyobb röpképtelen madara, amelynek különlegessége, hogy a fiókákat kizárólag a hím neveli. Ő költi ki a tojásokat – 35–40 napos kotlás után –, majd vezeti és védelmezi a frissen kikelt utódokat is.

A Zoo Debrecenben most kelt négy fióka már aktívan mozog a kifutójukban. Sűrű, csíkozott tollazatuk nemcsak bájos látványt nyújt, hanem természetes élőhelyükön rejtőszínként is fontos szerepet tölt be. A látogatók a nandu kifutónál már meg is tekinthetik az apróságokat: