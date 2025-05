Bezárták a vidéki börtönt, meglepő, ki jelentkezett be a helyre: ők költöznének a cellákba

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Egy éve zárta be kapuit a győri belváros közepén álló, patinás, ám most már üresen kongó börtönépület. Az elhagyatott épület sorsa régóta a levegőben lóg – most viszont váratlan, de annál logikusabb fordulat jöhet: az ország egyik legjobb középiskolája, a Révai Miklós Gimnázium beköltözne.

A Kisalföld információi szerint a patinás győri gimnázium igazgatója, Horváth Péter levélben fordult Pintér Sándor belügyminiszterhez, amiben jelezte: kollégiumnak, tantermeknek, sőt étkezőnek is tökéletesen megfelelne a régi győri börtön belvárosi épülete. A belügyminiszter is támogatja az ötletet, bár más érdeklődők is akadnak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! „Régen kinőttük az iskolát" – fogalmazott az igazgató, aki szerint a volt börtönben akár 150 diák is elférne. A tanulók jó része nem győri, így a közeli kollégium már önmagában nagy előrelépés lenne. Ha a Szent Imre úti jelenlegi kollégiumot a város értékesítené, a befolyó összeg akár fedezhetné is az új épület átalakítását. A Révai gimnázium hosszú évek óta az országos iskolai rangsorok élvonalában szerepel, a diákok több mint fele nem helyi, így a kollégiumi fejlesztés kulcsfontosságú lenne. A volt börtönépület közelsége, adottságai és mérete pedig ideális hátteret kínálhatna egy valóban korszerű, többfunkciós iskolai térhez – a cellákból tantermek, étkezők és közösségi terek válhatnának. Az ország egyik legjobb iskolájának, a Révai-gimnáziumnak úgy tűnik, valóban égető szüksége lenne a szomszédos ingatlanra. A börtönépület újrahasznosítása azonban jelenleg több szereplő érdeklődését is felkeltette, úgyhogy még semmi sem biztos.

