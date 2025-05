Hamisítatlan falusi ételeket kóstolnál, igazi magyaros forgatagra vágysz? Ide megy!

Idén május 11-én, szombaton különleges élményekkel, múltidéző tárlatvezetésekkel és ínycsiklandó népi finomságokkal vár mindenkit az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, az Emlékhelyek Napja alkalmából.

A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a látogatókhoz a magyar történelem kiemelt helyszíneit és eseményeit – és kevés hely idézi meg hitelesebben a honfoglalás korát, mint Ópusztaszer, ahol a hagyomány szerint az első „országgyűlés” is zajlott. A nemzeti emlékhelyet 2012-ben nyilvánították hivatalosan is azzá, amit Zsigmond Attila szobrászművész látványos sztéléje is jelez az emlékpark bejáratánál.

A programok között igazi csemegének ígérkezik a két világháború közötti Magyarország társadalmát és kultúráját bemutató időszaki kiállítás, melyet szombat délelőtt két alkalommal is rendhagyó tárlatvezetés keretében ismerhetnek meg a látogatók.

A skanzen udvarán a Hódmezővásárhelyi tanyai olvasókör kemencéje is beizzik: hagyományos receptek alapján készülnek a falusi finomságok, melyeket természetesen meg is lehet kóstolni. A gyerekekről sem feledkeznek meg a szervezők: a szomszédos iparos műhelyek mellett népi játékokkal és vidám programokkal várják a legkisebbeket is.

Az Emlékhelyek Napja 2016 óta minden május második hétvégéjén hívja fel a figyelmet a hazai történelmi emlékhelyek jelentőségére – az ópusztaszeri rendezvény pedig tökéletes alkalom arra, hogy kicsik és nagyok együtt kalandozzanak a magyar múltban, miközben a jelen élményeit is élvezik.