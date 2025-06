Gyilkos invázió pusztítja a hazai kerteket: a sztárkertész kincset érő tippjei a földibolhák ellen

Alig bújik ki a kertben a rukola, a retek vagy a káposzta, máris ellepik a földibolhák. Néhány nap alatt szitaszerűre rágják a leveleket – a veteményest pillanatok alatt sivataggá változtatva. Szerencsére van remény: léteznek természetes módszerek ellenük, de vajon valóban tényleg működik a hamu és a csalánlé? Kósa Dániel kertészmérnök megosztotta velünk a leghatékonyabb megoldásokat.

Aki próbált már saját kiskertjében retket, rukolát, kelkáposztát vagy más káposztaféléket termeszteni, az tudja: nem a vetés a legnagyobb kihívás, és még csak nem is a locsolás. Hanem az, hogy megvédjük a zsenge kis növényeket attól az apró, de annál mohóbb ellenségtől, amit sokan csak így emlegetnek: „a fránya földibolha.” Pedig ezek a falánk fekete ugráló földibolhák (helyesebben bolhafélék, főként Phyllotreta fajok) valójában nem is bolhák, hanem kis ormányosbogarak, amelyek pár nap alatt képesek tönkretenni egy egész veteményest. De mit tehet a kiskerttulajdonos, aki nem szeretne vegyszerekhez nyúlni? Erről is kérdeztük Kósa Dániel kertészmérnököt.

Miért is veszélyesek a földibolhák? Ezek a 2–3 mm-es, sötét színű, ugró mozgású bogarak elsősorban a keresztesvirágú növényeket kedvelik: a retek, káposzta, kelkáposzta, brokkoli, karfiol, rukola mind kedvenceik közé tartozik. Különösen veszélyesek a friss, zsenge növényekre – a kifejlett példányok leveleit gyakran „szitaszerűre” rágják, a palánták pedig akár napok alatt elpusztulnak. Sokan panaszkodnak: alig bújik ki a retek, már jön is a támadás, mintha a földibolhák „szimatolnák” a friss zöldet. Ráadásul a száraz, meleg, szeles időjárás is kedvez a megjelenésüknek – pont akkor, amikor a kertészek is belevágnának a veteményezésbe.

Létezik ellenük természetes védekezés: tényleg működik a hamu és a csalánlé?

Kósa Dániel kertészmérnök szerint sok esetben működnek a vegyszermentes, természetes megoldások, különösen, ha megelőző céllal és következetesen alkalmazzuk őket. A két legismertebb módszer a fahamu és a csalánlé – de nem mindegy, hogyan használjuk őket.

1. Fahamu – az egyik legrégebbi kertésztrükk

A fahamu nemcsak talajjavító, de megelőzésként a földibolhák ellen is hatásos lehet. Finoman szórjuk a száraz hamut a növények közé, lehetőleg reggel, harmatos levelekre, hogy megtapadjon.

Fontos viszont:

Ne használjunk túl sokat, mert lúgosítja a talajt.

Eső után újra kell szórni.

Leginkább fiatal növényeknél hatékony.

Tapasztalatok szerint önmagában ritkán elég – nagyobb fertőzés esetén más módszerekkel kombinálva ajánlott.

2. Csalánlé – erősít és riaszt

Az erjesztett csalánlé régóta ismert növényerősítő szer, amely bizonyos rovarokat is távol tarthat.

Így készítsük:

1 rész aprított csalánt 10 rész vízben áztatunk.

1 hétig erjesztjük, naponta kevergetve.

Leszűrve permetezzük a növényekre.

Kósa Dániel szerint a kellemetlen szag ellenére érdemes az erjesztett változatot használni, mert hatékonyabb, mint a friss növényből nyert lé. De további további természetes módszerek is léteznek a földibolhák ellen, úgyhogy soroljuk is...

3. Fizikai takarás – fátyolfólia vagy rovarháló

A legbiztosabb módszer, ha eleve megakadályozzuk a bogarak bejutását. Finom szövésű fátyolfóliát vagy agrofóliát használjunk, amit: közvetlenül a talajra fektethetünk, vagy íves takarással kis karókra erősíthetünk.

Ügyeljünk rá, hogy ne maradjon rés, ahol bejuthatnak a kártevők!

4. Növénytársítás – zavarjuk össze a földibolhát

Egyes növények illata vagy megjelenése megzavarja a földibolhák tájékozódását. Kósa Dániel javaslata szerint érdemes kipróbálni: zöldhagyma, fokhagyma, kapor vetését a káposztafélék közé. Körömvirágot, büdöskét (bársonyvirág), paradicsomot, zellert is jó kísérőnövényként.

5. Természetes permetlevek

Neem olaj: természetes rovarriasztó, bio kertészetekben kapható.

Káli szappan vagy szappanos víz: zavarja a rovarokat, bevonatot képez a leveleken.

Fokhagyma-főzet: erős szaga miatt sok kártevőt távol tarthat.

5+1. Rendszeres reggeli öntözés

A földibolhák nem kedvelik a nedvességet. A reggeli öntözés – akár kézi locsolókannával – visszafoghatja az aktivitásukat, különösen a frissen kelt sorok esetében.

Mikor a legaktívabbak, mit tehetünk még a földibolhák ellen?

A földibolhák fő károsítási időszaka áprilistól júniusig tart, de aszályos nyarakon újra támadhatnak, ezért a vetés időzítése kulcsfontosságú. Érdemes már március végén, április elején elvetni a magokat, illetve gondolkodhatunk őszi termesztésben is: augusztus végén újrakelhet a retek vagy a leveles kel, és ilyenkor már ritkább a bolhatámadás.

Végezetül, ha komolyabb a fertőzés, azonnal lépjünk közbe, amint megjelennek az első „szitaszerű” rágásnyomok a leveleken. Ilyenkor érdemes több módszert kombinálni: a fizikai takarást egészítsük ki természetes permetezéssel és rendszeres öntözéssel. Ha bio permetezőszert keresünk, válasszunk narancsolajos vagy piretrin-alapú készítményeket, amelyek ökológiai gazdálkodásban is engedélyezettek. A földibolhák elleni védekezés legfontosabb szabálya, hogy ne halogassuk a beavatkozást – ezek az apró kártevők gyorsan dolgoznak, de a természetes módszerek működnek, ha időben és okosan alkalmazzuk őket. Egy kis hamu, némi csalánlé, néhány jól elhelyezett fátyolfólia és pár büdöske – sokszor ennyi is elég, hogy ne a bolha, hanem mi arassunk a kiskertünkben.