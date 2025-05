Mákos nudli alól támad a kacsasült: teszten a patinás kisváros legendás étterme

A hirtelen jött tavaszi zimankóban nincs kellemesebb, mint baráti társaságban egy védett télikertben eperdarabokkal meghintett spárgakrémlevest kanalazni, miközben a buja zöldben, az üvegfalon túl tombol a szél. A kacsa bőre roppanós volt, a mellé adott mákos nudli is tökéletes, a húsleves kockázatmentesen jó. Keresve sem találhatnánk korrektebb helyet az Alpokalja ékszerdobozaként is emlegetett Kőszegen, mint a Portrét.

Kőszeget csak azoknak kell bemutatni, akik nem jártak még a Nyugat-Dunántúl egyik legszebb kisvárosában, egy kőhajításnyira az osztrák határtól – nekik azonban nagyon ajánljuk! Történelmi óvárossal, romantikus sikátorokkal, felfedezésre váró ódon házakkal, a Hősök kapujával - na és a Jurisics várral, ahol nyaranta az ország egyik legjobb szabadtéri színháza úgy csinál rendre teltházat, hogy kizárólag a legnívósabb előadásokat engedi (vagy állítja) a színpadra. Egy hétvége alatt kényelmesen bejárható városka, rendkívül gazdag műemlékekben, a Kőszegi-hegység lábánál, fent pedig az Írott-kő, a Hétforrás, megannyi remek túrahelyszínnel.

Május közepén jártunk itt, de nyoma sem volt még a tavasznak. A majdnem kihalt Fő téren pokrócba csomagolt teraszozók kanalazták a fagyikehelyeket, dacolva a hűvös szelekkel. (Aki megfordul néha errefelé, az tudja: Kőszegen bizony gyakran fúj a szél, fokokkal hűvösebb az idő és párásabb a levegő, mint a közeli megyeszékhelyen, Szombathelyen.) Ezért is örülünk annak, hogy szabad lent a Portré „kalitkája”. A patinás óvárosban az étterem üvegfalakkal védett télikertjébe, a tavaszi buja zöldbe húzódtunk be ebédelni.

A Portré télikertjében csak kávézni is élmény (Fotó: Pais-H Szilvia)

Nagyobb társasággal érkezünk – az étterem feltérképezéséhez épp megfelelő, hiszen közös erővel végigkóstoltunk aztán számos ígéretes fogást. Szezonális menüben ajánlják a spárgakrémlevest balzsamos eperrel, többen is ezzel kísérleteznek.

Mi a hagyományos húsleves mellett tesszük le a voksunk. Annyira nem paprikáz fel az íze, átlagos, éppen elég sárga, épp elég zöldséggel és főtt hússal. Kockázatmentesen jó, de semmi extravagancia.

Húsleves, szokásosan (Fotó: Pais-H Szilvia)

A spárgások viszont nagyot csettintenek: így aztán mi is beleszürcsölünk: különleges, elsőre meglepő, zamatos és merész ízkombináció, hozzá az eper telitalálat.

Ominózus sárgakrémleves Fotó: Pais-H Szilvia

Olyan kontinentális étlappal találkozunk, amelyben helyet kapnak a helyi ízek, fel-felbukkannak a tájegység jellegzetes ízei-fogásai. Ha Vasban járunk, kóstolhatnánk dödöllét is, nyilván vadpörkölttel, szintén az egyik legjobb fokmérője egy étteremnek, miként sütik a dödöllét, tepsiben vagy vaslábosban, mennyi és milyen rajta a hagyma… Itt áfonyás szarvaspörkölttel kínálják.

Mi most kihagyjuk, ígéretesebbnek tűnik a sült kacsacomb, mákos nudlival és meggymártással (5200 Ft). A szokatlan és merész párosítással többen is kísérleteznek, és nem csalódnak. A kacsa bőre ropogós, van, aki szerint egy kicsit túlpirult, de az íze, zamatossága mindenért kárpótol.

Fotó: Pais-H Szilvia

A burgundi szarvascomb kakukkfüves gnocchival sem hangzik rosszul, erre is ötöst ad a baráti társaság, de a „sima” sült lazacos, spárgával megspékelt rizottó is beváltja a hozzá fűzött reményeket: megállja a helyét, a hal húsa omlós belül, kívül roppanós kéreggel.

A mi lazacunk Fotó: Pais-H Szilvia

A kreativitás a desszertekben is megjelenik: a tiramisut mi mással, mint pisztáciával, a sajtortát sós karamellával és popcornnal tálalják. Közel a Kőszegi-hegység, az ország legnagyobb gesztenyés fesztiváljával (itt még ősszel, ha szerencsénk van és tudjuk a lelőhelyeket, gyűjthetjük a finom szelídgesztenyét), úgyhogy a gesztenyés desszert sem maradhat el.

A sajtortára sem lehetett panaszunk (Fotó: Pais-H Szilvia)

Egy főétel 5000 forintnál kezdődik, 7000–9000 forintért pedig egészen izgalmas fogásokat kaphatunk. Egy fokkal olcsóbb árfekvésben találni egyéb variációkat, például sajtra, sonkára, kolbászra, halra, plusz feltétekre is, de lehet pizzázni is…. Hús nélkül is dödöllézhetünk, de a kínálatból nem marad ki a rántott szelet sem. A grillezett húsokhoz ezerféle saját mártás (köztük forró meggymártás vagy kakukkfüves gombamártás 1100 Ft-ért) variáció dukál, külön értéke az étlapnak, amikor a köretekkel együtt magunk állíthatjuk össze a fogásokat.

Fotó: Pais-H Szilvia

A desszert után a kávé sem maradhat el, hiszen sokan, a teraszozók zöme egy desszertre, vagy hosszú kávéra ül le, de matcha teázhatunk is. Reggelizni is lehet (hiszen apartmanházként is működik a hely), külön díjazzuk, hogy vannak gyógynövényes limonádék, soproni és kőszegi borok – kisfröccs, nagyfröccs.

Kőszeg, vele a Portré megér egy napot – sőt, többet is. Az évszakhoz és a helyi ételekhez igazodó étlap kínálata pont elég ahhoz, hogy bárki kedvére válogathasson. A személyzetre sincs panaszunk: gyors, udvarias a kiszolgálás, tisztaság mindenhol. Az egész étteremből sugárzik a színvonal és a minőség – mindez egy teljesen átlagosnak tekinthető árszínvonalon. Plusz extraság: kedvezőbb áron napi menüt is választhatunk.

Címlapfotó, fotó: Pais-H Szilvia