Vége a bezárásnak, újra kinyit az Alföld kedvelt fürdője: ilyen újdonságokra senki sem számított

Úgy tűnik, a várakozásnak hamarosan vége: már csak egy hajszál választja el a látogatókat attól, hogy ismét csobbanhassanak az Alföld egyik legnépszerűbb fürdőhelyén, Gyopárosfürdőn. A közelmúltban tartott sajtótájékoztatón elhangzott, hogy jó ütemben haladnak a felújítási munkálatok, és júliustól újra fogadhat vendégeket az orosházi fürdőkomplexum.

A háttérben hónapok óta megfeszített munka zajlik: önkéntesek, vállalkozók és szakemberek közösen dolgoznak azon, hogy Gyopárosfürdő megújult külsővel, modernebb infrastruktúrával, de a megszokott vendégszeretettel várja vissza a látogatókat - számolt be róla az Oroscafe.hu. A polgármester, Raffai János elmondása szerint a napokban írták alá azt a 727 millió forintos energetikai felújítást célzó pályázatot, amely jelentős segítséget nyújt a fürdő hosszú távú, biztonságos és költséghatékony működtetéséhez.

„Ez nem csupán korszerűsítés, hanem egy új korszak kezdete lehet Gyopárosfürdő életében” – tette hozzá. A fürdő belső terei már komoly átalakuláson estek át: a medencék burkolatának javítása, festés és szigetelés zajlott az elmúlt hetekben. Most a kültéri rész, a zöldterületek, valamint a népszerű „kacsás medence” is sorra kerül.

Kalácsi Károly, az építési műszaki ellenőr tájékoztatása szerint már csak néhány kritikus technikai beavatkozás van hátra – köztük az 50 méteres úszómedence injektálása –, mielőtt a komplexum teljesen készen állna a nyitásra. A villamossági rendszer is megújul: Csanda Ferenc, a villamossági munkák felelőse az úszómedence főelosztójának cseréjét és a rendszer teljes karbantartását emelte ki a legfontosabb feladatok között.

A fürdő mólójának felújítása nemrégiben zárult le, ami önmagában is egy 100 millió forintos értékű munka volt – mindezt jórészt önkéntesek segítségével sikerült kivitelezni. Ez is jól mutatja, hogy a helyiek mennyire szívükön viselik a fürdő sorsát, hiszen Gyopáros nemcsak egy wellness-helyszín, hanem a közösségi élet egyik központja is.

Új szolgáltatások is jöhetnek

A felújítás nemcsak esztétikai és technikai megújulást jelent, hanem szakmai szinten is új távlatokat nyithat: tervben vannak új gyógyászati kezelések bevezetései is, amelyek tovább erősíthetik a fürdő egészségturisztikai vonzerejét.

Ha minden az ütemterv szerint halad, júliusban már ismét lubickolhatunk Gyopárosfürdő gyógyító és élménydús medencéiben. Az újjászületéshez vezető út komoly összefogást és elhivatottságot kívánt – de a cél már a látóhatáron van.