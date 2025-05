Ez nem semmi: féláron látogathatják az ország egyik legizgalmasabb parkját a bükkiek

Május 24-től december 31-ig 50%-os kedvezménnyel válthatnak belépőt a Szeleta Park Látogatóközpont kiállításaira a Bükk-vidék Geoparkhoz tartozó 22 település lakói.

A miskolci Szeleta Park, amely a Bükk-hegység lenyűgöző természeti és régészeti értékeit mutatja be, ezúttal különleges ajánlattal várja a térségben élőket. A kedvezmény igénybevételéhez elegendő a jogosultságot lakcímkártyával vagy egyéb hiteles igazolvánnyal igazolni a belépéskor. A kedvezmény vonatkozik többek között Bogács, Mezőkövesd, Emőd, Répáshuta, Nyékládháza és Bükkzsérc lakosaira is – jelentette be

a Szeleta Park saját közösségi oldalán. A kezdemény célja, hogy a helyiek mélyebb kapcsolatot alakítsanak ki a Bükk természeti kincseivel és kulturális örökségével, miközben élménydús és ismeretterjesztő programokkal gazdagodhatnak.

A Szeleta Park kiállításai interaktív elemekkel, filmvetítésekkel és tanösvényekkel teszik élvezetessé az ismerkedést az ősemberi kultúra és a Bükk-vidék páratlan természeti világával. A Szeleta Park különlegessége, hogy nem csupán bemutatja a térség földtani és természeti szépségeit, hanem az emberiség korai történetének nyomait is őrzi és ismerteti. Ez az élmény egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók a természeti környezet és az emberi múlt összefonódását fedezzék fel.